De drukte op de verpleegafdeling remt de andere zorg

De videobeelden die kort na Kerst werden uitgezonden, waren indringend: een file van ambulances voor het Royal London Hospital in het oostelijk deel van de Britse hoofdstad. Maar wat zag je eigenlijk? „Dat de ambulances hun patiënten niet kwijt konden, doordat in de eerste hulp alle kamertjes bezet waren. Normaal gesproken stromen de patiënten van de eerste hulp door naar een ziekenhuisbed. Nu waren al die bedden bezet”, vertelt Marcel Levi, baas van de University College London Hospitals. „Het ziekenhuis was vol geraakt door de snelle toename van het aantal coronapatiënten.”

Bij de discussie over de coronamaatregelen, die de druk op de ziekenhuizen moeten verlichten, gaat het heel vaak over de bezetting van de schaarse IC-bedden. Dat beneemt het zicht op een minstens zo knellend probleem van de zorg tijdens de coronacrisis: het gebrek aan reguliere bedden in de ziekenhuizen, dat nu in Nederland al zorgt voor opstoppingen, het afzeggen van afspraken en uitstellen van operaties.

Door uitstel van zorg in het Tiburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zijn zeven patiënten overleden en kregen 61 patiënten te maken met complicaties, zo meldde dagblad Trouw zaterdag. „Dit laat zien wat de risico’s zijn als zorg uitgesteld moet worden door de druk van de pandemie”, zegt Robin Peeters. Hij is hoogleraar inwendige geneeskunde, internist in het Erasmus MC en voorzitter van de beroepsvereniging van internisten. „Als de besmettingscijfers de komende weken gaan oplopen tijdens de derde golf, dreigt in de ziekenhuizen een zorginfarct”

Minder niertransplantaties

De Britse filevorming is een even zeldzaam als extreem voorbeeld van zo’n zorginfarct. Hetzelfde geldt voor die keer, begin november, dat vier van de vijf ziekenhuizen in de regio Rotterdam tijdelijk hun eerste hulp moesten sluiten omdat de reguliere bedden bezet waren. „Minder opvallend maar veel frequenter zijn de keuzes die wij dagelijks maken om bepaalde zorg niet nu te leveren. Zo hebben we bij patiënten met nierfalen veel minder niertransplantaties kunnen doen het afgelopen jaar”, vertelt Peeters, „door gebrek aan capaciteit in het beddenhuis”.

Het ‘beddenhuis’ is de benaming voor de bedden op de verpleegafdelingen van een ziekenhuis. Vrijwel alle patiënten die worden opgenomen belanden hier wel een keer: de coronapatiënt die zuurstof en medicatie nodig heeft, de kankerpatiënte die moet bijkomen nadat een tumor operatief is verwijderd of die een complicatie heeft van de chemotherapie, het verkeersslachtoffer dat wacht op een operatie na te zijn gestabiliseerd op de spoedeisende hulp. Na de behandeling gaan ze naar huis of naar de instelling die hun thuis is en maken plaats voor de volgende patiënten uit de IC, spoedeisende hulp en polikliniek.

In normale tijden gaan deze omvangrijke patiëntenstromen soepel door het beddenhuis, als stromen vertrekkende en aankomende reizigers op een vliegveld. Maar als er plotseling veel meer patiënten zijn, hapert dat mechanisme. „Buiten de coronacrisis gebeurt dat heel af en toe, bijvoorbeeld als er in de winter ineens veel patiënten met luchtweginfecties zijn”, zegt Levi, tot 2017 bestuursvoorzitter van het AMC (tegenwoordig Amsterdam UMC). „Maar de piekbelasting is dan wel minder extreem dan nu bij Covid-19.” Er ontstaan niet zomaar opstoppingen, maar ketens van opstoppingen.

Neem een oudere Covid-19-patiënt, die na de behandeling thuis mag herstellen. Alleen kan ze niet naar huis, doordat haar thuiszorgmedewerkers zich met coronaklachten hebben ziek gemeld. Dus blijft ze in het ziekenhuis, net als anderen die nog niet naar huis kunnen. Levi: „Dan blijven vervolgens patiënten op de IC, omdat er geen regulier bed vrij is.”

Angst voor operaties

Tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 werd de explosieve groei van het aantal coronapatiënten opgevangen door niet of nauwelijks nog patiënten met geplande zorg te behandelen – die zorg is in de zomer deels ingehaald. Tijdens de tweede golf zijn ziekenhuizen doorgegaan met het behandelen van reguliere patiënten. Voor zover dat mogelijk is, benadrukt Peeters: „Rond de Kerst, op het hoogtepunt van de tweede golf, konden we de helft van de reguliere behandelingen niet doen. Door de beperkende maatregelen en de daling van het aantal patiënten is het beeld nu gunstiger, maar leveren we nog altijd dertig procent van de behandelingen niet.”

Wat dit betekent is te zien bij de eerder genoemde nierpatiënten. Alleen een donornier kan hen verlossen van de belastende dialyses, maar transplantaties van nieren uit levende donoren vonden afgelopen weken nauwelijks plaats. Want: te weinig bedden voor ontvangers en donoren, waardoor operaties niet kunnen plaatsvinden. „En ook wel doordat mensen het eng vinden om nu geopereerd te worden”, zegt Peeters.

Ziekenhuizen zijn in oktober begonnen met het uitstellen van operaties die niet binnen zes weken hoeven plaats te hebben. Inmiddels zijn bijna zes maanden verstreken en, zegt Levi, „moeten de wachtenden nu wel eens geopereerd worden.” Achter deze wachtrij doemt volgens Levi een nog langere rij op van mensen met klachten, die eerst nog door de wasstraat van onderzoek, diagnose en behandelplan moeten. „En dan is er nog een stuwmeer van mensen die waarschijnlijk ook naar het ziekenhuis zouden moeten, maar die nog niet helemaal in beeld zijn.”

‘De pijplijn is opgedroogd’

In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om mensen met „niet heel duidelijke klachten, zoals gewichtsverlies en extreme moeheid”, vult Peeters aan. „Die zouden anders naar de huisarts gaan, maar wachten daar nu mee.” Zo is het aantal kankerdiagnoses met 4.000 gedaald. „Dat is niet omdat de ziekte er niet zou zijn maar omdat mensen met klachten nog niet naar de dokter zijn gegaan”, zegt Peeters. Levi: „In Engeland worden wachtlijsten korter, niet doordat we zo goed bezig zijn, maar doordat de pijplijn is opgedroogd.”

Om de niet-coronapatiënten toch in het ziekenhuis te krijgen en te houden, moet volgens Peeters en Levi het aantal coronapatiënten omlaag worden gedrukt met de lockdown-maatregelen. „De maatregelen zijn nodig om de reguliere zorg te kunnen behouden”, zegt Peeters. Totdat genoeg mensen zijn gevaccineerd. In het Verenigd Koninkrijk, waar voortvarend wordt geprikt, zijn de eerste voortekenen volgens Levi gunstig: „We zien nu veel minder opnames in ziekenhuizen en leegstromende verpleegafdelingen.”