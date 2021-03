Curaçaose oud-minister krijgt 30 jaar cel voor opdracht tot moord

De Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaloodin is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar celstraf voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Het vonnis is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. In eerste aanleg kreeg Jamaloodin 28 jaar celstraf; hij en justitie gingen daartegen in hoger beroep.

Wiels (54) werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op een Curaçaos strand nadat hij al langer bedreigingen ontving. Meerdere getuigen hebben verklaard dat Jamaloodin opdracht gaf voor de moord en daar ook voor heeft betaald. Volgens het hof stond hij „aan de wieg” van de aanslag en heeft hij deze „enigszins op de achtergrond opererend geïnitieerd”. „Door zijn handelen heeft de verdachte blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van een ander.” Het hof heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met de ernst van het misdrijf en het feit dat het slachtoffer een „onmiskenbaar populair politicus in een zeer jonge democratie” was.

Medeverdachte Elvis Kuwas, die de trekker overhaalde, zit een levenslange gevangenisstraf uit. Burney ‘Nini’ Fonseca, door het hof bestempeld als „moordmakelaar”, zit 26 jaar vast voor het regelen van de moord.

Overigens is het motief voor de moord nooit opgehelderd, hoewel Jamaloodin en Wiels geen goede verstandhouding hadden. Zo beledigde Wiels hem herhaaldelijk in het openbaar. Curaçaose waarnemers menen dat Wiels’ jarenlange strijd tegen corruptie op het eiland hem fataal is geworden.