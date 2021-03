Allereerste tweet van Jack Dorsey staat te koop, biedingen tot 363.000 dollar

„Just setting up my twttr”, de allereerste tweet van Twitter-baas Jack Dorsey, is te koop. Het bericht, verzonden vanuit Dorseys account in 2006, ontving het afgelopen etmaal biedingen die opliepen tot meer dan 363.000 dollar. De tweet is aan te schaffen via de site Valuables by Cent, een soort marktplaats voor tweets.

Te koop is in feite een digitaal certificaat van een tweet, dat uniek is omdat het is gesigneerd door de auteur. Met andere woorden: de koper schaft een handtekening aan. „Er is maar één unieke ondertekende versie van een tweet, en als de maker ermee instemt deze te verkopen, kun je die voor altijd bezitten”, zo staat te lezen op de veilingsite. Ook krijgt de koper toegang tot metadata van de originele tweet, waarin onder meer te vinden is hoe vaak de tweet is bekeken en geretweet. De tweet zal na de verkoop overigens niet van het platform verdwijnen.

Uit oude biedingen op „just setting up my twttr” blijkt dat deze in december te koop is gezet, maar de verkoop werd nieuw leven ingeblazen toen Dorsey er vrijdag over tweette. De Amerikaan Jack Dorsey is medeoprichter en grootaandeelhouder van Twitter, evenals topman van Square, een financieel dienstverlener. Twitter heeft gemiddeld zo’n 192 miljoen dagelijkse gebruikers; vorig jaar kwamen er wereldwijd grofweg 40 miljoen nieuwe gebruikers bij.