Zeker tien doden bij bomaanslag restaurant in Mogadishu

Bij een bomaanslag bij een restaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn vrijdagavond zeker tien mensen omgekomen. Ook raakten meer dan dertig mensen gewond. Dat meldt persbureau AP. De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder kan oplopen.

De explosie werd veroorzaakt door een autobom. Volgens een ooggetuige kwam een auto hard aanrijden richting restaurant Luul Yemeni in de buurt van de haven in de stad op het moment dat veel mensen daar aan het eten waren. „Ik was onderweg naar het restaurant, maar rende terug toen de explosie plaatsvond”, zegt een ooggetuige tegen Reuters. Zeker een gebouw stortte in als gevolg van de explosie. Gevreesd wordt dat mensen vastzitten onder het puin. De politie heeft het gebied afgezet om onderzoek te doen.

De aanslag is nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de politie houdt de radicaal-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab verantwoordelijk. De terreurgroep pleegt regelmatig aanslagen in het land. Vorig jaar pleegde Al-Shabaab al een aanslag op het restaurant. Begin februari kwamen bij een aanslag van Al-Shabaab op een hotel in Mogadishu nog negen mensen om het leven, onder wie de voormalige generaal en minister van Defensie Mohamed Nur Galal.