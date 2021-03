Ze zijn geen influencers, maar ondernemen wel op Instagram

Romana Serno (@Sterkher) komt net terug van een middag buiten klimmen, vertelt ze aan de telefoon vanuit Amsterdam. De 31-jarige Serno, zestien weken zwanger, weet precies hoe ver ze daarin kan gaan. Jarenlang begeleidde ze zwangere vrouwen voor en na de bevalling als personal trainer in de Amsterdamse Vondelgym. Sinds een jaar doet ze dat helemaal digitaal. Op haar Instagram-account kun je doorlinken naar haar website, waar ze zwangere en bevallen vrouwen cursuspakketten aanbiedt om fit te worden, voor 59 tot 89 euro. Klanten kunnen inloggen in een beveiligde omgeving en een handboek lezen met voor iedere vier weken nieuwe oefeningen die zijn toegesneden op die fase van de zwangerschap.

Het gros van Serno’s klanten komt bij haar via Instagram, zegt ze. Ze begon met oefeningen delen toen een zwangere vriendin haar tips vroeg. Ook kreeg ze berichten van cliënten die buiten Amsterdam wonen. In 2017 zette ze haar programma’s online. „Ik merkte dat er niet zoveel was in Nederland, online.”

Nu heeft ze 14.500 volgers. „Er was een soort kantelmoment bij tienduizend volgers. Nu groei ik bijna vanzelf. Ik merk dat mensen meer volgers zien als een soort kwaliteitsoordeel – zij heeft zoveel volgers, dan moet het wel goed zijn.”

Mede door corona besloot ze begin 2020 volledig digitaal te gaan. „Ik was veel tijd kwijt aan beantwoorden van alle berichten. Daarnaast werkte ik lange dagen in de gym én maakte ik nog alle video’s voor de cursussen. Door corona stopte het personal trainen in de gym, en zo kan ik ook prima rondkomen.”

Betalende klanten krijgen toegang tot een Facebook-groep die nu ruim 1.100 leden telt, waar ze vragen kunnen stellen en met elkaar en Serno in gesprek gaan. Ze is dagelijks zo’n twee uur bezig met reageren op berichten of maken van nieuwe video’s. Daarnaast begeleidt ze cliënten online via een-op-een-coaching. Haar inkomen verdubbelde nog niet tijdens de lockdown, maar het is wel hard gegroeid. „Gelukkig kon ik op deze manier op de bank liggen tijdens de eerste weken van mijn zwangerschap.”

Lees ook: De geschiedenis van Instagram in tien foto’s

Insta als uithangbord

Zo gebruiken meer ondernemers Instagram als uithangbord. Jurist en ondernemer Charlotte Meindersma (@Charlotteslaw, bijna 9.000 volgers, 34 jaar), die andere Instagram-ondernemers adviseert over juridische zaken en marketing, biedt bijvoorbeeld een maandelijks abonnement aan van 49 euro. Ook via Instagram. Leden krijgen toegang tot een beschermd gedeelte op haar website waar ze maandelijks een podcast kunnen beluisteren over juridische zaken. Mensen kunnen ook een ‘kopje koffie’ van 269 euro inplannen. Oftewel: een uur lang persoonlijk juridisch advies.

Tien jaar geleden gingen vrienden haar taggen – de Instagramnaam vermelden – bij mensen die op dit sociale medium juridisch advies vroegen. „Zo ben ik het ook zakelijk gaan inzetten.” Sinds 2012 gebruikt ze het socialemediakanaal om advies te delen over bijvoorbeeld cookieverklaringen, auteursrecht en algemene voorwaarden op Instagram.

Ze haalt 30 procent van haar omzet binnen via het platform. De rest van de klanten komt bij haar terecht via Google of mond-tot-mondreclame. „Als sociaal kanaal is Instagram voor mij wel het belangrijkste.”

Per maand bedraagt haar omzet ongeveer 10.000 euro. Meindersma adviseert Instagram-ondernemers een mix van verdienmodellen te gebruiken. Naast een cursus zijn dat bijvoorbeeld afilliate marketing (in ruil voor een percentage van de verkoop linken naar een andere verkoper) ), aanbieden van een lidmaatschap, verkopen van een e-book of een-op-een-coaching.

Een cursus van 3.333 euro

Onderhandelcoach Merel Van der Wouden begon ook als jurist, maar brak op haar dertigste „los” uit de „corporate kooi”. Ze zei haar baan op als businessconsultant in Toronto, Canada, en begon een bedrijf met hulp van Instagram. Zo ging haar inkomen in 2016 van 5.300 euro per maand naar niks. Vijf jaar later is ze 13.900 Instagram-volgers verder. In februari draaide ze 21.000 euro omzet. „Mijn bedrijf is echt ontstaan door Instagram.”

Als businessconsultant in Canada verdiepte ze zich in salarisverschillen. Toen ze haar bedrijf begon, bood ze een cursus onderhandelen aan die eerst 17, toen 37 en uiteindelijk 75 euro kostte op Instagram. Die werd 250 keer verkocht. Verder verdiende ze geld met sprekersklussen en een-op-een-coaching.

Nu organiseert ze een programma van tien weken voor persoonlijke ontwikkeling, waarin ze vrouwen „helpt de volgende stap in hun leven te maken en los te breken van alle verwachtingen vanuit de maatschappij”. De lessen worden onder meer gegeven door een olympisch sporter en twee psychologen.

Nadat ze het idee in twee berichten op Instagram had gepromoot, meldden zich al gauw tien mensen aan voor de cursus, vertelt ze. Die kostte 1.700 euro, en het programma stond nog niet eens online. Inmiddels staan elf mensen op de wachtlijst voor de tweede ronde, die 3.333 euro gaat kosten.

Instagram heeft nu meer dan een miljard gebruikers, en dat gebruik is gemiddeld een half uur per dag

Harde cijfers over hoeveel cursussen worden verkocht via Instagram zijn er niet, en ook niet hoeveel daaraan wordt verdiend. Wat wel bekend is: Instagram heeft nu meer dan een miljard gebruikers, en dat gebruik is gemiddeld een half uur per dag. Steeds vaker doen ze dat om zich te informeren. Zo meldt moederbedrijf Facebook dat 81 procent van de gebruikers Instagram benut voor onderzoek naar producten of diensten en 88 procent om nieuwe producten te ontdekken.

Jurist Charlotte Meindersma merkt dat de haar Instagram-cursus populair is door het aan het aantal vragen dat ze krijgt van andere aanbieders. Ze kreeg bijvoorbeeld zo vaak de vraag of ze er algemene voorwaarden voor wilde schrijven, dat ze er inmiddels een model heeft gemaakt dat je kan downloaden op haar site.

Lees ook: Sporters klussen bij op Instagram: ‘Ik wil eigenlijk gewoon rennen’

Therapiesessie online

Een Instagram-cursus werkt als volgt. De aanbieder ervan maakt een apart privé-account aan dat hij of zij afschermt. Wie de cursus wil volgen, moet de aanbieder toestemming vragen. Die laat alleen volgers toe die het cursusgeld hebben betaald. Deelnemers kunnen de lessen bekijken op een moment dat ze zelf kiezen. Vaak doet de aanbieder ook een keer een live-sessie met hulp van IGTV, het videokanaal van Instagram waarbij je met volgers in gesprek kan via een chatvenster. Het aantal deelnemers is in principe onbeperkt, maar bij Van der Wouden waren het er vijftig tot honderd per keer.

Wat je ermee verdient, hangt af van het aantal volgers en het onderwerp. De cursus van onderhandelcoach Merel van der Wouden werd 250 keer verkocht. „Een e-cursus is een hele directe vorm van inkomen via Instagram”, zegt Van der Wouden. „Voor de rest is Instagram vooral mijn uithangbord.” Ze deelt dan een link in haar stories, een reeks foto’s en video’s. Zo kunnen mensen op haar website komen, waar ze bijvoorbeeld een coachingsessie kunnen kopen.

Psycholoog Hanan Haddouch (32 jaar, @psycholooghanan, 5.500 volgers) uit Amsterdam doet het ook zo. Sinds de lockdown begeleidt ze mensen alleen nog online, in een videogesprek. „Via Instagram word je doorgelinkt naar mijn site en dan kunnen mensen direct zelf een afspraak maken. De drempel om dat te doen is kleiner, omdat ze het idee hebben dat ze mij al kennen.” Ze zag haar inkomsten met 30 tot 40 procent groeien nadat ze in 2019 Instagram bewust zakelijk is gaan inzetten.

Toen ze als 25-jarige begon als vrijgevestigd pyscholoog, was het aanvankelijk lastig aan klanten te komen. Verzekeraars vergoeden haar therapiesessies niet, omdat ze niet de GZ-opleiding heeft gedaan. Ze begon met delen van tips over het voorkomen van een burn-out, verpakt in video’s waarin ze ook delen van haar persoonlijk leven liet zien. Hanan in het Rijksmuseum, of Hanan die een ochtendwandeling maakt. „Mensen kiezen mij als psycholoog ook om wie ik ben.” Ze wil de drempel om naar een psycholoog te stappen kleiner maken.

Mag dat zomaar, al die diensten online verkopen? Ja. Coach, psycholoog en personal trainer zijn geen beschermde titels. In theorie kan iedereen dat op zijn Instagram-profiel zetten. Formele regels voor gebruik van sociale media onder psychologen zijn er ervenmin. Rosalinde Visser, jurist en adviseur beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), zegt dat psychologen zich bewust moeten zijn van de hoedanigheid waarin zij zich tot hun volgers richten, en dat ze door de beroepscode altijd zijn aan te spreken op de zorgvuldigheid waarmee ze dit doen.

Psycholoog Haddouch zegt dat ze jongeren die haar berichten sturen op videokanaal TikTok, waarop ze ook actief is, vaak adviseert juist wel problemen met hun ouders te bespreken of contact op te nemen met de huisarts.

Therapie geven via Instagram mag niet, vanwege de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het platform is namelijk onderdeel van Facebook, dat persoonsgegevens aan reclamebureaus verkoopt. „Als mensen mij via Instagram persoonlijke informatie sturen, vraag ik ook altijd of ze op mail overgaan”, zegt Haddouch.