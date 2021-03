Wij zijn zélf de coronahond

Of ik die hond speciaal voor corona heb genomen, wil de man weten. We staan in de rij voor koffie. Ik schiet in de verdediging. Al járen heb ik deze leenhond, heus niet alleen speciaal voor nu. Oh, verzucht hij, had hij er maar eentje. Sterker nog, hij wil deze hond wel meteen meenemen hoor. Het dringt tot me door. Ik heb een klomp goud aan de lijn en op haar halsband staat: hoi, ik ben jouw ticket naar de vrijheid.

Stine Jensen is filosoof en schrijver.

Na de strenge lockdown ontstond in Nederland een run op honden. Dierenasiels zagen hun aanvragen toenemen, de vraag naar puppy’s groeide, hondencursussen hadden plots lange wachtlijsten. De ‘coronahond’ maakte begin maart vorig jaar zijn opwachting in Spanje. Alleen hondenbezitters hadden geen toestemming nodig om naar buiten te gaan. De beelden van de man in Palencia met een speelgoedhond aan de lijn gingen de hele wereld over, later doken foto’s op van mensen met geiten, varkens en vogels aan de lijn.

Verhalen over onze relatie tot dieren onthullen iets over de angsten en verlangens van mensen. Dieren zijn projectieschermen.

Harige kinderen

De Amerikaanse filosofe Donna Haraway toonde in haar werk bijvoorbeeld aan hoe wij op mensapen onze grote vragen over afkomst, (natuurlijk) gedrag en toekomst projecteren. Haraway schreef ook over onze relatie tot honden. In The Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Otherness stelt ze dat honden onze ‘companion species’ zijn, onze gezelschapssoort.

Haraway wordt er humeurig van als we honden als een soort harige kinderen gaan zien. „Ze zijn niet een projectie, niet een verwezenlijking van een intentie, niet het doel van iets. Het zijn honden.”

En hoezeer ze ook houdt van honden, ze wil er ook niet al te romantisch over doen. Er zit ook een andere kant aan het hele verhaal en dat gaat over poep, plas, ziekte, handel en afval.

Ze heeft gelijk. Maar feit wil dat we inmiddels de poep van onze honden met grote zorgvuldigheid zijn gaan opruimen en onze neuzen blokkeren voor de stank, precies zoals we dat ook bij onze baby’s doen. En als we onze grote vragen over afkomst op mensapen projecteren, dan denk ik dat je kunt stellen dat de verhalen die we over honden vertellen bovenal iets onthullen over ons verlangen naar vrijheid en sociaal contact. Hoe alleen wil en kan ik zijn, hoe belangrijk is aanraking en nabijheid, tegen wie praat ik aan?

Dankzij corona is er een nog heviger projectieverhaal op de hond ontstaan. De hond symboliseert vrijheid en onbeperkt knuffelen. Zo bezien is de toename van honden niet alleen een uitdrukking van de gemakzuchtige mens die inventief op zoek gaat naar manieren om de coronamaatregels te omzeilen, maar onthult het ook hoezeer wij verlangen naar zowel vrijheid als contact, aanraking en gezelschap. Zoals Hedy Honigmann het mooi zegt in haar film Buddy over de betekenis van zes honden in het leven van hun eigenaren: honden zijn de allerbeste troosters van menselijke verborgen pijn.

De hond symboliseert vrijheid en onbeperkt knuffelen

Terwijl de hond nu onze directe lijn naar vrijheid is geworden, en meer vrijheid geniet dan wij, lijken wij intussen steeds meer op honden. We zitten opgesloten en gaan naar buiten met geen ander doel dan onszelf uit te laten, in de hoop dat iemand ons zomaar een sociaal aaitje geeft in het wild. Onze hondennatuur komt tijdens corona naar boven, er is sprake van soortverwarring. Niet voor niets duikt Marcel van Roosmalen in het tv-programma De vooravond elke avond op in de gedaante van hond. De hond die vrij kan spreken en denken, terwijl de mens gevangen zit. De hond praat tegen óns, oftewel: optimale soortverwarring.

Akelig prijskaartje

Honden die mensen toespreken, dat verhaal is al ouder dan corona. Viervoeters worden in de wereldliteratuur vaak opgevoerd als redder, wijze raadgever en bron van troost. In De wandelaar van Adriaan van Dis wijst een hond zijn decadente baasje op het onrecht in de stad Parijs. In de leukste scène bezoekt de man met zijn hond een psychiater, die zich afvraagt of hij niet verliefd is op zijn hond, en de relatie niet te symbiotisch is geworden? Die vraag gaat ook op voor onze omgang met honden nu. Want aan onze plotse grote hondenliefde hangt een akelig prijskaartje waar we liever blind voor willen blijven: wij willen een hond, en willen die nu, en dat leidt tot (nog meer) puppyhandel, illegale hondenbendes uit Oost-Europa, hoogoplopende prijzen tot ver boven de 2.000 euro en zieke puppy’s.

Er is nog iets: als de regels weer worden versoepeld, lost vermoedelijk ook de soortverwarring weer op. De hond wordt weer wat hij was: een huisdier voor mensen die daar een stuk van hun vrijheid voor inleveren in plaats van andersom. Laten we daarom nu vast een standbeeld oprichten voor de coronahond, die ons toont waar we zo hevig naar verlangen: vrijheid en sociaal contact.