Wat helpt bij een zwerende vinger: sodabad of Biotex?

Een ontstoken vinger doet veel pijn maar zal in de meeste gevallen vanzelf over gaan. De afweer maakt dan korte metten met de ontsteking. Meestal is een bacterie de oorzaak, en vaak zit het wondje bij de nagelriem, wat het extra pijnlijk maakt.

Hoe kom je er het snelst vanaf? De een zegt dat je de vinger het best kunt ontsmetten in een badje met lauwwarm water met daaraan toegevoegd een schep soda. Nee, zegt de ander stellig, je moet de wond behandelen met een oplossing van het handwasmiddel Biotex. Hebben we hier een richtingenstrijd in de doe-het-zelf-geneeskunde te pakken? Vergelijkend onderzoek lijkt hier nooit gedaan.

De Richtlijn Wondzorg uit 2013 constateert met een vies gezicht dat „zorgverleners in de praktijk regelmatig het advies geven om wonden in diverse huishoudelijke reinigingsoplossingen (Biotex, Badedas, etc.) te baden. Dit terwijl er weinig ondersteunend wetenschappelijk bewijs voor is en er mogelijk schadelijke effecten zouden kunnen optreden zoals infectie, vertraagde genezing, maceratie van de huid [...]”.

Diabetespatiënten

De richtlijn verwijst niet naar een wetenschappelijke studie maar naar een blog van nurse practitioner huiddefecten Henri Post. Hij schrijft specifiek over de behandeling van een diabetesvoet met een lauwwarm badje Biotex. Maar wondgenezing bij diabetespatiënten is notoir problematisch. Kun je de bedenkingen van Post bij een Biotexbadje dan wel klakkeloos veralgemeniseren? De modernere Richtlijn Bacteriële Huidinfecties van het Nederlands Huisartsengenootschap (2019) maakt er dit van: „Baden kan niet worden aanbevolen voor de behandeling van een bacteriële huidinfectie, maar ook niet worden ontraden.” Er is „gebrek aan bewijs en een mogelijk nadelig effect”, dus daarom „wordt het niet aanbevolen”.

Hoe is dan toch die volkswijsheid ontstaan? Waarschijnlijk moeten we daarvoor terug naar de Eerste Wereldoorlog. Het was lang voordat het eerste antibioticum werd ontdekt (penicilline, 1946), en de ziekenhuizen achter het front lagen vol met soldaten met ernstig geïnfecteerde wonden. Rottend vlees maakte dat amputatie vaak de enige manier was om hun leven te redden. Totdat de Britse chemicus Henry Dakin in 1915 een antiseptisch middel ontdekte dat bacteriën doodt en toch het weefsel niet beschadigt of irriteert. Wat Dakin’s Oplossing is gaan heten, was een gebufferde oplossing van 0,5 procent natriumhypochloriet, waarbij de bereiding begon met soda.

Huis- tuin- en-keukengebruik

In geval van nood is zo’n ontsmettingsmiddel makkelijk zelf te maken met water, soda en bleek. Dat luistert wel nauw, want te veel van het een of het ander geeft meteen brandwonden! Soda opgelost in vooraf gekookt water is wellicht minder effectief, maar wel veiliger in het huis- tuin- en-keukengebruik.

En hoe zit het dan met Biotex? Dat lijkt typisch Nederlands, in het buitenland kijkt men daar raar van op. Dit waspoeder is een Nederlandse uitvinding. Het kwam in 1963 op de markt, met als innovatie toevoegde enzymen, bedoeld om lastige vlekken in kleding af te breken. Dat zou de ratio kunnen zijn, want deze enzymen zouden kunnen bijdragen aan het openbreken van de biofilm die bacteriën hardnekkig maakt. Opvallend is trouwens dat Biotex ook flink wat natriumcarbonaat bevat, inderdaad de chemische naam voor soda. Misschien is Biotex daarmee eigenlijk soda on steroids?

Enfin, over de kwestie soda of Biotex bij een zweertje, is slechts een voorlopig salomonsoordeel te vellen: of ze werken beide wel, of beide niet.