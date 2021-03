Was de paddenspietser een dierenbeul of een butcher bird ?

Het was een luguber gezicht: de vondst van een kleine twintig padden, netjes op een rij gespietst aan een prikkeldraadhek in het Limburgse Landgraaf. Een boa plaatste de foto op Instagram. „Iemand vond het nodig om deze arme dieren te martelen door ze aan het #prikkeldraad te hangen en te #verminken’”, schreef ze erbij. Vermoedelijk gaat het om de gewone pad (Bufo bufo), de meest algemene paddensoort.

De gruweldaad vond net plaats tijdens het begin van de paddentrek, wanneer padden na hun winterrust terugkeren naar het water waar ze ooit geboren werden, om met elkaar te paren.

Die nachtelijke trek is sowieso al niet zonder gevaar: veel padden worden doodgereden bij het oversteken van wegen. Daarom zijn op veel plaatsen paddentunnels onder het wegdek aangelegd, of zijn er vrijwilligers aanwezig om de oversteek te begeleiden. Zo zijn er in 2020 in totaal 82.100 gewone padden veilig naar de overkant gezet, blijkt uit gegevens van natuurorganisatie Ravon. Een fors aantal, maar toch gaat de soort de laatste jaren snel in aantal achteruit.

Veel minder auto’s

Dit jaar leken de Nederlandse padden geluk te hebben. Door de avondklok mogen er weliswaar geen paddentrekvrijwilligers na 21.00 uur actief zijn, maar er zijn óók veel minder auto’s op de weg. Natuurorganisatie IVN meldde al dat er veel minder platgereden padden worden aangetroffen dan in andere jaren.

Voor de padden in Landgraaf kwam het gevaar dus uit een andere hoek. „Dierenbeul hangt ‘verminkte’ padden aan prikkeldraad”, kopte De Telegraaf. „Politie en handhaving nemen deze melding serieus”, schreef de boa op Instagram. „Heeft u iets gezien of weet u wie dit gedaan heeft? Maak een melding!”

Niet lang na de oproep trok er iemand aan de bel. Een 64-jarige vogelaar uit Maastricht zei op website 1Limburg te weten wie de dader is: geen mens, maar een vogel. „Toen ik de foto zag, wist ik meteen dat de grauwe klauwier hier aan het werk was geweest.”

Sterke klauwen

De grauwe klauwier (Lanius collurio) is een zangvogel die in ruige, halfopen gebieden leeft en naast insecten ook reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren en jonge vogels op het menu heeft staan. Net als andere klauwieren grijpt de vogel zijn prooien met zijn sterke klauwen en spietst ze vervolgens aan stekelige struiken of objecten – doorns, takjes of prikkeldraad. Een verwant van de grauwe klauwier, de klapekster (Lanius excubitor) wordt om die reden ook wel ‘butcher bird’ (slagersvogel) genoemd.

Maar de Vogelwacht Limburg achtte het in een reactie op 1Limburg „zeer onwaarschijnlijk” dat een grauwe klauwier de schuldige is: „Deze vogels zijn op dit moment nog niet in Nederland”, staat op de website te lezen. „Ze zijn nu nog in hun overwinteringsgebieden. De eerste grauwe klauwier verwachten we pas in april.”

Ook zouden de dode padden „te netjes op een rij” hangen, volgens de Vogelwacht. „Ze spiesen hun prooi inderdaad wel eens, maar bijna altijd in een meer beschutte omgeving. En zeker nooit mooi op een rijtje, waarbij elke volgende prikkel in een lange rij wordt gebruikt. Je moet de schuldige toch zoeken bij de menselijke soort.”

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap