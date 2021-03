Vrijheid: een negatieve test of een vaccinatie

In november opende huisarts Ab Faloun samen met drie vrienden zijn eerste commerciële coronateststraat in Amsterdam. Inmiddels heeft hun bedrijf Planjecoronatest.nl twaalf teststraten. Iemand die naar het buitenland wil reizen, kan hier een test doen: ‘nu van 139 euro voor 115 euro’, meldt de site. Binnen 24 uur is er een uitslag: is die negatief, dan kunnen de koffers gepakt. Is die positief, dan moet je in quarantaine.

Een negatieve corona-testuitslag én een vaccinatie, dat wordt dit jaar hét toegangskaartje tot allerlei sociale activiteiten. Vorige week kondigde het kabinet aan dat het puzzelt op een „parallelle infrastructuur” hiervoor. Om naar het theater te kunnen, een festival, sportevenement of voor een weekendje naar Praag.

Booming business

Voorlopig zijn de negatieve verklaringen alleen te verkrijgen bij commerciële testbureaus. En dat is booming business. De GGD’s konden de eerste negen maanden de vraag naar tests niet aan. En de GGD’s verstrekken geen verklaring bij een negatieve testuitslag. Voor mensen als Ab Faloun was dit een gat in de markt. Volgens de inspectie zijn er nu 200 commerciële teststraten – opgezet door allerlei ondernemers, van evenementenorganisatoren tot snackbareigenaren en reisbureaus. Waar een PCR-test bij de GGD de burger niets kost (kosten voor de overheid: 65 euro), betaal je bij een teststraat 100 tot 139 euro. De opbrengst: een reisverklaring die wordt geaccepteerd in vele landen.

Iemand die vaak gebruik maakt van de commerciële testen is Ronald Biersteker (46). Hij is al veertig keer getest, voor ruim 4.000 euro. Hij inspecteert schepen in allerlei landen namens het bedrijf WNV in Sliedrecht. Hij belt vanuit Bahrein, waar hij vier dagen is om schepen van een Nederlandse baggeraar te controleren. „Mijn baas betaalt de tests, die overigens allemaal negatief waren. Ik word zo weer getest om terug te mogen naar Nederland. Op het vliegveld van Bahrein moet ik dan nóg een sneltest.”

Terughoudend

Waarom geeft de GGD geen verklaringen bij een negatieve uitslag? Nu is zo’n testverklaring alleen weggelegd voor mensen die daarvoor kunnen betalen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is de testcapaciteit van de GGD’s alleen bedoeld om het virus op te sporen. „Het is niet hun taak om ervoor te zorgen dat mensen kunnen reizen.” Waarschijnlijk zal het in de „parallelle infrastructuur” van de overheid gaan om de goedkopere, snellere antigeentest, zegt de woordvoerder van VWS. Die test is wel minder betrouwbaar dan de PCR-test.

Over het invoeren van vaccinatiebewijzen als toegangsticket tot evenementen en activiteiten is nog discussie. Het kabinet is terughoudend, maar de Europese Commissie maakte deze week bekend dat ze in de loop van deze maand een voorstel voor een vaccinatiepas zal doen, zodat Europese burgers weer kunnen reizen.

Commerciële testaanbieders staan te springen om te helpen bij het testen. Neem Frangken Tuhumena, die in Alphen aan den Rijn eigenaar is van Coronasneltestpoint, dat actief is op zestien locaties. Vóór de coronapandemie runde hij een reisbureau. Er komen 1.000 tot 2.000 mensen per dag voor een test bij Coronasneltestpoint. Hij vraagt 119,50 euro voor een PCR-test en 69,50 euro voor een sneltest. „Ik maak maximaal twee tientjes winst per test”, zegt Tuhumena. „De rest gaat naar materiaal, personeelskosten, pandenhuur en marketing.”

Maar in het testbewijsplan van de overheid lijkt geen rol te zijn weggelegd voor testbedrijven. „We denken dat een testbewijs alleen nodig zal zijn op plekken waar je geen anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden, zoals op een festival”, zegt de woordvoerder van VWS. „Om die testbewijzen af te geven, willen we honderd testlocaties inrichten waar burgers, waarschijnlijk tegen kostprijs, een sneltest kunnen laten doen.”

Voor het openen van een teststraat zijn regels, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd desgevraagd. De tests, de hygiëne en de gesprekken, zelfs de nazorg voor de geteste mensen, moeten allemaal onder toezicht staan van een BIG-geregistreerde arts. Huisarts Faloun doet dat onder andere via steekproeven, vertelt hij. „Ik heb een kwaliteitshandboek gemaakt en ga langs bij de teststraten om te controleren of er volgens dat handboek gewerkt wordt. Dan kijk ik met zo’n drie testafnames mee en beantwoord ik vragen van personeel.”

Momentopname

Arts en oud-directeur van het RIVM Roel Coutinho zet vraagtekens bij het idee dat testen veel soelaas biedt. Want negatieve testuitslagen zijn maar 48 uur geldig. „Het is altijd een momentopname – je kunt enkele uren na de negatieve uitslag alsnog positief zijn.” Bovendien, zo zegt hij, zijn de vele sneltests minder gevoelig dan de PCR-test, die 99 procent betrouwbaar is. Het beste is, uiteindelijk, dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn, vindt Coutinho.

En de mensen die zich niet willen laten vaccineren? Dat gaat om 17 procent van de bevolking, aldus enquêtes van het RIVM. Of de jongeren die misschien pas in het najaar aan de beurt zijn? Coutinho: „Als je niet wilt, dan is dat je eigen keuze. Een gevolg is dat je misschien niet overal naartoe mag. In Israël krijgt de helft van de bevolking die nu is gevaccineerd al meer vrijheden dan de anderen. Dat werkt indirect als stimulans om je te laten inenten.” Een vaccinatieplicht zal er nooit komen, verwacht Coutinho. „Maar ik zou het vanzelfsprekend vinden dat iemand die bijvoorbeeld in de thuiszorg bij kwetsbare ouderen langs gaat, zich moet laten inenten.”

