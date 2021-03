Verlichting in het leven van leprapatiënten

Ongekend Ze waren belangrijk voor de wetenschap, maar deze ongekende vrouwen stonden in de schaduw. ~ Alice Ball ~ ~ 1892-1916 ~

Op de fries van het gloednieuwe gebouw van de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) werden in 1929 de achternamen van 23 geleerde mannen uitgebeiteld. Er was nog overwogen om Florence Nightingale toe te voegen, die haar sporen op het terrein van de publieke gezondheidszorg had verdiend. Maar ‘Nightingale’ werd te lang bevonden, een nogal merkwaardige constatering voor wie de letters telt in de wél vermelde achternaam van Max Von Pettenkofer. Hoe dan ook, Nightingale werd pas in 2019 toegevoegd, tegelijk met (Marie) Sklodowska-Curie en (Alice) Ball.

Alice Ball? Haar naam is zonder meer het minst bekend. Toch zorgde een door Ball op Hawaï ontwikkelde methode er tussen de jaren twintig en veertig van de vorige eeuw voor dat tal van leprapatiënten de draad van hun leven weer konden oppakken.

Uit angst voor besmetting werden leprapatiënten op Hawaï verbannen

Lepra was destijds een gevreesde ziekte. Het wordt veroorzaakt door een bacterie en kan pas sinds de jaren veertig met antibiotica kan worden behandeld. Uit angst voor besmetting werden leprapatiënten op Hawaï zelfs verbannen naar het uiterste puntje van het schiereiland Molokai, en daar aan hun lot overgelaten. Alleen een smeersel uit de hars van de Hydnocarpus wightianus-boom, in het Engels chaulmoogra, leek hun klachten soms te verlichten. Maar ook dit smeersel was niet effectief genoeg om ernstige klachten – zoals blindheid en verminking van handen, voeten en neus – af te wenden. Pogingen om de olie te injecteren of te laten slikken, in de hoop op meer effectiviteit van de werkzame bestanddelen, mislukten. Voor inslikken was de olie te bijtend; voor injectie te vet.

Precies hierin zorgde Ball voor een doorbraak. Eigenlijk kwam ze uit Seattle, waar haar grootvader een van de eerste zwarte professionele fotografen was geweest, en haar vader als journalist werkte. Als kind had ze al eens op Hawaï gewoond, toen de familie daarnaartoe was verhuisd in de hoop dat het warme klimaat haar grootvaders artritis zou verzachten. Nadat hij was overleden waren ze naar Seattle teruggekeerd, waar Ball hoge cijfers haalde en aan de universiteit van Washington succesvol twee bachelors voltooide: in de farmacologische chemie en de farmacie. Haar master in de scheikunde behaalde ze vervolgens aan de universiteit van Hawaï, waar ze ook bleef lesgeven – beide zaken als eerste vrouw en eerste zwarte ooit op Hawaï.

In de avonduren, en aangemoedigd door chemicus Harry Hollmann, werkte Ball intussen met succes haar methode uit om de werkzame ingrediënten, ethyl-esters, in een in water oplosbare vorm uit de olie te isoleren. En zelfs al bleken ook deze esters bij injectie niet bij iedereen effectief, toch konden dankzij Balls methode 78 leprapatiënten de gehate leprakolonie verlaten, terwijl in de jaren daarna duizenden anderen het lot van verbanning bespaard bleef.

Chloorgas ontsnapt

Ball zelf maakte dat niet mee: zij overleed, ziek en daarom teruggekeerd naar Seattle, voordat zij haar resultaten kon publiceren. Volgens haar achteraf veranderde doodsakte zou zij tuberculose hebben gehad. Volgens de overlevering was er chloorgas ontsnapt terwijl zij lesgaf in een slecht geventileerde ruimte. Zeker is in elk geval dat de decaan van de universiteit van Hawaï, de scheikundige Arthur Dean, haar werk daarna onder zijn eigen naam publiceerde en grote hoeveelheden van het extract produceerde.

Balls eerdere begeleider Hollman zette dat onrecht in 1922 in een publicatie recht. Toch duurde het tot 2000 voordat de universiteit van Hawaï Balls werk officieel herdacht. En nu, ruim een eeuw later, staat haar naam dus ook, en terecht, op het LSHTM-gebouw.