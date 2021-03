‘Ik heb antistoffen, ik ga wel met de hapjes rond!” „Wij zijn artsen, wij zijn al ingeënt, en mogen lekker wel dicht bij elkaar.” „Jij hebt het al gehad, ga jij maar in die rij staan.” Zomaar wat kreten die ik opving in mijn omgeving. Lacherig natuurlijk. We lachen wat af. Maar in al die knipogen herken ik wel de haarscheurtjes van wat onvermijdelijk zal openbarsten tot een tweedeling.

Er komt een dag dat het onhoudbaar is om de geprikten nog op stal te houden. „Jij bent toch ook gevaccineerd? Dan kunnen we toch afspreken? Nee, Rudolf kan dan niet mee.” Achter de voordeur bepalen we het dan zelf, en elk bedrijf kiest zijn eigen deurbeleid. „Antigeen? Bij ons telt alleen de pcr. Probeer het maar hiernaast bij de Xenos.”

Die tweedeling komt er. Je kunt haar overlaten aan dit grijze circuit, of officieel en eenduidig regelen, zoals D66 wil, in navolging van de Israëlische green pass: de samenleving van het slot met vaccinatiebewijzen en sneltesten.

Vaccineren is zoiets als met z’n allen een terrein vol festivaltenten opbouwen. Als degenen die met de armen over elkaar staan toe te kijken straks ook willen feesten en dineren, beschut tegen zon en regen, zijn ook zij wat mij betreft van harte welkom. Maar liever niet op de eerste rij.

Verschil moet er zijn. Zolang dat maar gebaseerd is op wat je doet, niet op wat je bent. Gezondheidskeuzes hebben niet alleen individuele consequenties. Er zitten collectieve dimensies aan waar we meer oog voor mogen krijgen. Belonen kan daarbij helpen.

Behalve de populisten zijn vooral SGP en CU tegen die vaccinatiepassen. Diep in mijn hart kan ik iets van hun bezwaren nog wel meevoelen. De Schepper schonk ons dit zegenrijke virus en wij, ondankbaar addergebroed, spuiten dat zomaar kapot? Heb jij soms geen immuunsysteem gekregen van onze Lieve Heer?

Maar er is één detail in het D66-plan dat tegenstanders iets te gretig vergeten. Dat is dat je ook met een sneltest weer van stal mag. En als je die ook als inbreuk op je ‘lichamelijke integriteit’ beschouwt? Zelfs daarvoor bestaat een optie die bij D66 jammer genoeg nog ontbreekt, maar die die Israëlische pas wel heeft. Die is namelijk ook beschikbaar voor wie van Covid-19 is hersteld.

Wie de gok wil nemen – op deskundig advies van Rudolf Steiner of iemand op Facebook – staat het vrij zich te laten besmetten en te kijken wat de sterren voor hem in petto hebben: immuniteit of de dood. Maar sluit, in godsnaam, de rest van de samenleving niet op tot de uitslag er is. Die wil namelijk leven.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.