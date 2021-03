Tegenover het verleden zijn we allemaal nieuwkomers

In een recente documentaire over zijn werk vertelt de Vlaamse schilder Luc Tuymans over de verbeelding van de concentratiekampen. Het gaat over één werk in het bijzonder: Gaskamer. Daarop zien we een ietwat vergeelde voorstelling van een kelder. Tuymans heeft daarmee geworsteld: „Het was het gevoel dat ik bijna een soort taboe doorbrak.”

Vandaar dat veel is overgelaten aan de kijker, al stuurt de titel de blik wel. De vraag blijft: hoe kun je als buitenstaander zo’n gruwelijke plek benaderen? Of kan dit lijden alleen worden verbeeld door overlevenden van de kampen? Mocht dat laatste het geval zijn, dan was Tuymans nooit aan zijn schilderij begonnen.

Die documentaire schoot me door het hoofd toen ik de controverse zag over de vertaling van ‘The Hill We Climb’ – een gedicht van Amanda Gorman voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president. Volgens sommigen kan alleen iemand met dezelfde achtergrond dit gedicht vertalen: het gaat om onderdrukking die voor witte mensen niet toegankelijk is.

Het is treurig dat kleur de doorslag gaat geven bij de vertaling van Gorman. Zelfs de keuze voor zo ongeveer de meest inclusieve schrijver – Marieke Lucas Rijneveld – bleek niet bestand tegen deze aandrang. Naast andere voorbeelden van uitsluiting – denk aan de schrijver Abdelkader Benali die niet kon spreken op 4 mei – is dat een veeg teken.

Terwijl de literatuur een uitnodiging is om andere werelden te ontsluiten, werpt de roep om genoegdoening nieuwe blokkades op. In de afwijzing van een ‘witte’ vertaler klinkt het leerstuk van de ‘culturele toeëigening’ door: ongelijkheid wordt bestendigd doordat de een zich meester maakt van de verhalen van de ander.

Journalist en curator Janice Deul schrijft: „Ook talent van kleur dient gezien, gehoord en gekoesterd te worden.” (de Volkskrant, 26 februari). Ze heeft gelijk. Daarom moeten we de ruimte van het samenleven vergroten. Maar dan helpt het niet om de ene naam tegen de andere weg te strepen. En al helemaal niet om de literatuur te verkavelen langs lijnen van kleur.

Lange jaren van ongevoeligheid hebben vast bijgedragen aan dit ongemak in onze tijd. Toch zit het probleem dieper. Wat niet doordringt tot degenen die ageren tegen deze vertaler is dat de bloei van culturen voortvloeit uit onderlinge beïnvloeding. Godzijdank wordt er over grenzen van taal en traditie geleend: alle cultuur leeft van ‘toeëigening’.

De Senegalese schrijfster Fatou Diome vertelde dat ze na het lezen van Ernest Hemingway haar grootvader beter begreep. Die was visser van beroep. The Old Man and the Sea raakte haar: „Zijn huidskleur deed er niet toe. De literatuur, waar die ook vandaan komt, maakt het mogelijk om de mensheid te begrijpen.”

Daarom is vertalen zo belangrijk: vrijwel alle taalgebieden zijn voor ons afgesloten. Het slechten van die barrières is een ambacht: er is lange oefening voor nodig om je te verplaatsen in het werk van een ander. Misschien woog bij de uitgever een hang naar publiciteit mee, maar een ervaren vertaler zou meer recht kunnen doen aan het dichtwerk van Gorman.

Het ontbreekt in onze contreien niet aan goede vertalers. Dat heeft alles te maken met een klein taalgebied: hoe minder binnenland, hoe meer buitenland. Lees vertalingen van Céline door Frans van Woerden of het werk van Thérèse Cornips die Proust voor velen toegankelijk maakte. Ze zijn geen ervaringsdeskundigen – het gaat om boeken die lang geleden zijn geschreven.

Als de afstand in de tijd groot is, kost inleving meer moeite. Daar worstelen alle schrijvers van fictie of non-fictie mee. Zoveel is wel zeker: in het tot leven wekken van de doden wordt hun verhaal herschreven. Dat kun je ‘toeëigening’ noemen. Ook als het over een familiegeschiedenis gaat: wat dichtbij lijkt is vaak niet gemakkelijk te doorgronden, merkte ik al schrijvend aan een boek over mijn grootvader Herman Wolf.

Het verleden is een vreemd land waarin schrijvers en beeldend kunstenaars een weg zoeken: the past is a foreign country, they do things differently there. Dat is niet anders voor de slavernijgeschiedenis waar eindelijk meer aandacht voor is. Nieuwe generaties met een Afro-Amerikaanse achtergrond moeten een verhouding vinden tot een verleden dat ze alleen uit overlevering kennen.

Niemand is ‘eigenaar’ van zulke verhalen. Amanda Gorman spreekt in ‘The Hill We Climb’ over een opdracht tot herstel: „It’s because being American is more than a pride/ we inherit,/ it’s the past we step into/ and how we repair it.” Haar gedicht gaat over een lange emancipatie, waar ze zich een beeld van vormt. Zo gezien zijn we allemaal nieuwkomers in een geschiedenis die we ons eigen moeten maken.

Paul Scheffer schreef onder meer Het land van aankomst en De vorm van vrijheid.