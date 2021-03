Te veel Barçaschandalen

Tegelijkertijd speelde een halve finale voor de KNVB-beker en een halve finale voor de Copa del Rey: woensdagavond om negen uur. Heerenveen-Ajax in Nederland, Barcelona-Sevilla in Spanje. Thuis op mijn scherm pasten twee voetbalvelden net aan. Het Nederlandse venster propte ik links, het Spaanse rechts en het geluid wisselde ik af. Op het veld van Barcelona was het gras veel groener dan dat in Heerenveen.

Binnen een uur stond Ajax 2-0 voor, dus dat was zo goed als door. Barcelona had naast een nieuw bestuur en circa een miljard euro schuldsanering, drie doelpunten nodig. Daarvan was er nog maar één gescoord. Antoine Griezmann, die het hele eerste uur door Koeman op de bank gehouden was, gaf een prachtige voorzet. De verkering van Shakira, ook bekend als Gerard Piqué, maakte de 2-0.

Omdat het in Barcelona stukken spannender werd, trok ik aan het hoekje van dat venster en maakte het groter. Daarbij leek het even of Griezmann het veld van Heerenveen in liep. Zal toch niet? Dacht ik. Maar wel. De Fransman kwam pats, met z’n knotje en zijn Barça-kleuren voor Henk Veerman uit, net op het moment dat Mitchell van Bergen naar hem passte. Griezmann nam de bal die niet voor hem bedoeld was aan en sprintte door naar een voren dat niet meer zijn voren was. Hij zocht zijn medespelers maar zag ze niet, dat hij toch schoot, toont hoe diep doorspelen in de bekabeling van de sporter verankerd zit. De bal landde achter het doel, in het niemandsland waar vroeger de supporters woonden voor ook zij, pats, naar andere vensters verdwenen. Griezmann stond stil en keek om zich heen. Het was mistig in Heerenveen. In Barcelona was het zeker tien graden warmer. Er werd gefloten. De scheids had de man te veel opgemerkt.

„Antoine?”

De medische staf werd gewenkt. Even later liepen ze met Griezmann van het veld. Je zag David Neres nog nakijken en naar iemand naast hem vragen: Griezmann? Het spel werd zoals altijd hervat. Zo nu en dan zocht de camera Griezmann langs de kant. Hij sprak met verzorgers tot hij onder begeleiding de spelerstunnel in liep. Zijn spullen zou hij niet in de kleedkamer vinden. Die lagen in zijn kast in Camp Nou.

Ajax-Heerenveen eindigde 3-0. In Barcelona gingen ze de verlenging in. Op sociale media werd het langzaam trending: Griezmann die tijdens Barça-Sevilla in het Abe Lenstra stadion liep. De Fransman mankeert niks. Hij zegt zelf niet te weten wat er gebeurd is. Mogelijk een grap van de voetballers, zeggen de analisten. Verder is het afwachten.

In Barcelona heeft Barça het broodnodige doelpunt gescoord, ze hebben gejuicht, elkaar omhelsd en de overwinning gevierd. Dat is waarschijnlijk het lulligste: dat niemand merkte dat Griezmann er niet was tot Koeman de kleedkamer inkwam en zijn ogen zoekend langs de spelers liet gaan. In zijn hand hield hij zijn telefoon met daarin een beller uit Nederland. Geestelijk bereidt hij zich voor op nog een schandaal. Hem zal niks meer verbazen. Hij haalt diep adem en vraagt: „¿Donde está Griezmann?”

Carolina Trujillo is schrijfster.