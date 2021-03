Softwareontwikkelaar John McAfee aangeklaagd voor cryptofraude

De Brits-Amerikaanse softwareontwikkelaar John McAfee is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor fraude met cryptomunten. Hij wordt er volgens Reuters van beschuldigd via positieve berichten op Twitter de prijs van verschillende kleinere cryptomunten kunstmatig te hebben opgepompt om daar zelf van te profiteren. Ook zou hij betalingen hebben verzwegen die hij kreeg voor de promotie van de munten.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben McAfee en zijn lijfwacht Jimmy Gale Watson in totaal meer dan 13 miljoen dollar (zo’n 11 miljoen euro) verdiend met hun frauduleuze praktijken. McAfee werd eerder aangeklaagd voor belastingontduiking en werd daar afgelopen oktober voor opgepakt in Spanje. Hij zit daar in afwachting van zijn uitlevering aan de VS nog altijd vast.

Lees ook dit interview met John McAfee uit 2013: ‘Ik vertrouw niemand behalve mezelf’

McAfee prees tussen december 2017 en februari 2018 cryptomunten als Verge, Reddcoin en Dogecoin aan in tweets waarin hij ze bestempelde als „munt van de dag” en „munt van de week” en voorspelde dat ze de wereld zouden veranderen. Volgens de aanklagers beweerde hij ten onrechte dat hij geen aandeel had in de munten. Eerder waren er al civielrechtelijke aanklachten ingediend tegen McAfee en zijn lijfwacht vanwege de cryptofraude.

John McAfee is vooral bekend geworden van de antivirussoftware van het bedrijf waar hij al in 1994 afscheid van nam, maar dat nog altijd zijn naam draagt. Hij vergaarde later ook bekendheid met zijn extravagante levensstijl in Belize waarin hij een harem had en in verband gebracht werd met drugshandel en moord op een buurman.