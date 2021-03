RIVM: vaccin lijkt aan te slaan

„Ik ben daar echt somber over”, zei demissionair premier Mark Rutte (VVD) afgelopen week op Radio 1 over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. „We moeten het echt behoedzaam doen”, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in de talkshow Op1. „De ruimte om verder te versoepelen is maar heel beperkt.”

Zowel Rutte als De Jonge maken zich zorgen over de coronacijfers, die maar niet willen dalen. Maandag geven ze een persconferentie over de coronamaatregelen. De afgelopen week werd de druk om verder te versoepelen opgevoerd: in sommige plaatsen openden winkels even hun zaak om mensen te laten shoppen en hier en daar serveerden horecazaken drankjes op het terras – totdat de politie ingreep.

Dat de strengste lockdown sinds het begin van de coronacrisis aanhoudt, begint te „wringen”, stelde het RIVM vorige week al. Uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM blijkt dat mensen zich nog redelijk goed aan de maatregelen houden, maar dat het draagvlak voor sommige maatregelen fors afneemt, zoals het maximaal aantal bezoekers dat op visite mag komen. Ook vindt nu nog minder dan de helft van de Nederlanders dat maatschappelijke belangen goed worden afgewogen – in februari lag dat percentage rond de 43 procent, terwijl dat in heel 2020 ruim boven de 60 procent lag.

Het kabinet heeft een lastige boodschap te verkopen: de cijfers blijven hangen op een hoog niveau, zonder dat de écht acute situatie ontstaat die in het verleden het draagvlak voor de maatregelen deed toenemen. Van de ruim duizend patiënten die op de IC liggen, is ongeveer de helft een coronapatiënt. Dat aandeel is sinds februari nauwelijks veranderd. Het geeft grote druk op de zorg, maar overstromen doen de IC’s voorlopig nog niet.

Stijgings aantal positieve tests

De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe IC-opnames plotseling snel – vorige week werden er dagelijks nog zo’n 25 patiënten op de IC opgenomen, nu zijn dat er zo’n 35 per dag. Ook het aantal opnames op de verpleegafdeling lijkt weer wat te stijgen, weliswaar veel langzamer.

Daarnaast nam ook het aantal positieve tests afgelopen twee weken fors toe, van dagelijks zo’n 3.000 half februari naar ruim 4.500 begin maart. De afgelopen week zette ook de stijging daar niet door – het aantal bleef de afgelopen dagen hangen op een plateau van zo’n 4.500 positieve tests per dag.

Dat de ziekenhuisopnames in de tussentijd niet zo hard zijn gestegen, heeft ook te maken met wie er besmet raken. De afgelopen weken zat de grootste stijging bij mensen jonger dan 50 – met name bij de jongste leeftijdscategorieën. Bij tieners bijvoorbeeld nam het aantal positieve tests in twee weken tijd met 50 procent toe. Jongeren belanden nauwelijks in het ziekenhuis. Bij vijftig-plussers, die veel sneller opgenomen moeten worden, liep het aantal positieve tests veel minder snel op, namelijk met zo’n 15 procent in twee weken tijd.

De vraag blijft daarnaast: hoe reëel is de stijging, zijn er ook echt meer besmettingen? De afgelopen weken werd er namelijk veel meer getest - ruim 60 procent meer ten opzichte van twee weken geleden. Onduidelijk blijft waar die stijging in het aantal afgenomen tests vandaan komt. Een deel daarvan kan in elk geval worden verklaard omdat er meer mensen rondlopen met Covid-achtige klachten – onder meer doordat het hooikoortsseizoen is begonnen. Dat maakt het extra lastig om in te schatten welke kant de epidemie uitgaat – en dus of er ruimte is voor versoepelingen.

Ook is er nog de dreiging van de Britse variant – het aandeel besmettingen dat door dat type virus wordt veroorzaakt neemt nog altijd toe, zij het minder snel dan eerder verwacht. Ook de Zuid-Afrikaanse variant duikt steeds vaker op in Nederland. Het vooruitzicht is „nog niet goed”, concludeerde het RIVM afgelopen week.

Waar Rutte en De Jonge zich wel aan kunnen optrekken: er is geen oversterfte meer en in de verzorgingstehuizen blijft het aantal positieve tests wél dalen, tegen de landelijke trend in. Juist die groep is als eerste ingeënt - het lijkt erop dat het vaccin aanslaat, stelt het RIVM.