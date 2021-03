Rechter: besluit om Stint van weg te halen onzorgvuldig genomen

Het besluit van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om in 2019 de Stint definitief van de weg te halen is „op onzorgvuldige wijze tot stand” gekomen. Tot dat oordeel kwam de bestuursrechter Noord-Nederland donderdag. De minister moet opnieuw laten onderzoeken of de elektrische bolderkar terecht van de weg is gehaald. De zaak was aangespannen door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Van Nieuwenhuizen schortte het gebruik van de Stint in 2018 tijdelijk op na een ongeluk waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Toen kort hierna uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO bleek dat het wagentje niet veilig was, besloot de minister in 2019 de Stint definitief van de weg te halen. Volgens de rechtbank is dit besluit niet zorgvuldig genomen, onder meer omdat niet alle onderzoeken zijn meegenomen.

Bovendien ziet de rechtbank grond voor financiële compensatie omdat het ministerie in 2011 al op de hoogte was van gebreken aan de wagen, maar toch besloot goedkeuring te verlenen. Door die goedkeuring werden de fabrikant en de gebruikers in de veronderstelling gebracht dat de wagen voldeed aan de toelatingseisen en „dat de Stint veilig kon worden gebruikt voor het vervoer van met name jonge kinderen”.

Reactie kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang zegt in een reactie „blij” te zijn met de uitspraak. „Als ook na dit onderzoek het besluit blijft staan dat de Stint van de weg moet, dan moet een vorm van compensatie voor de geleden schade worden geboden”, aldus de brancheorganisatie. Inmiddels heeft de opvolger van de Stint, de BSO-bus, goedkeuring gekregen om weer de weg op te mogen.

In 2019 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid al tot de conclusie dat het ministerie bij de toelating van de Stint in 2011 onzorgvuldig te werk was gegaan. „Er werden minimale eisen gesteld aan het voertuig en de veiligheid daarvan. Hierdoor ontbrak een effectieve veiligheidstoets voordat de voertuigen op de weg kwamen”, aldus de OVV.