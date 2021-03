Ontvoeringen van scholieren zijn lucratieve handel in Nigeria

„Ik laat mijn kinderen niet meer alleen naar school gaan, al is het maar vijf minuten lopen van ons huis. Ik heb tegen de leraren gezegd dat ze niemand meer het schoolgebouw in moeten laten, zelfs ouders niet.”

Jamilu Ibrahim, socioloog en criminoloog en vader van vier, vertelt telefonisch hoe bang Nigeriaanse ouders zijn. Het ontvoeren van kinderen is een lucratieve handel geworden in het noorden van Nigeria.

Woensdag werden 279 Nigeriaanse meisjes vrijgelaten die vorige week waren ontvoerd van een kostschool in de deelstaat Zamfara, niet ver van de noordgrens met Niger.

Angstige en boze ouders kregen na zes dagen verlammende spanning hun kinderen terug. Het was zeker niet de eerste massaontvoering in het Afrikaanse land. Sinds december vond er eens in de drie weken een plaats in het noorden.

Vorige maand nog werden tientallen leerlingen en docenten vrijgelaten op een school in de deelstaat Niger (niet te verwarren met het land). En eind vorig jaar werden 344 studenten vrijgelaten na te zijn gekidnapt van een school in deelstaat Katsina.

Bandieten

Socioloog Ibrahim woont in Nguru, een dorp in de noordelijke deelstaat Yobe State. Hij doet al jaren onderzoek naar ontvoeringen – hij is onder meer verbonden aan Bayero State University in de noordelijke stad Kano. Ouders zijn als de dood dat de school van hun kinderen de volgende is die aan de beurt komt, zegt hij.

Volgens de 37-jarige onderzoeker zijn in de regio duizenden bandieten actief die zich op ontvoeringen toeleggen. De bewapende organisaties zien zichzelf als slimme ondernemers die goed geld verdienen. Tussen juni 2011 en maart 2020 zou de overheid 15 miljoen euro hebben betaald aan kidnappers.

Ibrahim: „Het zijn mannen tussen de 25 en 40 jaar oud, veelal analfabeet, die als straatkinderen zijn opgegroeid en die de samenleving als vijand beschouwen. Ze denken dat hun tijd gekomen is om een comfortabel leven te leiden, het maakt ze niets uit wat ze in een gemeenschap aanrichten.”

Vroeger waren het vooral rijke en bekende mensen die werden ontvoerd; de vader van schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie bijvoorbeeld, en de moeder van de nieuwe WTO-chef Ngozi Okonjo-Iweala. Nu worden steeds vaker arme Nigerianen in rurale gebieden slachtoffer.

Ibrahim legt de schuld bij de falende overheid. De economische problemen in het land nemen toe: in 2020 was meer dan 27 procent van de Nigerianen werkloos. De olieprijs is gedaald en de enorme corruptie schrikt investeerders af, zegt Ibrahim. „De overheid heeft de cultuur van omkopingen zelf genormaliseerd door de corruptie onder agenten niet aan te pakken. Daarnaast weten we dat sommige politici, militairen en mensen binnen de veiligheidsdiensten informatie doorspelen aan de bandieten en zo meeverdienen aan dit systeem.”

De jongste ontvoering brengt president Muhammadu Buhari, die in 2015 de verkiezingen won met de belofte de veiligheidssituatie te verbeteren, opnieuw in verlegenheid. „We werken heel hard om een einde te maken aan deze grimmige en hartverscheurende ontvoeringen”, schreef hij dinsdag op Twitter.

Schooldirecteur Babuor Habib, moet grinniken als hij aan Buhari’s verkiezingsbelofte wordt herinnerd. „Mensen voelen zich nu veel minder veilig dan vóór Buhari aan de macht kwam”, zegt hij telefonisch. „Inmiddels hoor je iedere dag over een vermissing, ontvoering of aanslag.”

Terreurgroep

Op Habibs school, gelegen in Maiduguri in Borno State, is de angst voor ontvoeringen enorm. Dat heeft alles te maken met terreurgroep Boko Haram, die hier actief is. Zeven jaar geleden pleegden zij de meest beruchte ontvoering in Nigeria, in Chibok op twee en een half uur rijden van Habibs school. Destijds werden 276 meisjes meegenomen – meer dan honderd worden er nog altijd vermist. Die ontvoering leidde tot mondiale verontwaardiging.

Anders dan de bandieten gaat het de terroristen niet zozeer om geld maar om religieuze en politieke invloed. Om de veiligheid op zijn school te verbeteren heeft Habib gedurende twee jaar zelf geld ingezameld om een muur om zijn schoolgebouw heen te bouwen. „Ook hebben we de relatie met politiebureaus verbeterd, zodat die meteen in actie komen als er iets misgaat.”

Nigerianen proberen op eigen houtje de bandieten de pas af te snijden. Ibrahim: „Als er ergens geruchten zijn over een mogelijke ontvoering worden kinderen meteen naar huis gestuurd. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. De overheid moet allereerst verantwoordelijk worden gesteld voor wat hier gebeurt.” Maar, gezien het niveau van corruptie en het klimaat van rechteloosheid in grote delen van Nigeria, hebben Ibrahim en Habib daar weinig hoop op. De regering neemt het probleem van de ontvoeringen totaal niet serieus, zeggen ze. „Ze liegen zelfs over het verloop ervan”, zegt Habib. „De overheid beweert dan dat de scholen wel goed beveiligd waren, maar als je mensen ter plaatse spreekt, blijkt dat niet te kloppen.”