Uitgekomen in week 9

Murder Among the Mormons

Docuserie voor true crime-liefhebbers. Murder Among the Mormons onderzoekt bomaanslagen op de mormoonse gemeenschap van Salt Lake City in 1985. De ontdekking van geheime documenten maakt de zaak nog groter. Netflix, 3 afleveringen.

We Hunt Together

Rechercheur Lola Franks en haar collega Jackson Mendy gaan in deze Britse thriller-serie achter een moordlustig duo aan, bestaande uit voormalig kindsoldaat Baba en manipulator Freddy. Ziggo Series & Movies, 6 afleveringen.

Trecx

Eerste Nederlandse serie van Amazon, gemaakt door komiek Michiel Romeyn (Jiskefet) en regisseur Max Porcelijn (Plan C). Trecx bevat bizarre en tragische sketches. „Ons uitgangspunt was: maak het zo weird mogelijk”, zei Romeyn tegen NRC. Ook met onder anderen Arjan Ederveen, Olivia Lonsdale, Ton Kas en Herman Koch. Amazon Prime, 6 afleveringen.

Anne+

Anne+ maakt een bijzondere evolutie door. De serie over het liefdesleven van een lesbische twintiger begon ooit als bescheiden NPO-webproductie. Het tweede seizoen werd een stuk groter en nu komt er ook een speelfilm, gemaakt voor Netflix. De streamingdienst biedt vanaf nu beide seizoenen aan. Netflix, 14 afleveringen.

