Noorse voetbalclubs pleiten voor boycot van WK in Qatar

Verschillende Noorse voetbalclubs pleiten voor een boycot van het WK 2022 in Qatar. Donderdagavond stemden de leden van Rosenborg voor een Noorse WK-boycot, nadat eerder Odd, Strømsgodset, Viking, Brann en Tromsø daarop aandrongen. De mensenrechtenorganisatie Rafto heeft in navolging van de clubs opgeroepen om een streep te zetten door een eventuele Noorse deelname, zo melden lokale media. Noorwegen is het eerste Europese land waar voetbalclubs zich hebben gemengd in de discussie over de wenselijkheid van het WK in Qatar.

De voetbalbond in Noorwegen heeft woensdag laten weten tegen een boycot te zijn. Volgens voorzitter Terje Svendsen draagt een boycot niet bij aan een „betere positie voor gastarbeiders”. Svendsen benadrukt dat de Noorse bond niet achter de toewijzing van Qatar als toernooiorganisator stond, maar een afgelasting van het WK leidt volgens de voorzitter tot „acute werkloosheid bij honderdduizenden arbeiders”. Vrijdagmiddag discussieert de bond met directeuren van de topclubs over de WK-deelname. Het is uiteindelijk aan het parlement om te beslissen of er een boycot komt. Als Noorwegen afziet van een boycot, moet het nationale elftal zich nog wel zien te kwalificeren voor het toernooi. In de kwalificatie nemen de Noren het op tegen het Nederlands elftal.

Vorige week bleek uit onderzoek van de Britse krant The Guardian dat meer dan 6.750 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de bouw van de stadions, hotels, luchthaven en wegennetwerk. Waarschijnlijk zijn veel gastarbeiders gestorven door onveilige omstandigheden bij infrastructurele projecten en de hitte. Het Qatarese regime ligt al langer onder vuur vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden waaronder gastarbeiders moeten werken.

Platini

Michel Platini zei vrijdag nog altijd achter zijn keuze voor Qatar te staan. De voormalig UEFA-voorzitter vindt dat het „belangrijk is voor de ontwikkeling van het voetbal dat deze landen ook een WK moeten organiseren”, zo zei de Fransman in een interview met Die Welt. „Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in de winter, zoals nu het geval is.” Volgens Platini hadden Arabische landen zich „al tien keer” gekandideerd om een eindtoernooi te organiseren. Platini stemde namens de UEFA voor de Arabische golfstaat, later werd hij verdacht van corruptie bij die keuze.

In november verzocht Amnesty International twintig voetbalbonden om publiekelijk afstand te nemen van het WK. De mensenrechtenorganisatie is nooit voorstander geweest van een boycot, maar wil dat de bonden meer druk zetten op het Qatarese regime om de arbeidsomstandigheden van migranten te verbeteren. De KNVB organiseerde in reactie daarop een symposium om met andere mensenrechtenorganisaties in debat te gaan over het toernooi.

In Nederland lijkt er tot dusver weinig steun te zijn voor een boycot. Eerder belegden Ajax en PSV trainingskampen in de Golfstaat. De Nederlandse voetbalbond is ook tegen een boycot, maar pleit wel voor meer aandacht in de toekomst voor mensenrechten bij de keuze voor toernooiorganisatoren. Wel riep een Kamermeerderheid op om geen afvaardiging van de Nederlandse regering af te laten reizen naar WK.

