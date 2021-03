‘Met het land gaat het slecht, met mij goed’: dat is nu achterhaald

Ze bestaan nog: mensen voor wie de coronacrisis, met alle beperkingen, leed en verboden, toch ook wordt ervaren als een bevrijding. Zoals John ten Berge (65) uit Rotterdam. De gepensioneerde huisschilder is een van de ruim driehonderd mensen die NRC de afgelopen weken sprak in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, een feest van de democratie middenin een somber stemmende, slepende pandemie.

Tijdens een wandelingetje in zijn buurt, Schiemond, biecht John ten Berge op dat hij de tijd van zijn leven heeft. „De coronacrisis is me op het lijf geschreven. Ik vind het een heerlijke revolutie. Alles op zijn gat, geen ratrace. Je hoeft niet de hele wereld over te vliegen om gelukkig te zijn.” Deze zomer gaat Ten Berge zijn huurhuis met uitzicht op het water een schilderbeurt geven.

Ook in de Amsterdamse buurt De Krommerdt woont een man die in het kielzog van de pandemie innerlijke rust heeft gevonden. Student Dex Kerr, 25, een denker die zijn woorden weegt, is zich „meer gaan verdiepen” in wat hem blij maakt. „Ik weet nu wat mijn hobby’s zijn en wie ik ben als er niemand om me heen is”, zegt hij. „En ik weet nu dat je gezondheid niet voor lief moet nemen.”

De coronacrisis is me op het lijf geschreven. Ik vind het een heerlijke revolutie. Alles op zijn gat, geen ratrace John ten Berge (65) uit Rotterdam

Katrien van der Weerd (50) woont in het Drentse dorp Odoorn in een huis dat uitkijkt op het bos. De afgelopen tijd ziet ze de sparren langzaam afsterven, vermoedelijk omdat er steeds meer water wordt opgepompt. Ze denkt dat niemand rekening houdt met de effecten daarvan. Dat baart haar zorgen. Tegelijk put ze juist uit de coronacrisis de hoop dat mensen weer meer om zich heen gaan kijken. „We hebben met z’n allen pas op de plaats gemaakt. Er is meer rust gekomen. Corona doet je beseffen waar het over gaat in het leven.”

NRC ging met 32 verslaggevers op pad om de stemming in het land te peilen aan de vooravond van onwezenlijke verkiezingen, zonder het gebruikelijke campagnerumoer, maar wel met wezenlijke vragen op tafel. Over de coronacrisis natuurlijk, maar ook over het klimaat, de Toeslagenaffaire, kansengelijkheid, de relatie tussen burger en overheid, het herstel van de welvaartsstaat na jaren van bezuinigingen. En niet in de laatste plaats: over tien jaar Mark Rutte. Hebben zijn drie kabinetten het goed gedaan? Mag hij straks blijven? Of moet er een ander premier worden?

Zo’n grootschalig buurtonderzoek heeft NRC de afgelopen decennia vaker gedaan, maar dit keer was alles anders. Het ruime jaar dat de crisis nu duurt, heeft het leven van de respondenten vaak meer getekend dat de negen jaren ervoor deden, blijkt uit de gesprekken. Dat mensen nu meer aan huis gebonden zijn dan voorheen, maakte het werk van de verslaggevers makkelijker. En hoewel het vooraf de vraag was of mensen hen wel te woord zouden staan, in een tijd waarin we worden geacht zo min mogelijk contacten te hebben, vlogen de deuren open. Mensen zitten verlegen om een praatje, om menselijk contact, constateerden verschillende verslaggevers. Of zoals de gepensioneerde aannemer Jos Scheen uit Midden-Groningen aan het einde van het gesprek verzuchtte: „Ik vond het heerlijk dat ik mijn verhaal kon doen.”

De interviews vonden voornamelijk plaats in deuropeningen en voortuinen – geen straf, tijdens de eerste lente-achtige dagen van dit jaar. En ja, ze zijn er dus nog: mensen die vinden dat de coronacrisis óók heeft geleid tot vredigheid, in het hoofd en in de straten. Maar voor dat ‘gouden randje’ van de crisis, moeten de randvoorwaarden voor een goed leven er wel zijn: een huis, een inkomen of een fijn pensioen, mentale flexibiliteit en lieve vrienden en familie. De rondgang langs dertig Nederlandse buurten zien laat zien dat de coronacrisis een zware wissel trekt op het levensgeluk en het gemoed. Of zoals een arbeidsongeschikte, zeer gelovige vijftiger uit Utrecht het zegt: „Leven is samenzijn. Samenzijn is als vitamine C, en dat mis ik.”

Met mij goed, met ons slecht

Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het land, maar niet zo erg over hun eigen toekomst, was de teneur in eerdere buurtonderzoeken vaak. Dat was in lijn met onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In 2018 publiceerde socioloog Paul Schnabel, oud-SCP-directeur, een boek getiteld: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.

Dit jaar is dat anders. In de antwoorden van veel respondenten schemert angst door voor de impact van de coronacrisis op hun leven en financiële situatie. Ondernemers vragen zich af of hun zaak overeind blijft, ouders vrezen dat hun kinderen straks geen huis kunnen vinden. En jongeren die zich nu zo ongelukkig voelen, hoe komen zij straks uit de pandemie en daarna uit de verwachte economische crisis?

Jakoba Wijntsema (29) uit Drachten werkt in de ouderenzorg. In 2017 heeft ze niet gestemd, maar in maart gaat ze op FvD stemmen. Door de coronacrisis is ze meer geïnteresseerd is geraakt in politiek.

Op een bankje in Voorburg zit de 23-jarige Nilüfer Kocak, met op anderhalve meter afstand een vriend, te genieten van het zonnetje. „In het begin las ik zo veel over corona dat ik mezelf helemaal gek maakte. Ik had last van paniekaanvallen. Ik wil nu liever minder dan meer weten.” Ze snapt dat coronamaatregelen nodig zijn, maar vindt het „bizar” voor hoeveel andere problemen die zorgen. „Dat jongeren depressief worden en geen hoop meer hebben, is triest.”

Joy Wanjala (21), huisvrouw uit Waddinxveen, doet de deur open met haar zoontje van acht maanden op haar arm, ze is vier maanden zwanger van haar tweede. Ze kent veel mensen die de crisis mentaal niet aan kunnen. Liefst vijf mensen die ze kent hebben een psychose gehad. „Ze gaan niks doen, gaan blowen, zoeken afleiding. Voor mijzelf is corona goed geweest. Vroeger was ik snel beïnvloedbaar. Nu heb ik weinig mensen om me heen, ik leer mezelf beter kennen.”

Het kabinet is wel oké

„Ze doen hun best, toch?” Ze – daar bedoelt Mauro van Lanen uit Almere het kabinet mee. Hij gaat misschien stemmen. „Als ik zin heb.” En dat zal dan op de VVD zijn, net als zijn ouders. „Die zullen daarvoor vast een goede reden hebben.” De 19-jarige, vlot pratende Van Lanen heeft weinig met politiek, zoveel is duidelijk, maar vindt wat politici doen best knap. „Het lijkt me geen makkelijke baan, nu met de corona.” Ook andere kiezers tonen zich opvallend vaak begripvol. Menigeen snapt de duivelse dilemma’s waar de ministers week in week uit voor staan. Op pittige analyses en opmerkingen volgt vaak een mild eindoordeel.

Maar er klinkt ook snoeiharde kritiek. Bijvoorbeeld van de gepensioneerde Joke Dits uit Hoogwerf-Noord bijvoorbeeld, een ooit verpauperde buurt in Spijkenisse waar veel oude flats zijn neergehaald en vervangen door frisse nieuwbouw. Dits, gekleed in een vrolijke roze Mickey Mouse-trui, stemde vier jaar geleden PVV en gaat dat nu weer doen. Ze begint over de avondklok en de wijze waarop het kabinet juridisch alles in het werk stelde om de voortijdige beëindiging ervan te voorkomen. „Ze maken de hele wereld kapot. Ze zouden meer moeten toelaten.”

Verderop staat een oudere man, die jarenlang in de nabijgelegen chemische industrie heeft gewerkt, zijn knotwilgen te snoeien. „Ze doen uiteindelijk toch wat ze willen”, zegt hij over het kabinet. „Ik ben niet zozeer tegen de avondklok. Maar over een normale wet doen ze een jaar, en nu bleek het in twee dagen te kunnen. Terwijl de slachtoffers van de Toeslagenaffaire maar moeten wachten. En als er om antwoorden wordt gevraagd, maken ze dossiers zwart. Heeft u Zondag met Lubach niet gezien?”

Het coronabeleid is een grote ergernis: de aanvankelijke onduidelijkheid over de mondkapjes, bewindslieden die zich niet houden aan hun eigen regels, de trage start van het vaccinatiebeleid, het juridische gedoe rondom de avondklok; woorden die vaak vallen zijn ‘halfslachtig’, ‘gezwabber’ en ‘gerommel’. De maatregelen in de pandemie confronteren mensen met de mate van invloed die de regering ook in een democratisch land kan hebben op het dagelijks leven. „Soms krijg je het gevoel: ze geven corona overal de schuld van, en gebruiken de crisis op slinkse wijze om bepaalde zaken erdoor te drukken, zoals het vuurwerkverbod”, zegt een 50-jarige vrouw uit Spijkenisse. „Ik heb ook kennissen die helemaal anti-corona zijn. Dat ben ik zeker niet, maar ik vind het beleid wel erg zwabberen. Eerst geen mondmaskers, dan weer wel. Ze zeggen: doe dit en dat, en veranderen het daarna weer.”

Mazen Farhat (45) uit Rotterdam heeft een Libanees restaurant. Sinds de coronacrisis kan hij geen personeel meer betalen en maakt hij “superlange dagen”. Hij gaat niet stemmen. Wendy van der Wolf (46) uit Apeldoorn ergert zich vooral aan de gebrekkige handhaving. „Nederland is te vrij”, zegt ze. „Er moeten meer strakke regels komen.’’ In 2017 stemde ze nog op de VVD, dat gaat ze dit jaar niet doen. Op welke partij wel weet ze nog niet. Mazen Ferhat en Wendy van der Wolf

Nina Ruis (41), leerkracht in het basisonderwijs uit Sliedrecht, heeft wisselend vertrouwen in de regering. „Het is lastig dat er steeds toezeggingen worden gedaan waarop wordt teruggekomen”, vindt ze. „Het kabinet stuurde aan op een soort voorspelbaarheid, dat als de cijfers stijgen of dalen er maatregelen worden aangescherpt of versoepeld, maar er is steeds ander beleid. Ik zie de versoepelingen als paaien voor de verkiezingen.”

De 46-jarige Wendy van der Wolf uit Apeldoorn, huisvrouw, ergert zich vooral aan de gebrekkige handhaving. „Nederland is te vrij”, zegt ze. „Er moeten meer strakke regels komen. Kijk naar de avondklok: die mensen die alles kapotmaken en rellen, en eerder al de discussie over mondkapjes, dan denk ik: houd je kop en houd je aan de regels.”

Door alle kritiek heen klinkt er ook veel waardering. VVD-stemmer Ruud Vree uit Doesburg, een robuuste, gepensioneerde man met een snor, noemt het beleid „wat rommelig” , maar hij zegt ook: „Ga er maar aanstaan.” Ook Wendy van der Wolf , die vier jaar geleden VVD stemde, maar nu twijfelt, zegt: „Je zal het maar moeten doen, deze crisis regelen. Je kunt het ook nooit goed doen. Met al die verschillende meningen.”

„Ik volg veel debatten”, zegt een 50-jarige belastingambtenaar uit Oss. „Ik vind dat ze het niet slecht doen. Ze krijgen veel voor hun kiezen.” Een huisvrouw uit diezelfde stad: „Het is makkelijk om nu kritiek te leveren, maar het lijkt me nu ontzettend moeilijk om het hele land tevreden te stellen.”

Krediet voor de premier

Wat opvalt: Rutte kan op nóg meer genade rekenen dan zijn kabinet. VVD-stemmer Vree wil weliswaar een andere premier – hij ziet Ahmed Aboutaleb wel zitten, de PvdA-burgemeester van Rotterdam. Maar tegelijkertijd noemt hij Rutte ook een „stevig persoon” die „stevig in zijn schoenen” staat. Die spagaat keert vaak terug in de gesprekken, ongeacht de buurt of partijpolitieke kleur. Niet voor niets ligt de nadruk van de VVD-campagne zo op de persoon en ‘staatsman’ Mark Rutte.

In Doesburg onderbreekt Peter Hermans zijn tuinwerk om zijn ongenoegen te uiten. „Ik ben ziek van de neoliberale politiek”, zegt de PvdA-stemmer en voormalige leraar in het basisonderwijs. „Het uitgangspunt dat het leven helemaal maakbaar is, is leuk als je financieel goed terecht bent gekomen. Dat ís niet iedereen.” Maar als Rutte ter sprake komt, klinkt hij opeens veel milder. Tuurlijk, het „blijft een VVD’er”, en van de ‘Rutte-doctrine’ – de neiging van de premier om belangrijke informatie niet op papier te laten zetten door zijn ambtenaren – is Hermans best geschrokken. „Maar over het algemeen doet Rutte het aardig. Het is een beleefde man, en ik geloof dat hij het beste met het land voorheeft”, zegt de oud-leraar.

GroenLinks-stemmer Arjen Wortel uit Alkmaar – lang grijs haar, broek met legerprint, sportief – is heel positief over Rutte, en ook over minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) trouwens. „Ze maken foutjes maar doen het steengoed.” Ze staan voor een „gigantische taak”. „Veel burgers snappen er langzamerhand niks meer van. Velen zijn in de war, hebben een grote mond. Ik ken iemand die maar wat roept en een harde mening heeft. Tot er jou iets overkomt, denk ik dan. Hetzelfde geldt voor de jongeren in het Vondelpark. We moeten nu even volhouden.”

De gepensioneerde Ammar Al Zubaidi heeft op tv een Arabisch nieuwsprogramma opstaan. De oud-dokter stemde vier jaar geleden SP, dit jaar wordt het GroenLinks. Maar ook deze linkse kiezer uit Doesburg zegt „veel vertrouwen” in Rutte te hebben. „Hij is intelligent. De vaccinatiestrategie zou beter moeten, maar de virusbestrijding doet hij goed.” En, zegt hij lachend met een knipoog: „Hij heeft geen vrouw, dus hij heeft alle tijd om goed na te denken.”

Ruttes lach

De mensen die wél een hekel aan Rutte hebben, hebben dat ook heel erg. „Het is een kwal”, zegt een PVV-stemmende huisvrouw uit de Krispijnse Driehoek in Dordrecht. „Een kwal eerste klas”, zegt een FVD-stemmer in dezelfde buurt, voor meer dan de helft bevolkt door mensen met een niet-westerse achtergrond. „Hij zegt altijd: ‘ich habe es nicht gewusst’, en dan speelt de coronacrisis hem verdorie ook nog in de kaart”, zegt een 56-jarige, werkzoekende vrouw even verderop. „Walgelijk”, noemt een schoonheidsspecialiste uit het noorden van Spijkenisse hem. Ze brengt de premier in verband met allerlei op het internet gevonden samenzweringstheorieën.

„Die Rutte lacht altijd. Maar hij lacht de gewone man uit. Zo voel ik dat”, zegt Ton van de Kamp, een hartelijke, 65-jarige ras-Amsterdammer in Almere. Rutte, zeggen veel mensen, komt vooral voor de belangen van de rijken op. Een gepensioneerde vrouw uit Oss noemt Rutte „echt een manager, en dat is geen aanbeveling”. Haar partner zegt: „Hij heeft wat bijna al die VVD-mannen hebben: alles weglachen.” De gepensioneerde John Knopper uit Oss vindt hem „zo glad als een aal”. „Hij moet meer sturing en leiding geven.” Een ander gepensioneerde uit de buurt: „Ik vind hem de meest onbetrouwbare, maar ook wel weer de leider met de beste uitstraling.”

Hij zegt altijd: ‘ich habe es nicht gewusst’, en dan speelt de coronacrisis hem verdorie ook nog in de kaart Werkzoekende vrouw (56) uit Dordrecht

Gevraagd naar het vertrouwen in Rutte op een schaal van 1 tot 5, zegt een programmeur uit Oss: „Min honderd, min duizend.” Hij noemt Rutte „de man die verantwoordelijk is voor alle grote dossiers die zijn misgegaan zoals corona en die Toeslagenaffaire. Ik vind dat hij ontmaskerd is.” De programmeur, die vier jaar geleden nog Partij voor de Dieren stemde, kiest ditmaal voor de FVD.

Gerri de Jonge (55) uit Enschede – vier jaar geleden PvdA-stemmer, nu een zwevende kiezer – heeft „nul vertrouwen” in het kabinet. „Ik vind ze zo laks als stront in de riolering. Continu moeten we het perfect doen. En dan zie ik op Facebook dat ze zelf dingen doen zonder mondkapje op.” Ook over Rutte is ze snoeihard. „Ze mogen hem voor mijn part in een rioolput stoppen, en dan het deksel dicht doen.” Maar desondanks geeft zij de premier uiteindelijk geen zware onvoldoende. Sterker nog: „Ik geef hem een zesje.” Het blijft moeilijk, een echte hekel hebben aan Rutte.

Tijd voor een ander?

„Alsjeblieft geen andere premier, dan moet ik dáár weer aan wennen”, zegt een ouder echtpaar uit Velsen. Zij stemmen voor de VVD, net als vier jaar geleden. Maar ook opvallend veel niet-VVD’ers hebben er geen bezwaar tegen als Rutte blijft. Uiteindelijk geeft de helft van de ruim 300 ondervraagden aan dat er wat hen betreft geen nieuwe premier hoeft te komen na de verkiezingen. Veel kiezers zien geen goed alternatief voor Rutte. Anderen vinden het een slecht idee om middenin een crisis van leiderschap te wisselen.

De andere helft van de ondervraagden vindt het echter tijd voor een ander. Opvallend veel respondenten verkiezen een vrouwelijke premier. Zoals een 24-jarige marketing-consultant uit het Utrechtse Overvecht, die tijdens de vorige verkiezingen nog op het CDA stemde en nu de PvdA overweegt. „Ja, Lilianne Ploumen, een vrouw is ook weleens leuk”, zegt ze. Wijkgenoot meneer Lutter (80) zegt dat er van vrouwen „zo weinig aan de top” zijn. Dus de nieuwe premier een vrouw? Ja graag. „ Misschien wel die van de Partij voor de Dieren.” Lia Greefkes uit Lutjewinkel, Hollands Kroon, noemt Esther Ouwehand een „slimme tante”.

Nel Lups-van der Bij (74) en Eggo Lups (80) uit Almere hebben in 2017 op Forum voor Democratie gestemd maar weten nog niet op wie ze dit keer gaan stemmen. Eggo Lups: “Ik zoek naar een partij die écht werk gaat maken van schone en betaalbare energie.”

Foto Bram Petraeus Jeremy van Wisse (18) uit Arnhem gaat voor de eerste keer stemmen, hij weet nog niet op wie. “De coronacrisis laat zien welke partijen realistisch blijven. Door corona is mijn motivatie om te studeren wel echt verminderd. De eindstand is vaak dat je op je bed zit college te volgen en dan val je in slaap.” Het echtpaar Lups en Jeremy van Wisse

In totaal noemen respondenten ruim zeventig keer een andere naam dan die van Rutte. Sigrid Kaag voert de lijst aan: zij wordt zestien keer genoemd als ideale nieuwe premier. „Ik zie haar als een VVDW – een Vrouw Van De Wereld”, zegt D66-stemmer en gepensioneerde ambtenaar Wouter Tetrode uit Noordelijk Molenveld, Doesburg. Een oudere vrouw in dezelfde wijk: „Ze heeft gewerkt in landen met veel migratieproblemen, waardoor ze niet snel buitenlanders overal de schuld van zal geven.”

Na Kaag volgt Wopke Hoekstra: de minister van Financiën en CDA-lijsttrekker wordt veertien keer genoemd. Gevolgd door een andere CDA’er, de nummer twee op de kieslijst, Pieter Omtzigt (negen keer). „Eerst vond ik Wopke Hoekstra heel goed”, zegt een 82-jarige vrouw uit Terneuzen. „Maar de laatste tijd vind ik dat hij te veel fouten maakt. bijvoorbeeld met het schaatsen. Nu vind ik Pieter Omtzigt zó sterk.”

Ook Lilianne Ploumen wordt, net als Omtzigt, negen keer genoemd. In acht gevallen gaven respondenten geen naam, maar zeiden ze „een vrouw”. Geert Wilders wordt vijf keer genoemd, veel van zijn kiezers lijken zich erbij te hebben neergelegd dat hij nooit premier zal worden. „Wilders heeft het meeste gelijk”, zegt een voormalige baggeraar uit Sliedrecht. „Maar het heeft geen zin om op hem te stemmen, want hij krijgt de macht toch niet. Baudet vertrouw ik niet, die zegt zulke rare dingen.”

Thierry Baudet wordt één keer genoemd, twee keer minder dan Wybren van Haga, de nummer twee van Forum voor Democratie. „Vroeger zou ik zeggen Baudet, maar hij slaat te veel door”, zegt vijftiger Erik van Velzen terwijl hij in het Zuid-Limburgse Mheer zijn auto in de wax zet. „Nu zou ik het niet weten. Ik wil rechts tegenwicht brengen, de VVD is niet rechts genoeg meer.”

Polarisering en verharding

„De haat en nijd tussen mensen onderling, dat vind ik momenteel het grootste probleem”, zegt de 59-jarige verpleegkundige Corry van der Linden uit de Hazenkamp-buurt in Oss. „Ik vind de sfeer in het land gewoon minder.” In 2017 stemde ze op de PvdA, nu weet het ze het nog niet, al zegt ze wel dat Geert Wilders wat haar betreft premier mag worden in plaats van Rutte.

Het is een terugkerende ergernis in het buurtonderzoek: de individualisering van de samenleving. Mensen kijken niet meer naar elkaar om, het is op straat minder gezellig dan vroeger, mensen groeten elkaar minder. „Het is allemaal agressiever geworden”, zegt Geert de Vries, een magazijnbeheerder in sanitaire producten uit Zaanstad die in 2017 PVV stemde, maar nu twijfelt. „Vroeger als er iemand was gevallen, stak je een helpende hand uit, nu filmen we het en lopen we door.”

Over wat verharding precies is, verschillen de meningen. Voor een 57-jarige credit controller bij een groot verzekeringsbedrijf in Amsterdam is juist de PVV-leider zelf onderdeel van het probleem. „Ik ben het ermee eens dat we vrijheid van meningsuiting hebben in Nederland, maar soms gaat het wel heel ver. Denk aan Wilders. En dankzij nieuwe media op internet kun je van alles rondspuien.”

Gertie Kenis-Vermazeren, een 40-jarige theesommelier uit Venlo, ziet rechts en links verharding. „We gebruiken ons recht van meningsuiting verkeerd. Wat voor kleur je hebt, welke religie, dat maakt niet uit. We zijn allemaal mens. Maar die discussies over bijvoorbeeld Zwarte Piet? We hebben het respect voor elkaar verloren. We hebben geen wij-cultuur meer, maar een ik-cultuur.”

Paul Moerman (65) uit Bleskensgraaf. „Nederland is egocentrischer geworden. We moeten het samen doen, maar we drijven steeds verder van elkaar af.”

„We zijn egocentrischer geworden. We moeten het samen doen, maar drijven steeds verder van elkaar af”, zegt ook Paul Moerman uit Bleskensgraaf, een dorp naast Rotterdam. In 2017 stemde hij SGP, dit jaar kiest hij voor CDA. Moerman, op een scootmobiel gezeten, is bezorgd over inkomensongelijkheid, het gebrek aan aandacht voor integratie en de daardoor dreigende segregatie. Een tijdje heeft hij Poolse en Duitse buren gehad. „Ik heb toen gezien dat integratie heel lastig is. Kan je nagaan hoe lastig dat is voor mensen met een niet-Westerse achtergrond.”

Ook de verharding van de overheid staat bij opmerkelijk veel mensen op de radar. Hoewel de Toeslagenaffaire draait om een specifieke groep mensen, vaak ook met een niet-westerse achtergrond of buitenlands klinkende achternamen, wordt de kwestie breed gezien als het symbool voor het geschonden vertrouwen tussen burger en overheid. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan door de kwestie zelf ook meer wantrouwen te zijn gaan voelen richting de Belastingdienst en andere uitvoeringsinstanties.

„Het is zo oneerlijk dat er meer naar namen is gekeken dan naar iets anders. Dat je dus gepakt wordt op je achternaam. En dat het vervolgens niet werd opgelost voor die mensen”, zegt de 58-jarige Carla den Hartog uit Velsen, die samen met haar man een schoonmaakbedrijf runt. De verschillen worden groter, er is meer discriminatie, zegt ze. „Hoewel daar ook wel een stukje eigen schuld bij zit: kijk maar naar Opsporing Verzocht, het zijn toch vaak mensen met een lichte getinte huidskleur.” Is dat niet een beetje dubbel, gezien haar eerdere afgrijzen over de Toeslagenaffaire? „Ja, dat is wel een beetje gek, ja.”

Een meerderheid vindt het terecht dat het kabinet omwille van de Toeslagenaffaire is afgetreden. Veel mensen vinden dat wel vooral symboolpolitiek, omdat het kabinet verder gewoon nog functioneert. Aan een gepensioneerde schilder van schepen uit Almere is de val zelfs helemaal voorbijgegaan: „Oh, zijn ze opgestapt? Wanneer dan?”

304 inwoners over de staat van het land Tweeëndertig verslaggevers reisden in de laatste weken van februari naar dertig buurten in Nederland. De plekken zijn zo uitgekozen dat ze samen een min of meer getrouwe afspiegeling van Nederland vormen. In elk geval naar politieke voorkeur. Het zijn dezelfde buurten die NRC in 2012 aandeed, toen Mark Rutte krap twee jaar premier was. Ook in 2002, het jaar dat Pim Fortuyn werd vermoord, deden NRC-verslaggevers een buurtonderzoek. Dit jaar spraken de verslaggevers met 304 mensen. De belangrijkste inzichten uit de rondgang: Veel mensen vinden het coronabeleid onduidelijk en verwarrend. Tegelijk is er ook veel begrip voor de Herculestaak van het kabinet. Over Rutte wordt milder geoordeeld dan over het kabinet. Iets meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat hij wat hen betreft premier mag blijven. Ruim een derde van de ondervraagden gaf aan niet op dezelfde partij te willen stemmen als vier jaar geleden. Van die groep gaf 60 procent aan nog niet te weten waarop ze dan wel gaan stemmen. Ongeveer zestig procent gaf aan dat de coronacrisis zonder meer invloed heeft gehad op het vertrouwen in de overheid. Hetzelfde percentage zegt meer wantrouwen te voelen als gevolg van de Toeslagenaffaire. Ruim 70 procent van de ondervraagden denkt dat niet iedereen gelijke kansen heeft in Nederland. Bijna 40 procent denkt dat de kansengelijkheid is toegenomen, een kwart zegt dat deze is afgenomen. De rest denkt dat deze in de afgelopen jaren gelijk is gebleven of heeft geen mening.

Niet iedereen maakt zich zorgen over verharding. Verschillende mensen vinden dat hun buurt juist hechter is geworden sinds de pandemie. „Je denkt vaker aan elkaar”, zegt een vrouw uit Doesburg. „Ik kreeg gisteren van de buurvrouw nog een bosje bloemen, omdat ik haar hielp met de hond uitlaten.” Maar het gevoel dat het minder leuk is geworden, overheerst. „Ik kom nog uit de tijd dat er een touwtje uit de brievenbus hing”, zegt de 55-jarige Henk Polderman, eigenaar van een tabakszaak in Dordrecht, met een snor die boven zijn mondkapje uitsteekt. „Die mentaliteit is weg.”

Veruit de meeste ondervraagden vinden dat er geen kansengelijkheid is in Nederland, maar niet iedereen bedoelt daar hetzelfde mee. Volgens de één worden mensen met een andere huidskleur gediscrimineerd, volgens de ander worden vooral ouderen kort gehouden, en een derde ziet groeiende verschillen tussen sociale klassen en inkomensgroepen. „Ik kom uit een arm gezin en heb hard moeten werken om zelfstandig ondernemer te worden”, zegt een 52-jarige vrouw uit Dordrecht. „Nu gaat mijn zaak naar de bodem en ik heb geen hulp.”

Er is ook een groep die zich achtergesteld voelt ten opzichte van asielzoekers en vluchtelingen, en er is een groep die zegt: in het leven is er per definitie ongelijkheid. En er is een 55-jarige Eritreeër uit Utrecht die zegt: „Mensen die denken dat ze hier geen kansen hebben, moeten eens naar Afrika kijken.”

Een sombere blik vooruit

Hoe dan ook: Nederland is duidelijk een minder optimistisch land geworden, vooral ook door de coronacrisis. Dat is het duidelijkst te merken bij de ondervraagden die hun baan of hun onderneming verloren en de financiële gevolgen ondervinden. Zoals Mazen Farhat (45), mede-eigenaar van Libanees restaurant Le Souq in Rotterdam. Hij heeft ook een baan in de autobranche. Sinds de coronacrisis kan hij voor het restaurant geen personeel meer betalen. „Ik maak superlange dagen. Ik hoef niet rijk te worden, ik droom niet van 100.000 euro op mijn rekening. Ik wil mijn hypotheek kunnen betalen, op vakantie kunnen en de studie van mijn kinderen kunnen betalen.”

Claudia Bruurmijn (50) uit Hoogwerf-Noord in Spijkenisse werkte in de bedrijfscatering en is door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. Zelf lijkt ze daar nog het minst onder gebukt te gaan, ze heeft vrolijke ogen, staat naar eigen zeggen positief in het leven en kan relativeren. „Vergeleken met andere landen doen we het helemaal niet zo slecht.” Ze maakt zich meer zorgen om haar dochters, die nergens aan een betaalbare woning kunnen komen. Ook over de staatsfinanciën is somber. „Het is terecht hoor, dat ze al die bedrijven op dit moment zo hard helpen. Maar ooit zal het geld ergens weer vandaan moeten komen.” Bij de gemeenten valt niets meer te halen, merkt ze nu al. „Ik woon hier al 26 jaar en het onderhoud gaat achteruit. Het zwerfvuil in mijn tuin is niet meer bij te houden. Je voelt de verloedering in deze wijk weer een beetje terugkeren.”

In Bleskensgraaf vraagt ook de 52-jarige dorpswinkelier en SGP-stemmer Leen de Deugd zich af hoe het na corona financieel verder moet. Dat er waarschijnlijk veel geld moet naar de Europese Unie, en naar zuidelijke landen in het bijzonder, zit hem niet lekker, maar hij ziet ook niet meteen een oplossing. „In de EU blijven is niet goed, maar weggaan ook niet.”

De eerdergenoemde oud-aannemer Jos Scheen uit Midden-Groningen ziet het somber in. „Dit is de coronacrisis, hierna komt de klimaatcrisis en daarna de biodiversiteitcrisis. Vanaf nu wordt het alleen maar slechter. Iemand moet al dat coronageld gaan terugbetalen. Over vier jaar genieten we niet meer van de luxe die we nu hebben.” Scheen voorziet „een grote opstand” en een staat die de fluwelen handschoen uittrekt en gaat regeren „met de stalen vuist”. Hoe dan ook, benadrukt Scheen: het was heerlijk dat hij even zijn verhaal kon doen.

Bezochte buurten Almere Molenbuurt incl. Poldervlak

Amsterdam De Krommerdt

Apeldoorn Spainkbos

Arnhem Immerloo I

Borger-Odoorn Valthermond

Den Haag Oostbroek-Noord

Doesburg Noordelijk Molenveld

Dordrecht Krispijnse Driehoek

Eijsden-Margraten Mheer

Enschede Pathmos

Molenlanden Bleskensgraaf

Haarlemmermeer Rijsenhout-Dorp

Midden-Groningen Westerpark

Leidschendam-Voorburg Voorburg-Centrum

Hollands Kroon Lutjewinkel

Oss Hazenkamp

Rotterdam Schiemond

Alkmaar Stompetoren

Sliedrecht De Grienden

Smallingerland De Swetten

Nissewaard Hoogwerf-Noord

Terneuzen Biervliet

Tiel Drumpt

Tilburg Ruiven

Utrecht Zamenhofdreef e.o.

Veldhoven Cobbeek-Centrum

Velsen Santhaesbuurt

Venlo Kern Arcen

Waddinxveen Vondelwijk

Zaanstad Rooswijk-Noord

Fotografie Bram Petraeus en David van Dam.

De buurten werden bezocht door Gijsbert van Es, Freek Schravesande, Sjoerd Klumpenaar, Kees Rottinghuis, Elske Schouten, Wafa Al Ali, Juliette Vasterman, Martine Kamsma, Sheila Kamerman, Titia Ketelaar, Rik Rutten, Jos Verlaan, Bram Endedijk, Rik Wassens, Mandy Fit, Tristan Theirlynck, Kim Bos, Carlijn Vis, Stéphane Alonso, Camil Driessen, Steven Derix, Fenne van Loon, Mark Lievisse Adriaanse, Henk Stouwdam, Anne van der Schoot, Iris Verhulsdonk, Misha Melita, Mark Middel, Arjen Schreuder, Merel Wiersma, Tessa Colen en Bastiaan Nagtegaal.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021