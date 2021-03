‘Mantelzorgers verleenden in 2019 voor 22 miljard aan zorg’

De waarde van alle in Nederland verleende mantelzorg lag in 2019 op 22 miljard euro. Dat concludeert belangenvereniging MantelzorgNL op basis van onderzoek door adviesbureau Ecorys. In 2019 verleenden vijf miljoen mantelzorgers bij elkaar 1,5 miljard uur aan zorg. Bij een gemiddelde kostprijs van 13,10 euro per uur komt dat neer op 20 miljard euro. Daarnaast maakten mantelzorgers 1,8 miljard euro aan kosten, bijvoorbeeld om te reizen.

Mantelzorgers zouden hun tijd anders besteden als zij geen hulp aan hun naaste zouden hoeven verlenen. In de uren die zij nu besteden aan mantelzorg, zouden zij bijvoorbeeld werken, een studie volgen of ontspannen. Ecorys heeft het bedrag van 13,10 euro per uur vastgesteld met gebruik van verschillende factoren. Zo is gekeken of zij een baan hebben en welk werk ze dan doen, hoe intensief de mantelzorg is en hoe ze hun tijd zouden besteden als ze geen zorg zouden verlenen. Als deze zorgtaken door een professionele zorgmedewerker vervangen zouden worden, liggen de kosten volgens MantelzorgNL 70 tot 100 procent hoger.

Veel mantelzorgers verlenen hulp aan hun naasten uit liefde, maar dat betekent niet dat mantelzorg gratis is, zei MantelzorgNL-bestuurder Liesbeth Hoogendijk vrijdagochtend op NPO Radio 1. „Het kost de arbeidsmarkt arbeidskrachten”, schrijft de organisatie in een verklaring bij het onderzoek. „Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus.” Daarbij doelt de organisatie onder meer op het organiseren van vervangende zorg, aan wie een mantelzorger zorgtaken tijdelijk kan overdragen.