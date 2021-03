‘Liefst hebben we met verjaardagen het hele huis vol’

Leonie: „Ik ben de afgelopen tijd duidelijk veel minder productief geweest. Ik was de hele dag thuis met de kinderen. Dus ik kwam aan een hoop voor mezelf niet toe. Maar dit is ook wel wat we hebben afgesproken. Het inkomen van Luuk is wat we nodig hebben om te kunnen leven. Wat ik verdien, is mooi meegenomen. Dus het is een vrij logisch gevolg dat hij door blijft werken en ik meer met de kinderen ben als ze niet naar school kunnen.”

In het kort

Leonie (36) en Luuk (39) Olde Bijvank zijn getrouwd en wonen met hun zoons Jip (4) en Sam (7) in een vrijstaand huis in Ede. Leonie stopte vorig jaar met haar baan als basisschoolleerkracht. Ze begon voor zichzelf als organisator van kinderfeestjes. Ook kun je bij haar draaiboeken en pakketten voor kinderfeestjes bestellen. Luuk heeft een webwinkel in gegraveerde sleutelhangers en sieraden. Samen verdienen ze ongeveer drie keer modaal.

Luuk: „Dat vindt ze jammer.”

Leonie: „Ja en nee. Ik vind het leuk met de kinderen te zijn. Ik heb een jaar geleden heel bewust de keuze gemaakt om met mijn baan als leerkracht te stoppen en voor mezelf te beginnen. Ik heb een eigen onderneming. Ik ontwerp draaiboeken voor kinderfeestjes en babyshowers, en ik kom bij mensen thuis om het hele feestje uit handen te nemen. Ook bied ik kinderopvang op bruiloften aan.

„Die overstap heb ik deels gemaakt omdat ik er graag meer voor de kinderen wilde zijn. In het begin was ik vooral heel druk met de draaiboeken uitschrijven. In de zomer heb ik me ingeschreven bij de KVK en Luuk heeft een website gemaakt.”

Luuk: „Met mijn achtergrond in online marketing kon ik haar wat helpen en dingen promoten. Ik ben al heel lang ondernemer aan de internetmarketingkant. Ik doe nooit dingen heel erg lang, omdat ik altijd nieuwe dingen interessant vind. Ik heb een internationaal online kledingbedrijf gehad en dat vorig jaar verkocht. Toen kocht ik een lasergraveermachine, om sleutelhangers en sieraden te graveren. Die verkoop ik online.”

Thuisonderwijs

Leonie: „We staan rond zeven uur, kwart over zeven op.”

Luuk: „De oudste is dan al een tijdje aan het stuiteren. Die komt snel naar beneden.”

Leonie: „Ik werk vanuit huis, Luuk niet. Als de kinderen naar school mogen, moeten ze er om half negen zijn, anders beginnen we rond negen. Hij heeft een kantoor vlakbij, waar zijn grote graveermachine staat. De oudste zit in groep 4, dus die heeft echt wel flink wat werk te doen. Als de kinderen thuisonderwijs krijgen, is Luuk wat langer thuis in de ochtend. Dan springt hij bij.”

Luuk: „De oudste is nogal snel afgeleid. Die moet je in de smiezen houden.”

Leonie: „We gaan thuis tot een uur of twee door. En dan gaan de kinderen lekker buitenspelen met de buurtkinderen, of we gaan een stuk wandelen in het bos.”

Luuk: „Ik ben dan nog op het werk. Meestal ben ik rond zes uur terug.”

Leonie: „In het weekend proberen we niet te werken. Al kan een kinderfeestje natuurlijk ook weleens op een zaterdag zijn.”

Luuk: „Ik ga in het weekend alleen even snel in en uit kantoor om de graveermachine aan te zetten. Maar voor de rest wil ik weekend houden. Doordeweeks probeer ik ook de avonden de avonden te houden, zonder werk. Dat was vroeger nog weleens anders. Als je mij vraagt wat ik het liefst doe, dan zeg ik werk. Ik heb vanaf mijn tienerjaren al gezegd dat ik iets met het internet wilde doen. Ik heb daar geen opleiding in gehad, maar heb een internetmarketingbedrijf gebeld en gezegd: ik wil van jullie leren.”

Leonie: „Op een gegeven moment merkte ik wel dat hij niet meer op zijn gezondheid ging letten. Toen heb ik daar wel wat van gezegd.”

Luuk: „Ja, laat ik het maar gewoon zeggen, ik heb een flinke burn-out gehad. Ik vond het werk zo leuk, ik was er dag en nacht mee bezig. Ik verloor me er letterlijk in.”

Leonie: „Dat heeft het gezin er ook wel gemerkt. Als je thuiskwam, was je zo moe dat het niet goed lukte om er met zijn vieren op uit te gaan en dingen te ondernemen. Dat is de reden dat we daar heel goed over gepraat hebben en dat de balans nu beter is, en dat we nu meer met zijn vieren doen dan ervoor.

„In het weekend gaan we naar een theatervoorstelling voor kinderen, of de bioscoop. Nu dat niet kan, gaan we naar buiten. Of we doen een filmavondje, vinden de jongens heel leuk. En we maken een vuurtje in de vuurschaal in de tuin, roosteren marshmallows. Ik heb wel geleerd dat de kinderen dat net zo leuk, of misschien wel leuker vinden dan de dure dingen.”

Veel eten

Leonie: „Naast dat het mijn baan is, houden wij sowieso wel van feestjes geven. Het liefst hebben we met verjaardagen het hele huis vol. En vooral sinds onze kinderen geboren zijn, doen we elke kinderverjaardag helemaal in thema.”

Luuk: „We hebben een hekel aan in een kringetje zitten en taart eten. Ik kom uit een Indonesische familie, dus er moet altijd veel eten bij. Als de jongens jarig zijn, is het eerste wat ze vaak zeggen: Yes, barbecue! Die doen we dan met al onze vrienden en familie.”

Leonie: „Op onze bruiloft, een paar jaar geleden, was het feest ’s avonds ook het hoogtepunt. Luuk heeft dat vanuit huis meegekregen. Toen ik hem net leerde kennen, ging ik voor het eerst bij hem thuis kerst vieren en ik dacht toen ik binnenkwam: wauw. Er stond echt dertig man.”

Luuk: „Missen doen we het zeker. Voor ons is het heel gek dat je op een verjaardag twee mensen op bezoek hebt die weer weggaan, en zo door. Het scheelt met schoonmaken, maar verder…”

Leonie: „Sam is in juni jarig. Ik hoop stiekem heel hard dat we dan weer een tuinfeestje kunnen geven.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het?

Hobby’s

Luuk kijkt om tot rust te komen graag een serie. Leonie houdt van lezen en spreekt graag af met haar vriendinnen of zus. Leonie: „En wandelen zijn we tegenwoordig steeds meer gaan waarderen. Maar wie niet.” Sport

Luuk en Leonie zaten als twintigers samen in een dansgroep.

Leonie sport om de dag in de ochtend thuis via online video’s. Luuk sport niet, maar loopt elk uur een rondje. Luuk: „Ik mis het niet echt, maar heb niet meer de sixpack die ik vroeger had.” Hulp

Opa’s en oma’s van beide kanten passen graag op. De ouders van Luuk hebben om de week op woensdag een vaste dag. Leonie: „De kinderen komen pas na het eten terug, dan hebben wij ook een moment om samen te eten, heel fijn.” Bedtijd

De kinderen gaan om half acht respectievelijk acht uur naar bed. Leonie gaat tussen tien en elf, Luuk een uurtje later.