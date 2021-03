Latijnse les? Gaat prima in de kroeg

Het kwam waarschijnlijk niet vaak voor dat iemand Latijnse teksten voorlas vanachter de bar van café Reynders aan het Leidseplein in Amsterdam. Woensdagochtend, tijdens de eerste fysieke les die klas 5.la1 sinds maanden volgt, zitten leerlingen van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam aan cafétafeltjes, omringd door houten reclameborden, neonletters en spiegels. Docent Willem van Maanen neemt een slok water uit een bierglas en instrueert zijn klas om door te bladeren naar de volgende passage in de syllabus. „Heeft iedereen bladzijde 46 voor zich?”

Deze week konden scholen in het voortgezet onderwijs weer open, nadat ze bijna drie maanden geleden voor de tweede keer dicht moesten vanwege corona. Bij de heropening moeten ze zich houden aan een aantal regels: leerlingen moeten minimaal een dag per week naar school en er moet anderhalve meter afstand gehouden worden in lokalen en gangen. Het is aan de scholen zelf hóe ze dat doen. Ze mogen gebruikmaken van externe locaties, als er binnen de school niet genoeg ruimte is om afstand te houden.

Om die reden krijgen leerlingen uit de hogere klassen van het Barlaeus Gymnasium nu les op verschillende locaties rondom het Leidseplein: een bioscoopzaal in Pathé City, café Reynders, nachtclub Up en poptempel Paradiso.

Finn de Vries (16) vindt het wel bijzonder „en niet heel afleidend”. Hij is blij dat hij weer klasgenoten in het echt ziet. Broers Kitt en Todd de Romph, eigenaren van Reynders, zijn trots dat ze de scholieren mogen ontvangen – ooit zaten ze zelf op het gymnasium. Ook de samenwerking tussen het Barlaeus en Paradiso was zo beklonken: ze zijn overburen.

Wel werd er onderhandeld over de prijs. Rector Alwin Hietbrink: „Als we het standaard dagtarief zouden moeten betalen, zijn we binnen vier weken failliet.”

De vergoeding voor externe locaties betaalt het Barlaeus van de subsidie die de school kreeg om leerachterstanden als gevolg van corona weg te werken. Zo hoeft de school minder gebruik te maken van ‘hybride’ onderwijs, waarbij de helft van de klas de les online meeluistert. Dat scheelt een boel, vindt geschiedenisdocent Merel Meijer. Haar beste online les haalt het niet bij haar slechtste fysieke les, zegt ze.

Examentraining in het kasteel

Ook op Het Rhedens, een school voor havo, atheneum en gymnasium in Rozendaal, kunnen alle 620 leerlingen weer vrijwel alle dagen naar school. Dat lukt, vertelt directeur Clemy Oomens, omdat de school in tweeën is gesplitst: de klassen zijn verdeeld in twee groepen en iedere les duurt een half uur in plaats van vijftig minuten. De ene groep komt ’s ochtends, de ander ’s middags. Docenten geven twee keer per dag dezelfde les.

Oomens speelde even met het idee om gebruik te maken van externe locaties. Een grote tent, met heaters, op het grasveld achter de school bijvoorbeeld. Maar daarin zouden maar dertig leerlingen passen en om die reden viel die locatie af.

Is het ideaal? Nee, zegt iedereen. Maar het is beter dan niets

Het nieuwe rooster van deze week is ingewikkeld – met wisselende pauzes en verschillende aanvangstijden voor de verschillende groepen. Eén probleem: de docenten schrokken zich rot. Wie fulltime werkt, geeft soms veertien lessen per dag. Ontzettend zwaar, erkent Oomens. Om het team „een beetje lucht” te geven, wordt de komende tijd regelmatig een dag ingelast waarbij de hele klas tegelijk online onderwijs krijgt.

Dan nog krijgen de leerlingen van Het Rhedens meer fysieke lessen dan leerlingen op veel andere scholen. Vaak is één dag naar school het hoogst haalbare. Of de ene week twee en de andere drie dagen. Ook gaan sommige scholen pas volgende week open in plaats van deze week.

De verschillen zijn zo groot, zegt Nienke Luijckx van scholierenorganisatie LAKS, dat ze zich zorgen maakt over de gevolgen. „We zijnblij dat leerlingen weer naar school mogen, maar zien ook dat er te weinig uniformiteit is. Daardoor wordt de ongelijkheid groter. Zeker in belangrijke jaren, zoals de brugklas en het (voor-)examenjaar, zijn de verschillen in de hoeveelheid fysieke lessen best bepalend voor hoe het met leerlingen gaat.”

Sjokken door de gang

Dat scholen de heropening verschillend aanpakken, was te voorspellen, zegt belangenorganisatie VO-raad. Natuurlijk, hoe vaker leerlingen naar school gaan, hoe beter, maar dat lukt niet overal. Dat grote verschillen leiden tot ongelijkheid weten we niet zeker, zegt een woordvoerder. Het zou onwenselijk zijn „maar dat is de coronacrisis ook”.

Het klopt dat de verschillen groot zijn, zegt Rob van Ooijen van de Algemene Vereniging Schoolleiders. „Scholen kunnen zelf het beste afwegen wat goed is voor hun team en voor de leerlingen – keuzes die passen bij de school.” Waarbij het woord ‘passen’ vrij letterlijk opgevat kan worden: iedere school moet precies uitrekenen hoeveel leerlingen er in hun lokalen passen als ze voldoende afstand houden.

Met name in de gangen is dat ingewikkeld. Normaal sjokken honderden leerlingen tientallen keren per dag van het ene lokaal naar het andere. Die stroom wordt nu zoveel mogelijk beperkt door op verschillende tijden pauze te houden en door op verschillende tijden te beginnen. Ook zijn er scholen waar leerlingen de hele dag in hetzelfde lokaal blijven en docenten wisselen.

Voor roostermakers zijn het zware weken. „Ze lopen op hun tandvlees”, zegt Fleur Leijs. Ze is directeur bedrijfsvoering van Zermelo, het bedrijf dat voor zo’n driekwart van alle vo-scholen roostersoftware levert en roostermakers helpt.

Deze week brak hun helpdesk alle records: op maandag en dinsdag hingen er meer roostermakers dan ooit aan de lijn. Met allemaal dezelfde vraag, zegt Leijs: „Hoe kunnen we de eisen en wensen van de overheid praktisch in ons lesrooster krijgen?” Dat is een logistieke puzzel voor gevorderden, maar het kán wel, zegt ze. „We hebben programma’s ontwikkeld waarbij scholen de mogelijkheid hebben hun roosters zo in te richten dat lesuren verspringen, waardoor de klassen nooit tegelijk in de gangen zijn.

Is het ideaal? Nee, zeggen docenten, schoolleiders en leerlingen. Maar het is beter dan niets. „We zíen elkaar tenminste weer en dit is voor een paar weken prima te doen”, zegt Nienke Luijckx. „Maar het is onrealistisch om te denken dat docenten en leerlingen dit tot de zomer volhouden.”

Bibi de Marez Oyens

‘Als je hier een concert hebt, later, kan je zeggen: hier had ik les’ „Paradiso is toch wel once in a lifetime, ik vind het heel erg cool. Als je hier later staat voor een concert, kun je zeggen: ik heb hier les gehad. Toch een leuk verhaal. De nieuwe regels vallen mee. We kregen als eindexamenklas al fysiek les, in halve klassen. We mogen alleen niet meer naar binnen met de pauze, dat is vervelend.” „En dat er waarschijnlijk geen eindexamenstunt zal zijn, is ook balen. Ik heb al een examenreis geboekt naar Mallorca. We moeten maar zien of dat doorgaat.” Bibi de Marez Oyens (17) zit in de zesde klas van het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam

Sami Ballafkir

‘De lessen die ik vanuit huis volgde waren een stuk minder’ „Toen ik hoorde dat we in Paradiso les zouden krijgen, was ik heel enthousiast. Met het lustrumfeest stonden we hier met de hele school inclusief leraren te feesten. Zo grappig om er nu een les te volgen. Hiervoor kreeg ik de helft van de lessen al op school. De lessen die ik vanuit huis moest volgen, waren een stuk minder. Docenten praten tegen de leerlingen die wel fysiek aanwezig zijn, dus als je thuiszit, krijg je het amper mee. Tot nu toe haal ik alles, maar het vraagt wel wat van je doorzettingsvermogen.” Sami Ballafkir (18) zit in de zesde klas van het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam

Merel Meijer

‘Je merkt dat leerlingen achter beginnen te lopen’ „Fysiek lesgeven is een verademing. Ik krijg er meer energie van. Je maakt meer adrenaline aan, dat maakt je scherper. Vaak beginnen leerlingen tijdens online lessen in de chat te praten, maar daar word je knettergek van. Het was een strijd om ervoor te zorgen dat leerlingen hun microfoon en camera aandeden en om ze dan ook nog iets te laten zeggen. Je merkt dat leerlingen achter beginnen te lopen. Bij de eerste klassen hebben we nog een paar jaar om dat recht te zetten, maar klas zes ben ik echt aan het drillen. En het eindexamen wordt niet makkelijker, dat ligt al jaren in de kluis.” Merel Meijer is docent geschiedenis aan het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam