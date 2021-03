‘Ik mis het zonder doel rondstruinen in zo’n winkel’

‘Voor mij is kringloopwinkelen een soort schatzoeken. Ik vind het leuk om uit alle troep een paar hele mooie dingen te vissen. Ik ga meestal zonder specifiek doel, dus niet omdat ik bijvoorbeeld een nieuwe bloempot nodig heb. Want als je zo denkt, vind je het vaak toch niet.

„Wel kijk ik gericht naar boeken, kleding en spullen voor in huis – tot stoelen aan toe. Het is een spannend uitje omdat je van tevoren nooit weet of je met iets moois terugkomt of niet. En áls ik dan zo’n pareltje vind, geeft dat me echt een euforisch gevoel. Je koopt iets voor een paar euro en niemand anders heeft het. Die sensatie mis ik wel, ik haal er echt plezier uit.

„Het is voor mij al een hobby sinds mijn puberteit, maar ik merk dat het de afgelopen twee à drie jaar populairder is geworden door de opkomst van vintageshoppen. Vroeger kreeg ik nog geregeld de vraag of ik die tweedehandskleding niet vies vond, nu is het helemaal geaccepteerd.

„Vaak hoor je mensen zeggen dat ze wel duurzame kleding willen kopen, maar dat dat zo duur is. Dan is kringloopshoppen een goede oplossing: het is duurzamer én goedkoper dan bij een H&M. Ik hou ook van een goed gevulde kledingkast, maar zonder het milieu schade toe te brengen en de fast fashion-industrie te steunen. En het is toch prachtig als een collega zegt ‘Leuke jurk, waar heb je die gekocht?’ en je kunt antwoorden ‘bij de kringloop voor 2 euro!’

„Een van mijn beste koopjes is een retrokussen voor op de bank. Echt zo een zoals je bij je oma vindt, heel kitscherig met gehaakte blokjes en bloemetjes erop. Ik heb die ooit voor 1 euro gekocht toen ik nog bij mijn ouders woonde, omdat ik die ooit in mijn eigen huis wilde hebben. Toen ik mijn zithoek een keer op Instagram zette, vroegen mensen waar ze het konden kopen. Maar helaas is er van kringloopvondsten vaak maar eentje.

„De kringloopwinkels zijn een deel van de coronatijd wel open geweest, maar vaak is het er best krap. Daarom wacht ik voordat ik weer ga, terwijl ik voor corona er minstens één keer per week kwam. Maar wanneer het zover is, zal ik de bezoekjes extra waarderen.

„In de tussentijd heb ik wel gekeken op Marktplaats en Vinted, een app voor tweedehandskleding, maar dat is geen vervanging. Voor mij kan niets tippen aan schatzoeken in een goede kringloop, in plaats van vanachter je computer door honderden foto’s en advertentes scrollen. Dan moet je gericht zoeken en de lol ligt juist ligt in het zonder doel rondstruinen en niet weten of je op iets moois stuit.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 maart 2021