In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een tekening van de plattegrond van een te bouwen houten pakhuis in Coutche bij Hirado (Japan). De VOC had in Hirado sinds 1609 een vestiging, totdat zij in 1640 moest vertrekken naar Deshima, een voormalig kunstmatig eiland in de haven van Nagasaki. In die tekening staat geschreven: ‘is sonder zyn spantingh 2 ickjens (h)oogh ende met zijn spantingh 4 ickjens’. Met ‘spantingh’ wordt de zolderverdieping bedoeld. Uit verkregen nadere informatie kan als lengte van zo’n ickje (ongeveer) 1,99 meter berekend worden. Wel heel wat langer dan de huidige ikjes.

