Hoge Raad adviseert geen ministers te vervolgen voor Toeslagenaffaire

De Hoge Raad adviseert de regering om geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek te beginnen naar ministers en staatssecretarissen vanwege de Toeslagenaffaire. Procureur-generaal Jos Silvis stelt dat „in een systeem van parlementaire democratie de politieke verantwoording voorop hoort te staan.” Voor een strafrechtelijk onderzoek zijn volgens hem geen aanknopingspunten.

Het kabinet is op 15 januari afgetreden vanwege de Toeslagenaffaire. Advocaat Vasco Groeneveld deed vlak daarvoor namens een groep gedupeerde ouders aangifte tegen de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD), Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en ook tegen voormalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) en oud-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA). Begin februari deed de advocaat ook aangifte tegen premier Mark Rutte.

Maar uit het oriënterende onderzoek dat de procureur-generaal Silvis heeft uitgevoerd zijn geen aanknopingspunten gevonden voor opsporingsonderzoeken, meldde de Hoge Raad vrijdagmiddag. „De aangifte betreft voornamelijk problemen die uit oude terugvorderingen zijn voortgevloeid en die niet samenhangen met vervolgbare ambtsdelicten van bewindspersonen”, schrijft Silvis.

De regering of de Tweede Kamer kan hem ondanks zijn negatieve advies wel opdracht geven alsnog tot strafvervolging over te gaan. Een opdracht om bewindslieden te vervolgen is nog nooit verstrekt in Nederland.

Advocaat Groeneveld teleurgesteld

Advocaat Groeneveld toont zich in een eerste reactie op BNR Nieuwsradio teleurgesteld over het advies en is het niet op alle punten eens met de Hoge Raad. „De minister-president heeft heel vaak gezegd dat in het voorjaar van 2019 de volle omvang van de zaak duidelijk was geworden, maar toch zijn de invorderingen toen doorgegaan”, zegt hij tegen BNR. „Onze verdenking van nalatigheid staat nog steeds overeind.”

Er is vorig jaar door het ministerie van Financiën ook aangifte gedaan tegen ambtenaren van de eigen Belastingdienst voor hun rol in de Toeslagenaffaire, maar begin januari besloot het OM ook hen niet te vervolgen.