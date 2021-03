Of luister alle afleveringen in de NRC audio app .

Haagse Zaken is de politieke podcast van NRC.

In de NRC-podcast Haagse Zaken praat de politieke redactie wekelijks over wie en wat ertoe doet in Den Haag. Ingewikkelde wetten, complexe politieke dossiers en politieke partijen van oprichting tot ideologische ontwikkeling: het komt allemaal langs.

De politieke redactie hoort veel, legt verbanden en maakt analyses die soms net buiten de verhalen die in de krant belanden vallen. Die zijn wel te horen in Haagse Zaken.

Vanaf maandag 8 maart: Haagse Zaken telt af! Tijdens deze campagne schuif je iedere avond even aan bij de grote vergadertafel op de Haagse redactie van het NRC Handelsblad. Een voor een komen de redacteuren terug van een dag vol verkiezingsnieuws en vertellen jou wat ze die dag is opgevallen en hebben meegemaakt. Zo leidt de politieke redactie je door de campagne, word je gewezen op kleine gebeurtenissen met een mogelijk grote betekenis en vertellen we je waar je op moet letten deze verkiezingen.

Tot en met de Tweede Kamerverkiezingen verschijnt Haagse Zaken elke werkdag als baken van rust in het campagnegeweld.