Griekse toestanden en rechtse heren

Ja hoor, daar zijn de Grieken weer. Ruim tien jaar na de eurocrisis hebben Nederlandse politieke partijen geen zin meer in zuinigheid. U hoort het al maanden: we gaan ons uit de crisis investeren. Dat partijen geld willen uitgeven, bleek maandag ook uit de doorrekening van de verkiezingsplannen door de economen van het Centraal Planbureau (CPB): stutten die economie.

Toch is de Hollandse zuinigheid in het verkiezingsdebat niet verdwenen. Op Radio 1 kreeg CDA-voorman Wopke Hoekstra deze week de vraag of het niet pijnlijk is dat juist door de plannen van het CDA de staatsschuld toeneemt tot boven de Europese norm van 60 procent (van het bbp, de omvang van de economie). Hij was als minister van financiën toch zo streng tegen andere Europese landen? „Nee, nee, nee,” reageerde Hoekstra gepikeerd. Het CDA-programma is „qua degelijkheid echt van een totaal ander kaliber dan van de linkse partijen. Die komen met Griekse taferelen door als het gaat om de staatsschuld.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen sloeg terug op twitter: „Maar uit de analyse van het CPB blijkt dat het CDA-programma de één na hoogste staatsschuld oplevert. En mijn programma juist de laagste schuld van allemaal.” Hoekstra reageerde met een brief aan „Lilianne en linkse vrienden,” waarin hij de schuld bij linkse partijen „on-Nederlands” noemde. Welnee, zei SP-leider Lilian Marijnissen vrijdag op Radio1, in 2025 heeft de SP een lágere schuld „dan de rechtse heren van VVD en CDA’.”

Bent u daar nog? De Hollandse zuinigheid is overboord gegooid, maar de favoriete vraag voor politici blijft kennelijk: wie is de Griek in het gezelschap? Hoe zit het nu? Beide kampen gebruiken een andere peildatum uit de doorrekening. En dat weten ze natuurlijk dondersgoed. Links wijst naar de staatsschuld in 2025, na 4 jaar regeren. Hoekstra kiest voor de staatsschuld op de zeer lange termijn, in 2060.

In 2025 is de schuld volgens het CPB bij links inderdaad lager dan bij CDA en VVD - terwijl ze meer uitgeven. Hoe kan dat? Nou, links verhoogt ook de belastingen fors én de inflatie. Die stijgt bij PvdA en SP het meest, volgens het CPB: bedrijven berekenen de hogere belastingen door aan consumenten. Dat maakt het bbp groter, en dus de schuld als percentage ervan kleiner. (Laagste is de PvdA met 55,7 procent, hoogste de VVD met 61,7.)

Op de lange termijn draait de verhouding om. Dan wordt de staatsschuld bij links juist groter dan bij rechts. Vooral omdat linkse partijen structureel meer uitgeven dan rechtse partijen (ten opzichte van de belastingen die ze ophalen). Hoekstra heeft het vooral over dit getal: in 2060 zitten VVD en CDA net onder en boven de 60 procent. PvdA komt boven de 70 uit, de SP net onder 120 procent. Opvallend is overigens D66, die de staatsschuld in 2060 laat oplopen tot boven de 90 procent.

Redenering bij die partijen: 2060 is ver weg, de voorspelling is onzeker, bijsturen kan later en het CPB rekent niet mee dat uitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs de economie doen groeien. Als we het uitgeven aan de goede dingen, moet dat kunnen. Maar ja, wat zijn de goede dingen? Precies over die vraag gaan de verkiezingen. CPB-directeur Pieter Hasekamp omschreef de „principiële en ingrijpende” keuzes van veel politieke partijen donderdag als „een ruk aan het stuur”.

Laat het debat dus dààr over gaan, en niet over de door beide kanten bewust uitgevente verwarring die kiezers geen steek verder helpt.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021