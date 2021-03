Gorbatsjov, al dertig jaar het excuus voor Ruslands falen

Dinsdag werd Michail Gorbatsjov negentig jaar oud. Ter gelegenheid van die gezegende leeftijd peilde het sociologische instituut VCIOM de stemming over de man die tussen 1985 en 1991 de Russische satellietstaten in het Oostblok de vrije hand gaf en zijn eigen land bevrijdde van de stalinistische gesel.

De uitkomst was geen cadeautje. Bijna de helft van de Russen acht hem nog altijd schuldig aan de ondergang van de Sovjet-Unie (36 procent) of de „verkoop van het land” (7 procent). Het enige lichtpuntje voor de ex-leider was dat de glasnost, de ‘openheid’ die leidde tot meer geestelijke vrijheid, nu door 9 procent als positief wordt ervaren. Vijf jaar geleden had slechts 3 procent daar warme woorden voor over.

Het idee dat Gorbatsjov verantwoordelijk is voor de „grootste geopolitieke catastrofe van de eenentwintigste eeuw”, zoals Poetin de ineenstorting van het Russische Rijk ooit kwalificeerde, is al decennia gemeengoed. Maar zijn de Russen met dat harde oordeel over hem ook eerlijk tegenover zichzelf? Wat dachten ze indertijd over zijn beleid? Eerder onderzoek van hetzelfde VCIOM wijst er op dat de meeste burgers zich toen nog niet bekommerden om hun supermachtstatus. Integendeel. Gorbatsjov kreeg in het cruciale perestrojkajaar 1989, het jaar waarin de burgers voor het eerst in enige vrijheid hun parlement konden kiezen, juist steun voor zijn buitenlandse en culturele politiek.

Laten we het niet mooier maken dan het was. Zijn binnenlandse beleid werd ook toen alom gekritiseerd. In 1989 vond 83,4 procent de maatschappij er slechter aan toe was dan het jaar daarvoor. Maar die onvrede werd vooral ingegeven door het feit dat de winkels leeg waren en de rijen lang. Over de glasnost of de boze buitenwereld had men minder te klagen. In 1989 was de dissidente kernfysicus Andrej Sacharov, na Gorbatsjov, de man van het jaar en was Margaret Thatcher vijf keer populairder dan zangeres Alla Poegatsjova, de Russische Willeke Alberti.

Dat Gorbatsjov afscheid nam van het communistische expansionisme en in 1988 de Sovjetroepen uit Afghanistan begon terug te trekken, vond bijna twee derde zelfs het belangrijkste nieuws van dat jaar. Gevraagd aan welke vreemde mogendheden Rusland een voorbeeld zou moeten nemen, noemden de burgers „kapitalistische landen” als Japan, Amerika of Zweden en het ontluikende Oost-Europa, maar niet China of de Sovjet-Unie zelf. De Sovjet-Unie had volgens een derde van de ondervraagden niemand nog iets te bieden.

De Russen waren met dit zelfbeeld eind jaren tachtig niet gek. Economisch en politiek was de Sovjet-Unie in 1989 inderdaad tot stilstand gekomen. De supermacht leefde van de verkoop van olie en gas, en was een reus op lemen voeten.

Twee generaties later is zulk historisch bewustzijn echter te veel gevraagd. Terwijl de Russen nu in Duitse auto’s rijden en Franse wijn drinken, zijn ze dit alles vergeten. Zestig procent denkt zelfs dat de neergang van de Sovjet-Unie had kunnen worden voorkomen en bijna de helft gelooft dat Rusland zonder de perestrojka beter af zou zijn geweest.

Die illusie zij hun gegund. Maar doet geen recht aan Gorbatsjov. President Poetin mag dan, net als premier Jan Peter Balkenende vijftien jaar geleden, veinzen dat het land behoefte heeft aan een VOC-mentaliteit, ook in Rusland ligt de toekomst niet in het verleden.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij het kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.