Duitse rechter: inlichtingendienst mag AfD voorlopig niet afluisteren

De Duitse inlichtingendienst BfV mag de grootste oppositiepartij van het land Alternative für Deutschland (AfD) de komende tijd toch niet als ‘verdacht rechts-extremistisch’ bestempelen. Daarmee mag de partij voorlopig ook niet afgeluisterd worden, zo heeft de rechtbank in Keulen vrijdag geoordeeld. De rechtbank doet later inhoudelijk uitspraak over het oordeel van de BfV. Van de rechter mag de BfV de kwalificatie pas weer gebruiken als de rechter heeft geoordeeld dat daar voldoende juridische basis voor is.

Deze week lekte uit dat de inlichtingendienst AfD na tweejarig onderzoek als Verdachtsfall heeft bestempeld, vanwege het gevaar dat de partij voor de democratie zou vormen. Door die kwalificatie mag de inlichtingendienst wettelijk gezien alle 32.000 leden van AfD afluisteren en observeren.

De oppositiepartij stapte naar de rechter om de kwalificatie aan te vechten en te voorkomen dat het oordeel publiek werd gemaakt. Hoewel de inlichtingendienst het besluit nog niet naar buiten bracht, lekte het toch uit. Volgens de rechter heeft de BfV niet voldoende gedaan om het uitlekken van het nieuws via de pers te voorkomen. De komende tijd buigt de rechter zich inhoudelijk over de kwalificatie van de BfV.

Verkiezingen

De AfD beriep zich in de zaak om het niet openbaar maken van de kwalificatie door de BfV op gelijke kansen bij de aanstaande verkiezingen in het huidige Superwahljahr. Naast de landelijke verkiezingen in september, vinden door het jaar heen ook in zes deelstaten parlementsverkiezingen plaats. De AfD laat in een reactie weten tevreden te zijn met het oordeel van de Keulse rechter. Hoewel de rechter nog niet inhoudelijk naar het BfV-onderzoek heeft gekeken, zegt AfD-woordvoerder Jörg Meuthen dat de kwalificatie is „weggevaagd”. Ook stelt de partij dat de kwalificatie van de BfV politiek gemotiveerd was.

De inlichtingendienst onderzocht sinds begin 2019 in hoeverre de AfD de democratische orde ondermijnt. Daarvoor werden partijprogramma’s geanalyseerd, speeches en tweets van AfD-politici onderzocht en partijcongressen bijgewoond. De BfV concludeerde dat islamhaat, antisemitisme en minachting voor het parlement breed gedragen wordt binnen de partij. De dienst zag dit als reden genoeg voor de kwalificatie als Verdachtsfall. De AfD ziet de kwalificatie door de veiligheidsdienst als politiek middel en stelt dat de regerende partijen de oppositie proberen te ondermijnen.