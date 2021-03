‘Druk, druk, front side, knie hoog!’ – In het hoofd van Femke Bol, het nieuwe sprintfenomeen

Soms, als het voorstellen van de deelnemers lang duurt en ze de ruimte krijgt door zenuwen bevangen te raken, laat Femke Bol haar blik over het tartan glijden, langs de baan die ze heeft toebedeeld gekregen. Ze doet net of ze de beste is, ook al moet ze tegen de wereldrecordhoudster lopen. Zo verdwijnt haar onzekerheid naar de achtergrond. En als ze moe was, voelt ze dat niet langer. „Een mentaal trucje”, zegt ze. Een van de vele.

Ze visualiseert hoe het over luttele momenten zal zijn, als de starter zijn pistool de lucht in steekt, en haar met een vervaarlijk commando naar het startblok begeleidt. Ze ziet haar dagboek, waarin ze een raceplan tot in detail heeft uitgeschreven. Alle mogelijk scenario’s, zodat ze niet voor verrassingen komt te staan. Ze bieden haar houvast. Plan A voor als alles goed gaat, plan B als ze achter iemand aan moet lopen van wie dat op basis van openingen en eindtijden vooraf niet logisch leek. Het boekje staat vol met commando’s die ze in zichzelf herhaalt.

Druk houden, druk, druk, klinkt het in haar hoofd, terwijl ze ziet hoe haar spikes onder haar voorvoeten naar grip zoeken in het blok dat ze op de centimeter nauwkeurig naar haar ideale houding heeft afgesteld. Ze moet het blok als het ware wegduwen, zodat er bij het schot geen tijd verloren gaat in het naar achteren bewegen, en alle energie in de beweging voorwaarts gaat zitten. Linkerbeen voor, rechts achter. Zo zal ze zich lanceren.

Vacuüm

Dan ziet ze het vacuüm waarbij zelfs een vol stadion de adem weet in te houden, en waar plaats en tijd in worden weggezogen alsof ze nooit hebben bestaan. Haar hart bonst, haar ogen opengesperd; ze registreren haar vingers achter de witte startlijn, maar haar brein heeft de zintuiglijke toegangswegen waar het lukte geblokkeerd met een hyperfocus als resultaat.

Het voorstelrondje is voorbij. Bol heeft naar de camera gezwaaid en glimlachte naar de mensen die haar verrichtingen via de televisie volgen; familie, vrienden én sportkijkend Nederland, nu in de huiskamers is doorgedrongen dat er na Dafne Schippers weer een sprinter van wereldniveau is opgestaan, een fenomeen met lange armen en benen, dat op de verkenningstocht naar de eigen mogelijkheden op rubberen grenzen stuit waar de rek nog lang niet uit lijkt. Haar eigen nationale records staan de afgelopen weken telkens maar tot de volgende wedstrijd.

Indoor loopt ze 50,64 seconden over 400 meter. Daarmee is ze wereldwijd de nummer vier. Europees gezien steekt ze met kop en schouders boven de rest uit. Op finishfoto’s in februari gaapt achter haar een grote leegte, tot Lieke Klaver, haar trainingsmaatje, over de streep komt. In het Poolse Torún geldt ze deze zaterdag als topfavoriet voor de titel, bij haar debuut op een EK indoor.

Taakgericht brein

Bij aanvang van de winter waren de indoorwedstrijden als voorbereiding op de olympische zomer bedoeld, maar nu ze als tussendoortje een grote titel voor het grijpen heeft, is de vrijblijvendheid er vanaf. „Wel gek”, vindt ze haar hegemonie. Nooit had ze verwacht tot dit soort dingen in staat te zijn, zeker niet nu al, net 21 geworden. En dan is de 400 meter niet eens haar favoriete onderdeel. Ze is beter als er horden in de baan staan. Dat vraagt om technisch vernuft en een taakgericht brein. Precies waar ze dankzij haar coach bedreven in is geworden.

Ze wiebelt van links naar rechts, de adrenaline zoekt een weg naar buiten. Knie hard, knie hard, zegt ze tegen zichzelf. Dat gaat over de eerste stappen die ze zal maken, waarbij ze haar knieën hard naar voren beweegt en met haar bovenlichaam laag moet zien te blijven, zodat ze zo efficiënt mogelijk van nul naar cruisesnelheid kan accelereren. Dat is een tempo dat erg hoog ligt, maar tegelijkertijd toch makkelijk voelt en efficiënt is.

Ze wordt eindelijk naar het blok geroepen. Er is geen ontkomen meer aan. Ze weet dat ze binnen een minuut pijn zal lijden, dat het lactaat zich in de vezels van haar spieren zal vreten en het in haar mond naar ijzer gaat smaken. Vijftig seconden om het hardste sprinten is een vorm van zelfkastijding. De laatste tien zijn een martelgang. De truc is om met die pijn vertrouwd te raken. Dat kan alleen maar door het lichaam te dwingen ertegen te vechten in plaats van ervoor weg te lopen. Wie dat lukt, gaat er naar uitkijken en er met een beetje geluk van genieten. Immers, er is niets beter voor het zelfvertrouwen dan de wetenschap zelf de remedie te zijn. Dan wordt pijn lijden een verslaving. „Door verzuring heen beuken vind ik nu het leukst”, zegt ze. „Het geeft de meeste voldoening.”

Femke Bol Foto Bastiaan Heus

Maar er waren tijden dat ze met dat onvermijdelijke vooruitzicht niet om kon gaan. Ze was bang om zo hard te verzuren dat ze de finish niet zou halen. Dus startte ze steevast behouden en lag ze halverwege al in verloren positie. Voor de start had ze zichzelf er bovendien van weten te overtuigen dat haar concurrenten beter waren dan zij. Ze had ontzag voor vrouwen als Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor, die al internationale toernooien hadden gelopen. Zo vergat ze zichzelf. Aan die mindset moest iets veranderen, vond haar coach, oud-atleet Bram Peters.

Slungelig meisje

Op haar vijftiende stond ze ineens voor zijn neus in Arnhem, op voorspraak van een ouder die inzag dat de atletiekvereniging in Amersfoort niet de plek was om tot wereldtopper uit te groeien. Peters zag een „slungelig meisje” dat haar armen en benen na een recente groeispurt matig onder controle had. Hordenlopen was daardoor „levensgevaarlijk”.

Ze concentreerden zich op de 400 vlak, toen duidelijk werd dat Bol over een bijzonder uithoudingsvermogen beschikt, dat op de 400 meter pas halverwege tot uitdrukking komt. In de laatste 200 meter is ze in staat lange passen te blijven maken, houdt ze het contact met de grond kort en heeft ze nog controle over haar bewegingen, waar andere sprinters dan juist stilvallen, achterover gaan leunen omdat hun spieren in brand staan.

In de loop der jaren raakte haar lichaam beter in verhouding. Ze werd sterker en gespierder. Tegenwoordig kan ze 93 kilo voorslaan, een techniek uit het gewichtheffen. Dat is erg veel voor een frêle loopster van 1,84 meter.

Maar wat op jonge leeftijd vooral opviel, was haar toewijding. Ze ging heus naar feestjes op zaterdagavond, maar zorgde dat ze er zondagochtend weer stond. Ze maakte op jonge leeftijd keuzes waar menig topper nu nog moeite mee heeft, zegt coach Peters. Bij nieuwe trainingsvormen stelde ze kritische vragen en ze bleek zeer goed in staat technische aanwijzingen in bewegingen om te zetten. Zo ontstond „de perfecte atlete”. Tot de onzekerheid toesloeg. In training ging het goed, in wedstrijden niet.

Rare geluidjes

Zeven jaar geleden liep Peters zelf een Europese indoortitel mis vanwege „mentale problemen” waarover hij niet tijdig leerde praten. Hij begon de wedstrijd als favoriet maar staarde zich blind op een concurrent uit eigen land, van wie hij koste wat het kost zou winnen. Daarin slaagde hij, maar hij vergat zich in de strijd om de titel te mengen. Pas na het beëindigen van zijn carrière zag hij in dat het hem aan mentale begeleiding had ontbroken.

Voorafgaand aan de NK indoor van 2019 besloot hij een rondje met Bol te gaan wandelen. Gedurende dat rondje kon ze al haar onzekerheden kwijt. Over die keer dat ze ook baan drie had en niet goed liep, of dat ze het eng vond om tegen de Nederlands kampioene te lopen. Aan het eind van de ronde moest ze haar raceplan tot in detail opdreunen. Dan ging ze staan, sloot ze haar ogen, begonnen haar armen te bewegen en prevelde ze „rare geluidjes” – de commando’s die ze in haar dagboek had opgeschreven. Zo maakten verstikkende emoties plaats voor taakgerichte gedachten. Het bleek een gouden greep. Ze werd Nederlands kampioen. „Alsof ik een schuifje omzette”, zegt ze. „Ik kan erg in mijn hoofd gaan zitten, maar als ik de dingen uit, zijn ze weg. Dan hoor ik mezelf praten en heb ik geen advies meer nodig.” De wandeling maakt ze nu alleen. Ze kan zelfs genieten van de momenten voor de race.

Startschot

De starter gaat door de knieën, fixeert zich op de vrouwen die hij weg gaat schieten. Hij smeert zijn ‘ready’ uit alsof hij al weet dat hij een van hen op een valse start zal betrappen. Als het startschot klinkt, schiet ze uit het blok en terwijl het na-echoot is ze de eerste kuipbocht al door. Ook sprintend is ze zich bewust van wat haar te doen staat. Elke 50 meter heeft ze een woordje dat ze in zichzelf herhaalt, waardoor de aandacht van haar emoties wordt weggeleid. Na de bocht loopt de baan lichtjes naar beneden. Core aanspannen, core aanspannen, klinkt het van binnen. Actief lopen. Kaatsen op het tartan.

De bel voor de laatste ronde. Alle atleten mogen naar baan één. Nu begint haar wedstrijd pas echt. Ze benadert de 400 meter als 200 plus 200, waar bijvoorbeeld Lieke Klaver 300 plus 100 ingeprent heeft; hard openen, en dan maar overleven. Dat is het verschil tussen een „diesel” en een „flyer”.

Ritme omhoog nu, ritme omhoog. En: front side, front side. Dat betekent dat haar knieën na de afzet naar voren schieten en niet ‘lui’ naar achteren pendelen. De laatste honderd meter. Als het goed is, is ze iedereen die harder dan zij begon gepasseerd. Dat moet ze doen zodra het kan, zonder aarzeling. Afwachten betekent tijdverlies. Zo staat het in haar dagboek, en zo voert ze het ook uit.

Ze concentreert zich op haar armen – frequentie hoog, frequentie hoog. Ze leerde dat als haar benen verzuren, haar armen het ritme moeten dicteren. Ze maakt zich los van de rest en sprint naar de finish. Op die manier heeft ze al bijna twee jaar geen slechte wedstrijd meer gelopen.

De Europese titel kan haar bijna niet ontgaan. In haar hoofd klinkt dat zo: „Hoe fijn is dat? En gaat het niet goed, dan leer ik er ook weer van.”