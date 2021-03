Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De 19-jarige student Kyal Sin wordt begraven nadat ze woensdag bij een demonstratie in Myamar een kogel in haar hoofd kreeg. Tijdens de demonstratie droeg ze een T-shirt met het opschrift ‘Everything will be ok’. Het leger en de politie schieten steeds meer onschuldige demonstranten neer in Myanmar. Woensdag was de dodelijkste dag van de protesten tot nu toe, met zeker achtendertig slachtoffers. De begrafenis van Kyal Sin werd door honderden sympathisanten bijgewoond.

Foto STR/Reuters