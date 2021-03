De otter doet het goed in de Nederlandse wateren – maar sterft vaak op straat

Het dier ligt er prachtig bij. Een volle, glimmende vacht. Dikke staart, krachtige poten. Gestroomlijnde kop, sierlijke snorharen. Maar de ogen zijn gesloten en uit de mond drupt bloed. Deze otter is een verkeersslachtoffer. Hij ligt op de snijtafel van Hugh Jansman, ecoloog bij Wageningen Environmental Research. Die onderzoekt de otter van top tot teen en bekijkt de maaginhoud. „Ruim één meter twintig van kop tot staart”, constateert Jansman. „Een beer van een vent, ruim tien kilo, schat ik zo.”

Jansman onderzoekt vandaag dertig dode otters die in de afgelopen maanden in Wageningen zijn binnengebracht en sindsdien in een vriezer hebben gelegen. Nu zijn ze ontdooid en liggen ze te wachten op sectie, sommige aan de buitenkant nog helemaal intact, andere half aan gort gereden. „Ja, ontzettend treurig”, zegt Jansman. „Jaarlijks vindt een op de drie otters de dood in het verkeer.”

Maar, en dat is het wonderlijke, toch groeit onze populatie otters. Tien jaar geleden waren het er zestig, nu zitten we al op zo’n 450. „Blijkbaar hebben ze het hier goed, in ons land”, zegt Jansman. „Milde winters, schoon water, steeds meer moerasnatuur. En voldoende grote vissen.”

Dat is weleens anders geweest. In 1989 stierf de otter in Nederland uit. Het allerlaatste exemplaar werd in Friesland doodgereden. Maar het verkeer was niet de grootste factor in het uitsterven. Allereerst waren er vele eeuwen van jacht en stroperij. „Vanwege de mooie pels”, zegt Jansman, „maar ook omdat mensen bang waren dat otters alle vis zouden opeten.” Eeuwenlang is er daarom flink op ze gejaagd. De overheid keerde zelfs hoge premies uit voor iedere gevangen otter. In de 20ste eeuw kwam de nekslag: een combinatie van watervervuiling, verdwijning en versnippering van het leefgebied en verdrinking in visfuiken. En zo verdween de soort van het toneel.

Verliefde Groningse studenten

Intussen hadden otterliefhebbers de koppen bij elkaar gestoken: Hans Kruuk, een Nederlandse zoölogiehoogleraar in het Schotse Aberdeen, en John Videler, hoogleraar mariene zoölogie en bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar bovenal Bart Nolet en Addy de Jongh, twee Groningse studenten van Kruuk die verliefd waren geworden op otters. „Niemand had in de gaten dat de otters in Nederland aan het uitsterven waren”, vertelt De Jongh. „Overal in Nederland werden zoetwatermossels gevonden met krasjes erop die zouden duiden op predatie door otters. Wij geloofden daar niet in. Wij zeiden: als je alleen kijkt naar pootafdrukken en uitwerpselen, dan blijft er heel weinig van over. En we hadden gelijk, want de otter stierf uit. Die krasjes bleken afkomstig te zijn van ratten.”

Nolet en De Jongh hadden inmiddels, met steun van de beide hoogleraren, in 1985 een stichting opgericht voor otteronderzoek, bescherming en educatie: Stichting Otterstation Nederland. Het werk deden ze samen met otterkenner Tjibbe de Jong van It Fryske Gea en de toenmalige Vereniging Das & Boom. „Toen bleek dat we de otter echt gingen verliezen, gingen we nadenken over herintroductie”, vertelt De Jongh. „Maar dat moet je natuurlijk pas doen als je de onderliggende oorzaken van het uitsterven hebt weggenomen.”

En zo begon een lang proces van onderzoek, voorlichting en lobby. „We schreven artikelen, maakten leskisten en gingen langs bij alle relevantie ministeries. En we wisten de aandacht te krijgen. We wisten de otter te positioneren als de ambassadeur van dat karakteristieke Nederlandse landschap: het zoetwater.”

Hun inspanningen droegen bij aan een kentering die in heel West-Europa gaande was: er kwam een verbod op het lozen van afvalwater in de rivieren. Langzaam verbeterde de waterkwaliteit van de Rijn, en daarmee ook die van de aansluitende laaglandmoerassen. Vanaf de jaren 90 kwam daar een nieuwe ontwikkeling bij. Het Natuurbeleidsplan van 1990 introduceerde de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), later het Natuurnetwerk Nederland: een plan om Nederlandse natuurgebieden met elkaar te verbinden. Tussen moerassen werden bijvoorbeeld natte verbindingszones aangelegd, zodat dieren zich er nu vrij tussen kunnen bewegen. Ook kwam er een apart Herstelplan Leefgebied Otter.

Nieuwe geulen en kronkels

Daarnaast ging, na de overstromingen van de grote rivieren in 1993 en 1995, het programma Ruimte voor de Rivier van start. In plaats van steeds meer harde, rechte dijken aan te leggen, gaf Rijkswaterstaat de rivieren juist meer ruimte om zo de druk op de dijken te verlagen. Overal in het rivierengebied kwamen nieuwe geulen en kronkels, bredere uiterwaarden en waterbergingsgebieden: ook ideaal voor de otter. Organisaties als It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zorgden voor het beheer en legden zelf ook veel nieuwe gebieden aan. „Het bedje voor de otter werd gespreid”, zegt De Jongh. „Het is echt een succesverhaal. Er is nu in Nederland véél meer aaneengesloten moerasnatuur dan twintig, dertig jaar geleden.”

Lees over een ander dier dat profiteert van de Ruimte voor de Rivier: Het Nederlandse succes van de zeearend

Rond het jaar 2000 was het watermilieu zodanig verbeterd dat de kenners het aandurfden en de overheid er toestemming voor gaf: otters uitzetten in Nederland. Vanaf 2002 haalde de Stichting Otterstation 31 otters naar Nederland, waarvan ruim de helft wildvang uit Letland en Wit-Rusland, en een deel uit opvanglocaties in Duitsland. De otters werden uitgezet in het natuurgebied Weerribben-Wieden, in de kop van Overijssel. Later kwamen daar nog een paar kleinere herintroducties bij, in Friesland en Gelderland, tot circa 50 dieren in totaal. Alterra, de voorloper van Wageningen Environmental Research, volgde de piepjonge populatie op de voet. „Het ministerie én wijzelf wilden natuurlijk weten hoe het de otters zou vergaan”, vertelt Jansman aan de Wageningse snijtafel. „Hoe de populatie zich ontwikkelde, hoe de dieren zich verspreidden, wat daarbij knelpunten zijn. Dat is waarom we ook al die tijd zo veel mogelijk de dode otters hebben verzameld en onderzocht.”

Een medewerker van Staatsbosbeheer onderzoekt een otterdoorgang in de Weerribben. Foto Reyer Boxem/Hollanse Hoogte

Flinterdun orgaantje

Jansman laat een prachtige wijfjesotter zien. „Deze was niet aan het zogen, want ik zie geen duidelijke tepels”, merkt hij op. „Het gebeurt weleens dat er jonge, verweesde otters worden gevonden in de buurt waar de moeder is doodgereden. Die gaan dan naar een opvang en worden waar mogelijk weer uitgezet. Maar je vindt ze natuurlijk lang niet altijd.” De onderzoeker laat een flinterdun Y-vormig orgaantje zien, dat hij heeft vrijgeprepareerd uit het wijfje en voorzichtig overlangs heeft doorgesneden. „De baarmoeder”, zegt hij. „Aan die donkere littekens kun je zien waar er placenta’s hebben vastgezeten. Dit vrouwtje heeft in haar leven twee, misschien drie jongen gehad. Ook dat soort informatie helpt ons de populatie in beeld te krijgen.”

Jansman neemt met een pincet een klein stukje spierweefsel weg en doet dat in alcohol. „Voor dna-onderzoek”, zegt hij. „Zo houden we de verwantschappen in de gaten. En ook of er genoeg genetische diversiteit is. Die informatie halen we ook uit otter-dna uit uitwerpselen.”

Inteelt ligt op de loer, verduidelijkt Jansman. Die zou op den duur de gezondheid van de dieren kunnen aantasten. „De diversiteit is behoorlijk afgenomen”, zegt hij. „Heel af en toe komt er spontaan vers bloed vanuit Duitsland. Dat is heel belangrijk. En ARK Natuurontwikkeling en het WNF hebben nog altijd een vergunning om dieren bij te plaatsen. Bijvoorbeeld verweesde otters uit opvanglocaties in Duitsland. Dat alles kan helpen onze populatie vitaal te houden.”

Fuiken aanpassen

Daarnaast zijn er initiatieven om de sterfte in visfuiken te voorkomen. Als vissers de ingang van hun fuiken aanpassen, kunnen vissen wél passeren maar otters niet. Maar zo’n landelijke verandering kost tijd.

Intussen blijft vooral ook de verkeerssterfte een probleem. Gemeenten en natuurorganisaties werken aan het ottervriendelijker maken van verkeersknelpunten, bijvoorbeeld door rasters langs wegen te plaatsen, die otters naar een tunnel leiden die onder de weg doorgaat. Op veel plaatsen in Nederland is dat al gebeurd – nadat de stichtingen Das & Boom en Otterstation dat succesvol via de rechter hadden afgedwongen. Die maatregelen zijn erg succesvol. „Maar er zitten ook beperkingen aan”, zegt Jansman. „Otters zijn erg mobiel. Ze trekken overal naartoe, en zijn niet honkvast zoals bevers of dassen. Ze hebben dus niet altijd vaste routes.”

Het gaat erom, vult De Jongh aan, dat de belangrijkste knelpunten worden geïdentificeerd en aangepakt. „Naarmate de otterpopulatie zich uitbreidt, zal dat op meer plekken moeten gaan gebeuren.”

Natuurlijk, het is cru, die verkeerssterfte. Maar we zien dat de dieren in uitzonderlijk goede conditie zijn Hugh Jansman ecoloog

Critici hebben weleens hun vraagtekens gezet bij het otterproject. Moet je wel otters in een land willen hebben dat zó druk is en doorsneden met wegen? Jansman is overtuigd: ja, want otters horen hier thuis. „En de toenemende aantallen laten zien dat de populatie het aankan. Natuurlijk, het is cru, die verkeerssterfte. Maar tegelijkertijd zien we dat de dieren in uitzonderlijk goede conditie zijn. Soms brengen ze in twee jaar tijd wel drie nesten voort. Dat is ongekend, als je het vergelijkt met andere plekken in Europa.”

Bovendien: otters horen erbij, in Nederland. „Ik vind het een schande dat we het voor elkaar hebben gekregen: otters in ons land laten uitsterven”, zegt hij. „Ze zijn zó karakteristiek voor ons landschap. Kijk eens naar die bekende schoolplaat van Koekkoek: daar staat prominent een otter op. Het feit dat de otter weer terug is, en het zo goed doet, laat zien hoe onze zoetwaternatuur is verbeterd.”

Dat zegt ook De Jongh. „De otter laat zien dat die maatregelen echt wérken”, zegt hij met nadruk. „Dat het kán, zo’n soort in je land terugbrengen, als de omstandigheden maar weer op orde zijn. Dat je de sterfte kunt terugdringen door fuiken aan te passen en tunnels aan te leggen. Een heel belangrijke boodschap.”

Nederlandse otterfilm In de schemer, als niemand kijkt, schiet er soms een schim door de Groningse grachten. Sierlijk glijdt hij door het water. Hij grijpt een vis, jaagt een paar eenden op, laat zijn geurmerk achter op de deurmat van een woonboot. Het is een otter, in hartje stad. Hilco Jansma legde hem vast op film. Geen eenvoudige taak, want otters zijn schuw. De Groningse stadsotter speelt een sleutelrol in Jansma’s natuurfilm De otter – Een legende keert terug, die eerder dit jaar op NPO1 te zien was. Maar liefst vier jaar wijdde Jansma aan het filmen van deze illustere soort. „Otters zijn ontzettend leuke dieren”, vertelt Jansma. „Ze zijn zo sierlijk, speels en zorgzaam. Ze blijven je fascineren. Telkens ontdek je weer iets nieuws aan hun gedrag.” Het filmen van de Groningse otter was een uitdaging. Het dier was alleen ’s nachts actief en liet zich maar zelden zien. Gelukkig was er een woonbootbewoner die Jansma tipte zodra de otter in de stad was. „Het was sprokkelen”, zegt Jansma. „Soms was de otter allang weg en liet hij zich niet meer zien. Ik kreeg altijd hooguit één of twee shots. Pas na een paar seizoenen had ik voldoende materiaal.” Jansma filmde ook veel in natuurgebieden, vooral in De Weerribben-Wieden. Daarvoor moest hij eerst hun territoria vinden en kijken waar ze het vaakst actief waren. „Daarbij kreeg ik hulp van otterspotter Marten Boonstra”, vertelt Jansma. „En verder is het een kwestie van heel veel uren maken. Met zonsopkomst moet je al in het veld zijn.” Muisstil en gehuld in camouflagekleren wisten hij en Boonstra unieke beelden te maken.