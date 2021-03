Sinds ‘U kijkt zo lief’ zal geen politicus Mariëlle Tweebeeke meer onderschatten

Al die interviews met lijsttrekkers op televisie hebben hun plek op de babbelschaal. Van de ondraaglijke lichtheid van Ruud de Wild tot de gestaalde ernst in Nieuwsuur. Daar tussenin zweven de interviews zoals dat met Mark Rutte donderdag in De Vooravond.

Het begon uiterst babbelbaar met het nieuwe songfestivallied van Jeangu Macrooy. Ik werd daarbij afgeleid door een omroeppolitieke potsierlijkheid in de marge. Songfestivalkenner Cornald Maas liet in zijn eerste zin de omroepnaam ‘Avrotros’ vallen, voordat Macrooy begon te zingen verscheen het Avrotros-logo in beeld en de voornaamste podiumaankleding bestond uit een kolossale A, V, R – u kunt het rijtje raden. Daar leek de liberale omroep een nerveus hondje dat overal zijn plasje tegen wilde doen.

Maar goed, we hadden het over Mark Rutte. De premier vond het nummer van Macrooy prachtig, propte er slim een aanhankelijkheidsbetuiging aan de Bouterseloze Surinaamse regering bij en weidde minutenlang uit over een bejubelde biografie van Lyndon B. Johnson – een politicus die te gast is bij BNNVARA dekt graag de linkerflank af.

Daarna werd er een serieuze poging gedaan om hem klem te zetten. Fidan Ekiz memoreerde de parade aan afgetreden VVD-bewindslieden („Zijn zij uw teflonlaag?”), maar net toen ze Ruttes verantwoordelijkheidsgevoel probeerde te koppelen aan zijn confrontatie met een slachtoffer van de Toeslagenaffaire in het RTL-debat, brak Renze Klamer in. Hij had een andere relevante kwestie: kansenongelijkheid in tien jaar Rutte. Met een gewiekste afleidingsmanoeuvre – hij begon over racisme – wist de premier zonder schade de finish te bereiken.

Zoiets is lastiger bij de hoogste tv-horde die de lijsttrekkers moeten nemen: Nieuwsuur. Er zijn proefwerken in het leven van een politicus, maar de voortreffelijk voorbereide interviews van Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke zijn het Centraal Schriftelijk Eindexamen. De kandidaten worden een half uur gegrild over hun programma, hun voorkeuren en hun inconsequenties. Daarbij domineren niet de algemene onderwerpenlijstjes, maar zoekt de interviewer het perspectief van de achterban.

Woensdag dreef Wollaars Gert-Jan Segers in de hoek door hem te verwijten dat hij amper iets had betekend voor huishoudens met één kostwinner – geen groep waar de Randstedelijke journalistiek normaal veel belangstelling voor heeft. Ook moest Segers zich verdedigen tegen een kiezer die hem te rekkelijk vond bij de bescherming van het ongeboren leven.

Sinds de politieke harakiri van J.P. – „U kijkt zo lief” – Balkenende in 2010 zal geen politicus Tweebeeke onderschatten. Haar van maniërisme gespeende scherpte leidt tot strakke koppies bij veel lijsttrekkers. Maar donderdag trok een kalme Lilianne Ploumen onverwacht ten aanval. Waarom werd in het introductiefilmpje haar ministersbenoeming in 2012 ‘onverwacht’ genoemd? Ze was net partijvoorzitter geweest. Hadden ze dit bij een man ook gezegd? „Ik ben geen toevallige voorbijganger.” Tweebeeke werd erdoor verrast. Even later zei ze midden in een zin ‘eh’ – een woord waarvan ik niet wist dat het in het Tweebeekse vocabulaire voorkwam.

Het vervolg werd een mooie, inhoudelijke confrontatie. Toen Ploumen iets beweerde over ongelijkheid tijdens Rutte II, had de redactie dadelijk een grafiek paraat om haar te corrigeren. Toen ze voor de voeten geworpen kreeg dat de PvdA vooral overheidsbanen creëerde, wees Ploumen op zorg en onderwijs – het hele gesprek was een schoolvoorbeeld van de stelling dat een scherpe ondervraging een zegen is voor de geïnterviewde én de kijker. En dus voor de kiezer.