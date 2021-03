Correcties aan de nachtelijke hemel

De foto hier toont niet de zon boven een willekeurig duinlandschap maar laat zien hoe de volle maan er afgelopen zaterdag bij stond boven Terschelling. Met een tussenstap belandde de afbeelding bij de AW-redactie, inmiddels voorzien van de vraag: hoe zit dit, is de hemel ’s nachts ook blauw?

Navraag leerde dat de foto was gemaakt met een iPhone 11, ’s nachts om 3.55 uur. De eerste schemering (de astrononomische schemering) was toen nog anderhalf uur weg en er was dus geen spatje storend zonlicht. Er zijn websites die voor elk willekeurig tijdstip kunnen uitrekenen waar zich op dat moment de maan tussen de sterren bevindt. Als ook de positie van de waarnemer bekend is (en die stond voor wat betreft de foto waarschijnlijk op het westelijk deel van Terschelling) dan kan een andere website uitrekenen hoe ver de waarnemer de maan boven de horizon zag (hier: 36 graden) en in welke richting hij moest kijken. Met een azimut van 240 graden had de maan die zaterdagnacht bijna het westzuidwesten bereikt. Het betekent dat achter de achterste duinenrij de dorpen West-Terschelling en Oost-Vlieland lagen. ’t Zijn geen metropolen, maar toch kan in theorie wat van hun straatverlichting op de wolken zijn terecht gekomen.

Tot zover de uitgangssituatie. Nu dat blauw.

Vér verwijderd van alle kunstlicht

De camera’s van smartphones zijn in staat schemerduister in daglicht te veranderen, dat weet iedereen. Desgewenst verlengen ze de belichtingstijd, vergroten ze de lensopening en passen ze de gevoeligheid (de ISO-waarde) van de virtuele film aan. Het zou dus best kunnen dat de optische versterking van de iPhone een blauwe hemelgloed zichtbaar maakte die het ongewapend oog ontging.

Dat die onzichtbare blauwe gloed er wás is niet onaannemelijk. Het zwakke schijnsel dat de maan afgeeft bevat immers alle kleuren licht die we overdag van de zon ontvangen. Het volgt uit het gegeven dat je bij het schijnsel van de volle maan, vér verwijderd van alle kunstlicht, wel degelijk kleur kunt zien – al wordt dat meestal ontkend. Ook in de zeldzame, nauwelijks zichtbare maanregenboog komen alle kleuren van de gewone regenboog voor. Verder zijn er nog de veelkleurige halo’s en corona’s rond de maan.

Dat de maan langs de weg van Rayleigh-strooiing de hemel ’s nachts net zo blauw kleurt als de zon dat overdag doet is dus goed voorstelbaar. Daar komt het fenomeen ‘airglow’ nog bij. Onder invloed van allerlei moleculaire en atomaire reacties vertonen de bovenste atmosfeerlagen een permanente zwakke luminescentie waarin, zegt men, ook al blauw licht overheerst. Ongelukkig genoeg slaan de ‘kegeltjes’, de kleurgevoelige cellen in het netvlies, er niet op aan maar het zou best kunnen dat de iPhone het wél registreert. Zo zwak is het hemelschijnsel ook weer niet. Wie in een maanloze onbewolkte nacht ver van storend stadslicht in het open veld verkeert stelt makkelijk vast dat er zwak licht van de hemel komt. De lichtgevoelige ‘staafjes’ in het netvlies signaleren het maar kunnen niet zeggen of het blauw, groen of rood is.

Te lang in geel licht gekeken

Over de kleur van de volle maan zelf verschillen de meningen. Is ze net opgekomen, of dreigt ze onder te gaan, dan kan ze helder geel zijn of zelfs oranje. De hoog aan de hemel staande maan is altijd wit met een toefje geel, daar zijn wetenschappers en optische instrumenten het over eens. De tallozen die durven zweren dat de hoogstaande volle maan juist een beetje blauwig is zien dat gewoon verkeerd. Ze hebben vooraf te lang in geel licht gekeken of hebben last van een hardnekkigheid die wel ‘color constancy’ wordt genoemd. Ze zijn er ooit van overtuigd geraakt dat de maan blauwig is en kunnen dat idee niet loslaten.

Het wordt er niet overzichtelijker op als we bij Minnaert lezen dat maanbeschenen landschappen door iedereen blauw worden gevonden terwijl daar geen ‘objectieve’ reden voor is. Instrumenten kunnen de blauwe dominantie niet aantonen. Het zijn de staafjes die de indruk wekken, dacht Minnaert, want die zijn erg blauwgevoelig maar gewenning aan geel kunstlicht kon ook een rol spelen. Of een landschap nog steeds blauw lijkt als de maan het door een wolkendek beschijnt liet hij onbesproken.

Zonsondergang bij Avignon op 9 juli 2018, 21.50 uur

Foto Karel Knip Zonsondergang bij Avignon op 9 juli 2018, 21.56 uur

Foto Karel Knip Zonsondergang bij Avignon op 9 juli 2018, 22.00 uur

Foto Karel Knip Drie keer de zonsondergang bij Avignon, op 9 juli 2018. Genomen op 21.50, 21.56 en 22.00 uur.

Foto’s Karel Knip

Aan het eind van deze overwegingen viel het niet mee om een conclusie te trekken. Tot te binnen schoot dat zich een paar jaar geleden raadselachtige blauwvorming had voorgedaan bij een poging de gang van Venus vast te leggen met de eigen Samsung-telefoon. Het was juli 2018 en Venus stond na zonsondergang stralend aan de noordwestelijke hemel. Om de vijf minuten werd een foto gemaakt, je kon daar dan later een leuke serie van maken, maar achteraf bleek dat de foto’s onderling idioot verschilden in kleur. Grijs, grijsgeel en plotseling: blauw. Project mislukt en verder niet bij stilgestaan.

Pas deze week drong door dat hier de ‘automatische witbalans’ van de camera had ingegrepen. Het is een programma dat het vastgelegde kleurenpalet zó bijregelt dat een fictief wit object op de foto ook werkelijk wit zou worden afgebeeld (aldus de uitleg op internet). Het is een verbazend zware correctie waar je helemaal niet op zit te wachten. Ligt het niet het meest voor de hand dat eenzelfde ingreep ook de nachthemel boven Terschelling blauw kleurde?