Corona, een jaar later

Wat zijn de rapportcijfers van de wetenschap na een jaar pandemie?

Kort samengevat: de wetenschap heeft precies gedaan wat ze beloofde, soms zelfs meer dan kon worden verwacht – dat is sowieso al beter dan menig politicus. Maar er zijn geen wonderen verricht. En er had meer kunnen worden gedaan als de wetenschap anders was georganiseerd.

Allereerst moet ik toegeven dat, ondanks alle waarschuwende stemmen, een pandemie van deze omvang in mijn blinde vlek zat, net als bij vele anderen. Sterker nog, toen mij op een conferentie in januari 2020 gevraagd werd of ik mijn voordracht – nota bene over vertrouwen in de wetenschap – zou willen verschuiven omdat er een extra sessie was ingeroosterd over ‘een nieuw Chinees virus’, was mijn eerste reactie: hoe belangrijk kan dat nu zijn?

Als we met de beste rapportcijfers beginnen, de grootste prestatie is toch de ontwikkeling in recordtijd van meerdere vaccins, waarvan vele effectiever dan we mochten hopen. Vergeleken met de lange ontwikkelingsperiodes uit het verleden, soms meerdere decennia, is het een wonder dat de vaccinatiecampagnes nu al onderweg zijn. Het is ook een opvallend gegeven dat de vaccins die als eerste, en tot nu toe ook als beste, over de eindstreep gingen, tegelijkertijd de meest innovatieve zijn. De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna maken allebei gebruik van de revolutionaire mRNA-methode. Niet een onklaar gemaakt of verzwakt virus, maar een stukje genetisch materiaal verpakt in een kunstmatig nanobolletje dat uitsluitend voor de eiwitkroon van het coronavirus codeert. Deze mRNA-vaccins waren weliswaar al meer dan dertig jaar in ontwikkeling, maar nog niet eerder voor menselijk gebruik goedgekeurd. Het is een prachtig voorbeeld hoe fundamenteel onderzoek tot cruciale toepassingen kan leiden.

De eerste proefpersonen

Het laatste stukje van dit lange en kronkelige pad ging razendsnel. Slechts enkele dagen nadat Chinese onderzoekers het genoom van het coronavirus online hadden gezet, was het eerste proefvaccin al ontwikkeld. Enkele weken later was er genoeg geproduceerd voor testen op dieren. Op 16 maart, dezelfde dag dat Mark Rutte vanuit het Torentje heel Nederland toesprak, startte de fase I-studie van Moderna. Dat wil zeggen, op het moment dat de meesten van ons zich pas echt bewust werden van de volle omvang van de pandemie, werden de eerste proefpersonen al gevaccineerd.

We zien trouwens ook hoe verstandig het is om in een technologierace op meerdere paarden te gokken. Achteraf bleken niet alle vaccins een succes. Landen die het net vroeg en breed uitgooiden en snel vele deals afsloten, staan er nu het beste voor.

Het lijkt ook vrij gemakkelijk om de coronavaccins te ‘updaten’ tegen nieuwe virusvarianten, zodat booster shots ons ook in de toekomst kunnen beschermen. Dit succes van innovatie in vaccinontwikkeling gaat verder dan alleen Covid-19. De wereld lijdt onder menig andere besmettelijke ziekte, vaak ver van ons westerse bed en niet altijd voorpaginanieuws, maar niet minder dodelijk. Sommige doorbraaktechnologieën kunnen ook daar worden aangewend. Zo zijn er veelbelovende aanwijzingen dat de mRNA-techniek ook gebruikt kan worden tegen malaria. Als de strijd tegen corona uiteindelijk leidt tot een versnelde aanpak van andere plagen, zou dat een zeldzaam lichtpunt zijn in deze donkere tijd.

Verleiden tot wensdenken

Ook in de rol van nuchtere brenger van slecht nieuws heeft de wetenschap – helaas, zeg ik dan toch, tegen beter weten in – niet teleurgesteld. Het is zeer menselijk om je te laten verleiden tot wensdenken. Maar al vroeg zeiden de experts dat zo’n besmettelijk luchtwegvirus eenvoudigweg niet in te dammen is. Het zal blijven muteren en nieuwe besmettingswegen weten te vinden. Vaccins helpen weliswaar beslist, maar zullen het probleem niet volledig elimineren. Uiteindelijk wordt corona hoogstwaarschijnlijk ‘endemisch’, zoals eerdere varianten. Kortom, we moeten ermee leren leven en daarmee zal ons bestaan voorgoed veranderen. Ook die moeilijke boodschap lijkt nu pas in te dalen.

Virologen en biologen hebben het uitstekend gedaan, maar de pandemie is ook een wake-upcall geweest voor de rest van de wetenschap. Onze samenleving is een ingewikkeld, precies afgesteld systeem. Net zoals een omgekieperde vrachtauto op de A12 in een klap het hele Nederlandse wegennet laat vastlopen in een verkeersinfarct, heeft corona een ‘sociaal infarct’ veroorzaakt. In deze crisis is duidelijk geworden hoe nauw alle draden van de maatschappij verweven zijn.

Dit geldt ook voor de wetenschap zelf. Het moet voor de medische experts een verrassing zijn geweest hoeveel andere kennisdomeinen plotseling relevant bleken voor het beheersen van deze crisis, van economie tot communicatie, van aerodynamica tot psychologie. Want dat is wel de belangrijkste les van het afgelopen jaar: om succesvol grote maatschappelijke problemen aan te pakken, moet de hele klas een voldoende halen.

Robbert Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton.