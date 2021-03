Briefstemmen is de grootste black box

Eén minuut en 55,2 seconden. Zo lang duurt het om een stem die per post is uitgebracht ‘voor te openen’. Dat is de berekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die alle gemeentes informeert over de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het betekent dat twee mensen in acht uur samen vijfhonderd brieven kunnen ‘vooropenen’ en in Apeldoorn vertrouwen ze op die inschatting.

„Iets in mij denkt: dat moet toch sneller kunnen?”, peinst projectleider verkiezingen Hans Willem Pas. „Maar dat is mijn onwetendheid, het vóelt vooral als niet veel. Je moet er natuurlijk een bepaalde handigheid in krijgen, misschien dat het na verloop van tijd sneller gaat?”

Met gespeelde hulpeloosheid kijkt hij, via Teams, naar gemeenteambtenaar Danitia van Bemmel, verantwoordelijk voor het briefstemmen. „Het is gebaseerd op de ervaringen met kiezers die vanuit het buitenland altijd al per post kunnen stemmen”, zegt zij.

Tijdens de verkiezingen mogen zeventigplussers dit jaar hun stem per brief uitbrengen. Voor de veiligheid – vanwege het coronavirus.

Maar stemmen per post is opletten geblazen. Kiezers ontvangen eerst een envelop met daarin hun stempas. Een paar dagen later ontvangen ze een tweede envelop. Daarin zitten het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een formulier met uitleg hoe per brief te stemmen.

Het badlaken

Het briefstembiljet, door verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) ook wel aangeduid als „het badlaken” vanwege het formaat (er staat een recordaantal van 37 deelnemende partijen op), moet in de aparte envelop. Die gaat, samen met de ondertekende stempas, in de retourenvelop. Kiezers kunnen hun stem per post versturen – tot uiterlijk vrijdag 12 maart. Of ze kunnen hun envelop op een van drie verkiezingsdagen afgeven op speciale afgiftepunten voor briefstemmen, waarvan iedere gemeente er ten minste één moet hebben.

Alle briefstemmen die vóór 17 maart zijn ontvangen, mogen worden ‘voorgeopend’, zodat gemeenten op woensdagochtend al kunnen beginnen met het tellen van die stemmen. Dat betekent het openen van de brief, de stempas controleren in het Register ongeldige stempassen (Ros) en de envelop mét de stem vervolgens in een aparte bus bewaren. In het Ros staan de stempassen van mensen die recent zijn overleden of die hun stempas kwijtraakten en een nieuwe hebben aangevraagd.

Het briefstemmen is misschien wel de grootste black box van deze pandemieverkiezingen. De gemeente Apeldoorn heeft eigen ambtenaren opgetrommeld om zo veel mogelijk mensen zo flexibel mogelijk te kunnen inzetten bij het vooropenen en tellen van de briefstemmen.

„Wat nog weleens een harde dobber kan worden”, zegt Pas, „is het aantal dat we straks binnenkrijgen.” De gemeente rekent er net als het ministerie van Binnenlandse Zaken op dat 30 procent van de zeventigplussers per brief gaat stemmen. In Apeldoorn zijn dat, met in totaal 130 duizend stemgerechtigden, zo’n achtduizend briefstemmen. „Maar we weten het niet”, zegt Pas. „Het kunnen er ook zomaar een paar duizend meer zijn.”

