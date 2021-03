Boycot? Haal het WK voetbal helemaal weg uit Qatar!

Moet Nederland het WK in Qatar boycotten? De discussie laaide op toen The Guardian vorige week meldde dat er tenminste 6.500 arbeiders zijn omgekomen sinds het emiraat in 2010 het WK kreeg toegewezen en in ongekend tempo stadions, wegen en hotels ging bouwen. Veel animo voor een boycot lijkt er niet te zijn, als het toernooi zonder Nederland toch doorgaat en de arbeiders en hun families er niets aan hebben. Maar hoe zorg je er dan voor dat wantoestanden en mensenrechtenschendingen in de toekomst uitblijven? Druk uitoefenen, meent Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf. Dat is onvoldoende, het toernooi moet verplaatst, vindt sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Zij twisten per e-mail over de stelling: laat het WK voetbal niet in Qatar plaatsvinden.

Jurryt van de Vooren is JvdV, Ruud Bosgraaf is RB.

JvdV: „Tien jaar te laat is er eindelijk protest tegen Qatar 2022. In al die tijd is dit wereldkampioenschap een groot probleem geworden en daarom is er ook een grote oplossing nodig. Het WK mag helemaal niet in Qatar worden gespeeld, maar moet alsnog naar een ander land. En verplaats het dan ook meteen van de winter van 2022 naar de zomer van 2023. Quit Qatar!”

RB: „Het protest is zeker te laat. Misschien had het WK wel nooit aan Qatar toegewezen moeten worden en dat zou ook niet gebeurd zijn als de FIFA mensenrechten een rol had laten spelen bij die toewijzing. Verplaatsing naar een ander land lijkt mij nu geen haalbare kaart meer. Het is beter ervoor te zorgen dat de werk- en leefomstandigheden van de migrantarbeiders die de stadions en hotels gebouwd hebben en het personeel dat er straks zal werken zoveel mogelijk worden verbeterd. Met druk op Qatar en op de FIFA valt er de komende anderhalf jaar nog veel te bereiken.”

Jurryt van de Vooren is sporthistoricus.

JvdV: „De FIFA heeft dit WK in 2015 zelf al verschoven naar de winter, vijf jaar ná toewijzing! Wij moeten er daarom alles aan doen om dat opnieuw te doen, weg uit Qatar. Al die beloofde verbeteringen waren alleen maar op papier. En door corona zijn we er toch al aan gewend dat sportevenementen worden verschoven. Daarvoor in de plaats organiseren we een internationale conferentie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van topsport, samen met Amnesty.”

RB: „Er zijn inderdaad maar weinig verbeteringen, maar ze zijn er wel. Tot voor kort waren de 2 miljoen migrantarbeiders in Qatar volledig afhankelijk van hun werkgever. Het was paspoort inleveren bij de baas en je mond houden. Inmiddels mag je wel van werkgever veranderen als je wilt en mag je ook weer terug naar huis als je dat wilt, ook al houden niet alle werkgevers zich hieraan. En er wordt deze maand een minimumloon ingevoerd. Vorig jaar liet Amnesty Qatar en de FIFA weten dat bij de bouw van het Al Bayt-stadion de arbeiders al zeven maanden niet betaald hadden gekregen. Dat gebeurde daarna alsnog. Verbeteringen zijn mogelijk met voldoende druk.”

JvdV: „Die stapjes zijn belangrijk, maar wel te laat. En wie garandeert dat die ná het WK worden gehandhaafd? Na de Zomerspelen van 2008 in Beijing is er ook niets verbeterd aan de mensenrechtensituatie, maar volgend jaar zijn daar wel de Winterspelen. De FIFA en het IOC reageren alleen maar op financiële druk. Die veranderen pas van koers als ze voor elke geïnvesteerde dollar minstens twee dollar aan slecht nieuws terugkrijgen.”

Ruud Bosgraaf is woordvoerder van Amnesty.

RB: „Of die verbeteringen gehandhaafd blijven, is een kwestie van goed in de gaten houden door landen, ngo’s als Amnesty en door de internationale vakbeweging. Inmiddels heeft de FIFA samen met Amnesty International en Human Rights Watch mensenrechtennormen ontwikkeld voor de toewijzing van toekomstige WK’s. Als het goed is zal een land als Qatar een WK niet meer krijgen, tenzij de mensenrechtensituatie drastisch verbetert.”

JvdV: „Goed dat deze ontwikkelingen er zijn, want sport is inmiddels te belangrijk om alleen aan de sport zelf over te laten. Maar wel blijven opletten, want de sportwereld werkt nog steeds graag met mensenrechtenschenders. Mag Wit-Rusland opeens het WK ijshockey organiseren of krijgt de alleenheerser van Turkmenistan de allerhoogste wieleronderscheiding. En dan mogen wij weer actie gaan voeren om die sportofficials eraan te herinneren dat er universele mensenrechten zijn.”

RB: „We moeten dit zeker niet alleen aan de sport over laten en voortdurend wijzen op de Rechten van de Mens. Real Madrid sloot vorige week nog een sponsorcontract met Saoedi-Arabië voor 150 miljoen dollar! Sportswashing is dat, je imago verbeteren met sport. Daarom zou het ook goed zijn als de KNVB nog voor de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor Qatar 2022 beginnen, deze maand, publiekelijk uitspreekt dat de arbeidsomstandigheden in Qatar onaanvaardbaar zijn.”

JvdV: „Terwijl wij in gesprek zijn, komt er verontrustend nieuws van jullie internationale hoofdkantoor. De gemaakte afspraken in Qatar over die beloofde verbeteringen staan onder druk, zo meldt Amnesty.org. Staan die nu al alleen nog maar op papier, al vóór het WK? Het toont opnieuw aan dat we er niet komen met goed vertrouwen alleen. Gelukkig is er een drukmiddel beschikbaar: Quit Qatar! En wel meteen.”

RB: „Zo kennen we Qatar. Het is al vaker gebeurd dat beloftes niet nagekomen werden of hervormingen (deels) teruggedraaid worden. Alleen onder druk verandert er werkelijk iets. KNVB en FIFA: spreek je hier krachtig tegen uit. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel: accepteer het niet. We hebben nog anderhalf jaar voor het WK begint.”

JvdV: „De voetbalwereld zelf moet in actie komen, want die doden vallen omdat de FIFA het WK aan Qatar gaf. Gelukkig gebeurt dat ook. Rosenborg BK, de belangrijkste club van Noorwegen, roept samen met vijf andere clubs het nationale team op tot een boycot. Johan Derksen deed in Nederland hetzelfde. Iedereen zijn eigen actie, maar met hetzelfde doel. En zo scharen wij ons achter de coalitie Kaag & Derksen. Wie had dat ooit kunnen denken?”

RB: „Hopelijk wordt dat de coalitie Kaag-Derksen-KNVB. Niet voor een boycot, die de mensenrechtensituatie zeker niet gaat verbeteren, maar voor veel (inter)nationale druk op Qatar. Over het middel, een boycot of verplaatsing, blijven we van mening verschillen, maar over het doel – mensenrechten moeten leidend zijn bij grote sporttoernooien – zijn we het eens.”