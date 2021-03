België gaat Belgische kinderen van IS-strijders terughalen

België gaat er „alles aan doen” om Belgische kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrische vluchtelingenkampen. Dat heeft de Belgische premier Alexander De Croo donderdag gezegd in het parlement. „Als je kinderen daar laat, dan zijn die kinderen de terroristen van morgen”, zei De Croo.

De veiligheidssituatie in de kampen is volgens de premier zodanig slecht dat de kinderen terug naar België gehaald zouden moeten worden. Het zou gaan om 27 kinderen tot 12 jaar die in twee vluchtelingenkampen in Syrië verblijven. Of de moeders van de betreffende kinderen, zo’n dertien vrouwen, ook terug mogen komen wordt „per geval bekeken”. Negen van de moeders zijn in België bij verstek veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten, voor de overige vier staat een aanhoudingsbevel uit. Ze zouden daarom allen bij terugkomst in België gelijk opgepakt worden.

Wat de Belgische overheid actief gaat doen om de kinderen terug te halen is niet duidelijk. De Belgische staat werd in december 2019 door de rechter verplicht om tien kinderen van Vlaamse Syriëstrijders terug te halen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag per kind. Dit vonnis werd in oktober 2020 in hoger beroep verworpen, omdat niet aangetoond zou kunnen worden dat de kinderen de Belgische nationaliteit hebben.

De Belgische Veiligheidsraad, die het beleid van de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt, oordeelde in 2017 dat kinderen tot tien jaar mogen terugkeren uit IS-gebied, mits ze de Belgische nationaliteit hebben. Sinds dat besluit zijn in totaal zo’n dertig Belgische kinderen van IS-strijders teruggekeerd naar België.

In oktober bepaalde een Nederlandse rechter dat het voor ambtenaren te onveilig is om naar het vluchtelingenkamp Al-Hol af te reizen om Nederlandse staatsburgers terug te halen. Volgens de Hoge Raad is Nederland niet verplicht een groep van 23 vrouwen en 56 kinderen uit Syrïe te repatriëren, iets dat in een rechtszaak werd geëist.