Akkoord tussen EU en VS over opschorten miljarden aan importheffingen

De Europese Commissie en de Verenigde Staten hebben afgesproken de importheffingen op te schorten die onderdeel uitmaken van een langlopend conflict over staatssteun aan vliegtuigbouwers. De afspraak geldt voor zeker vier maanden. Dat heeft de Commissie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om miljarden aan importheffingen op allerlei producten zoals Amerikaanse vliegtuigen, Europees aluminium en Franse wijn.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde de overeenkomst „uitstekend nieuws voor bedrijven en industrieën aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”. Volgens haar toont de afspraak tussen de EU en de Amerikaanse president Joe Biden dat beide partijen „zich hebben gecommitteerd aan het oplossen van het conflict rond de vliegtuigbouwers”. De VS schorten importheffingen ter waarde van 7,5 miljard dollar (6,3 miljard euro) op. De Europese Unie doet dit met heffingen ter waarde van 4 miljard dollar.

Kern van het conflict tussen de EU en de VS ligt in concurrentiestrijd tussen de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en het Europese Airbus. De bedrijven betichtten elkaar van illegale staatssteun en werden hierin gesteund door hun overheden. In oktober kreeg de EU van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) toestemming om maatregelen te nemen tegen de VS vanwege onterecht verleende staatssteun aan vliegtuigbouwer Boeing. Eerder hadden ook de VS toestemming gekregen van de WTO omdat de EU onterechte steun had gegeven aan Airbus.

De overeenkomst komt niet lang na de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis van Handel sprak van een hernieuwde relatie met „onze grootste en economisch belangrijkste partner”. Volgens hem is het opschorten van de heffingen een „win-winsituatie”.

