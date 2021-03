Agent aangehouden op verdenking van corruptie

Een 30-jarige politieman is deze week aangehouden omdat hij wordt verdacht van corruptie. De man zou informatie uit politiesystemen aan criminelen hebben verstrekt. Het vermoeden bestaat dat hij dat tegen betaling deed, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De Rijksrecherche kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar onderschepte berichten van criminelen via de versleutelde berichtenserver EncroChat. De agent werkt voor de eenheid Amsterdam. Hij wordt verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en omkoping. De man is na zijn aanhouding verhoord en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Hij blijft zeker twee weken in voorarrest, meldt het Openbaar Ministerie.

Via EncroChat kunnen mensen versleuteld berichten naar elkaar versturen. Het is heel populair onder criminelen omdat politie en justitie niet mee konden lezen. De politie wist de dienst vorig jaar echter te kraken.

