Donderdagochtend probeerde Bert Huisjes van Omroep WNL bij het programma Spraakmakers op Radio 1 de gastpresentatoren te verdedigen die in verkiezingstijd aanschuiven bij Goedemorgen Nederland. Presentator Ghislaine Plag en haar gasten hadden het vuurtje in de radiostudio dusdanig opgepookt, dat Huisjes vastliep als een Duitse tank in de Russische blubber. Er kwam niets zinnigs meer uit.

Het bleef bij: het was nog niet zo vaak misgegaan, blablabla, het zal wel.

Aanleiding voor zijn inbreng was de uitzending van Goedemorgen Nederland waarin co-presentator Thierry Baudet het NOS Journaal aankondigde als ‘fakenewsjournaal’. Eerder zag ik Geert Wilders op dinsdagochtend al heel gezellig keuvelen met Welmoed Sijtsma. Geert mocht van zichzelf koffiemokken weggeven. Kijkers die een leuke foto van zijn huisdier naar de PVV stuurden, maakten kans op een ‘Snoetje & Pluisje-mok’. Snoetje en Pluisje zijn de lieve poezen van de PVV-leider, die hun namen te danken hebben aan een eerder optreden van Geert als gastpresentator van Goedemorgen Nederland.

Het is van een zelfde gebabbel als Jesse Klaver, die bij Shownieuws met droge ogen beweerde dat hij veel liever daar – en bij RTL Boulevard – wilde aanschuiven dan bij „die serieuze programma’s” omdat het de lievelingsprogramma’s van zijn overleden moeder waren. Ik zag hem en alle anderen (en ook nog Lodewijk Asscher) op de website van Libelle ook een potje tafeltennissen met Ebru Umar terwijl ze vragen beantwoordden. „Afwas of koken, wat doe je liever?”

Alles, maar dan ook alles om de kiezer over de tong te piesen. Het hoort schijnbaar ook bij verkiezingen dat de journalist/presentator zichzelf degradeert tot aangever van leut, of nog erger: toneel gaat spelen alsof hij/zij zelf politicus is.

Maaike Timmermans van ‘Goedemorgen’ deed alsof ze geschokt was door het gedrag van Thierry Baudet.

Dat kan helemaal niet.

Je nodigt Thierry Baudet uit als co-presentator, hij mag meebabbelen over alles en als je je ook maar een klein beetje voorbereidt, weet je hoe dat bij eerdere optredens is afgelopen. Hij loopt weg, provoceert, doet gekwetst of gedraagt zich raar.

Dat is bekend, dus dan ben je niet geschokt als dat weer gebeurt.

Er is eerder sprake van een tegenovergestelde emotie: er is de stiekeme wens dat het naast jou ook gebeurt. Onder de dunne huid van het geschokte mediagezicht wonen blijheid, opwinding en opluchting dat jij en je programma ertoe doen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 maart 2021