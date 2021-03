Erik Kessels: ‘Overal maakt en bewaart iedereen dezelfde stereotiepe kiekjes’

Erik Kessels weet niet beter of wij leiden allemaal zo’n beetje dezelfde levens. Dat wil zeggen: als hij afgaat op de fotoalbums waarin opeenvolgende generaties de gebeurtenissen in hun levens hebben vastgelegd. Hij heeft er zo’n 15.000 in zijn bezit, afkomstig uit alle delen van de wereld, in de loop van twintig jaar door hem gevonden op rommelmarkten of van particulieren gekregen. Hij maakt eruit op dat een gemiddeld huishouden zes plakboeken met familiekiekjes nalaat. Voor elke fase één.

Het eerste album staat in het teken van de verliefdheid, je vindt er vooral veel close-ups die geliefden van elkaar maakten. Het tweede is doorgaans het verslag van de bruiloft. Nummer drie en vier zijn vaak helemaal gefocust op het eerstgeboren kind. Waarna het vijfde ineens een enorme tijdspanne bestrijkt. Erik Kessels: „Met alles erin samengepropt. Snapshots van de tweede zoon of dochter, de komst van een derde, feestjes, sportwedstrijden en vakanties.”

Erik Kessels: In Almost Every Picture #17. Idea Books, 104 blz. € 25

Het zesde plakboek ten slotte is overwegend gewijd aan vakanties van een ouder stel dat opnieuw vooral voor elkaar poseert. Niet langer in de warmbloedige close-ups van voorheen, maar vanaf grotere afstand. „Men krijgt in zo’n laatste album weer meer oog voor de omgeving, terwijl allicht ook meespeelt dat je die vrouw of man die je portretteert ondertussen wel kent”, vermoedt Kessels. „Dan zie je iemands partner vrijwel geheel in een landschap of zo verdwijnen.”

Uitzonderingen op dit huis-, tuin- en keukengenre zijn er volop, al hebben ook die hun eigen patronen. In plakboeken van koppels zonder kinderen staan vaak honden of andere huisdieren in het middelpunt. Er zijn albums die een aandenken zijn aan elke auto of tv die mensen bezaten. Of exemplaren waarin een hoofdrol is weggelegd voor een opmerkelijke fixatie van een amateurfotograaf en/of zijn model. Zoals het plakboek van een vrouw die consequent geheel gekleed te water ging voor een foto.

Carlo en Luciana

Erik Kessels ent zijn eigen fotoboeken deels op zulke complete albums. Zijn zeventiende uitgave in zijn serie In Almost Every Picture verschijnt deze maand en werpt een licht op de levens van het echtpaar Carlo en Luciana uit Modena. Na hun overlijden kreeg hij hun foto’s van een buurman en vriend, aan wie ze waren nagelaten.

Luciana, zo vernam hij van de schenker, was secretaresse. Carlo had een betrekking als accountant. Ze bleven gedurende hun huwelijk kinderloos en besteedden hun vrije tijd aan reizen en uitstapjes in twee afzonderlijke perioden van hun levens. Eerst de tijd waarin ze nog niet of nauwelijks druk waren met hun carrières. Daarna de jaren waarin ze beiden van hun pensioen konden genieten.

Wie is Erik Kessels? Het reclamebureau Erik Kessels (Roermond, 1966) was met Johan Kramer in 1996 oprichter van het reclamebureau KesselsKramer, met vandaag de dag kantoren in Amsterdam, Londen en Los Angeles. Hij is er nog als creatief partner aan verbonden. Daarnaast is hij al twintig jaar conceptueel kunstenaar. Tentoonstellingen In 2007 kreeg Kessels zijn eerste tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Sindsdien waren er wereldwijd 140 exposities van hem te zien, met veelal gevonden fotografie als vertrekpunt. Kessels valt met zijn werk in het kunstgenre dat post-photography wordt genoemd. Installaties en projecten In het Amsterdamse fotografiemuseum Foam was in 2011 de installatie 24 hours in Photos te zien – een berg van 950.000 snapshots, het aantal dat mensen in één etmaal op sociale media met elkaar hadden gedeeld. Berucht was ook de tentoonstelling Shit in het Italiaanse Bolzano (2019), waarin foto’s van poepende Duitse nazi’s konden worden bekeken in een bijpassende geurwolk. In 2020 moest Kessels het project Destroy My Face terugtrekken van de manifestatie Breda Photo. Voor die installatie had hij foto’s van vrouwen met een facelift op de vloer van een skatepark aangebracht. Volgens critici gaf het werk blijk van vrouwenhaat en nodigde het uit tot geweld tegen vrouwen. Boeken Erik Kessels publiceerde tot nu toe 75 boeken. In 2017 verscheen een bundeling van zijn werk onder de titel The Many Lives of Erik Kessels. Op zijn buitenlandse reizen bezoekt hij nog altijd rommelmarkten en beurzen. Inmiddels weten ook mensen die van hun oude familiealbums af willen hem te vinden.

Bij al die tripjes werden foto’s gemaakt. Om en om op hetzelfde bankje. Allebei op exact dezelfde plek tegen de achtergrond van een toeristische attractie. Op elke locatie steeds weer twee portretten, in steeds weer dezelfde identieke setting en lichaamshouding, zonder humoristische bijbedoelingen, zonder stijlbreuken. Kessels kan zich daarover net zozeer verwonderen als over de leemte tussen die twee „fototijdperken”. „Gedurende de decennia waarin ze zich op hun banen stortten, werd er blijkbaar niet gereisd en dus ook niet gefotografeerd.”

Het is ook daarom dat hij twintig pagina’s midden in In Almost Every Picture #17 wit heeft gelaten. Waarmee mensen die het boek bekijken de ruimte is gegund zich een voorstelling te maken van het tussentijdse, fotoloze bestaan van Luciana en Carlo.

Kessels zet er naar eigen zeggen de tijd mee stil. Een concept dat hij toepast op veel van de kunst- en boekprojecten die hij met gevonden fotografie opzet. „In de onophoudelijke stroom van beelden die ons tegenwoordig overspoelt, kijken we minder intensief naar foto’s dan de generaties voor ons. We zien voor de lunch al meer beelden dan iemand vroeger in een heel leven. Het merendeel daarvan consumeren we achteloos. Ik wil die stroom even op pauze zetten en de aandacht vestigen op de verhalen die amateurs onbewust met hun foto’s vertelden.”

Ethische grenzen

Dat de foto’s uit privé-albums nooit bestemd waren voor een groot publiek, erkent Kessels. Juist daarom doet hij veel moeite om de herkomst van de beelden te achterhalen en eventuele familieleden op de hoogte te stellen. Zo deed hij bijvoorbeeld een oproep in Spaanse media om erachter te komen wie de vrouw was op de vierhonderd dia’s die hij in 2020 op een vlooienmarkt in Barcelona in een koffer aantrof. Ze was al geruime tijd overleden, bleek geen nabestaanden te hebben en was zo liefdevol gefotografeerd, dat Kessels met de herpublicatie van de foto’s „een ode” aan haar en haar man (de fotograaf) wilde brengen.

„Los daarvan waak ik er steeds voor om geen expliciet materiaal van één bepaald persoon te gebruiken”, zegt Kessels. „En al helemaal niet als diegene nog in leven zou kunnen zijn. Er zitten ethische grenzen aan wat ik doe. De scheidslijnen tussen wat privé en wat openbaar is, zijn door internet en jurisprudentie zo vervaagd, dat je het beste bij jezelf te rade kunt gaan.”

Mooie foto’s op zichzelf interesseren Erik Kessels niet. Foto’s hoeven wat hem betreft geenszins aan artistieke of technische criteria te voldoen, net zo min als hij belang hecht aan hun historische waarde. „Ik vind ze op rommelmarkten en op veilingen tijdens mijn reizen, maar even gemakkelijk pluk ik ze van internet of van rondzwervende usb- of sd-kaartjes. Ik ben geen verzamelaar of conservator in de gangbare betekenis van het woord. Voor mij zijn foto’s werkmateriaal. Ik gebruik ze om het mogelijke verhaal erachter te reconstrueren. Of ik haal ze uit hun context om er een nieuw beeldverhaal, míjn verhaal, betekenis mee te geven.”

Op die manier combineert Kessels gevonden foto’s in een publicatie of tentoonstelling die de universele – en van alle tijden daterende – constanten in de amateurfotografie aan de oppervlakte brengen. Waaronder de hardnekkige gewoonte van mannen om hun geliefden bij bloemperken, tussen struiken, bij watervallen, en naast of zelfs in bomen te fotograferen. En de schoenpunten, dan wel hun eigen voeten, die „alle mensen” fotograferen wanneer ze zich vervelen. Daarvan heeft hij er zo’n vierduizend. Kessels: „Dat is toch het gekke. In alle culturen maakt en bewaart iedereen dezelfde stereotiepe kiekjes, of het nu in een album of op de telefoon of op de computer is. Daar heeft de digitale revolutie tot dusver nog geen verandering in gebracht.”

