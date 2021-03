Paus bezoekt Irak, met risico op veel besmette Irakezen

Met zijn riskante vierdaagse bezoek aan Irak heeft paus Franciscus twee doelen: een nieuwe stap zetten in de voorzichtig aftastende dialoog met de islam en steun bieden aan „een kerk van martelaren”. Hij zal er ook de plaats bezoeken waar volgens de overlevering Abraham is geboren, voor christenen, joden en moslims een belangrijke figuur.

De 84-jarige paus en zijn begeleiders zijn inmiddels gevaccineerd tegen Covid-19, maar voor de meeste Irakezen geldt dit niet. Het Vaticaan onderstreept dat bij de planning van het bezoek, van vrijdag tot maandag, veel is gedaan om risico’s voor de gezondheid te beperken en te voorkomen dat het pauselijke bezoek een superspreader-gebeurtenis wordt. Maar voor een openluchtmis zondag in een stadion in Erbil zijn tienduizend kaartjes gedrukt.

Ook al mengt Franciscus zich graag in de menigte, voor zijn bezoek aan Irak zijn zulke momenten niet gepland. Niet alleen vanwege corona, maar ook uit veiligheidsoverwegingen. Verwacht wordt dat de paus zich alleen in een gepantserde auto zal verplaatsen. Woensdag nog hebben sjiitische milities Amerikaanse doelen in Irak met raketten bestookt.

„Ik kom als een vredespelgrim… na jaren van oorlog en terrorisme, om God te vragen om troost voor de harten en genezing van de wonden”, zei de paus donderdag in een videoboodschap aan Irak. Hij herinnerde aan de vele huizen en kerken van Iraakse christenen die de laatste jaren zijn vernield en zei: „Ik ben vereerd dat ik een kerk van martelaren ontmoet.”

Volgens cijfers van het Vaticaan waren er in 2003 tussen de 1 en 1,4 miljoen christenen in Irak maar is hun aantal nu geslonken tot 300.000 à 400.000. Volgens de aartsbisschop van Erbil is het aantal zelfs gedaald van 1,5 miljoen naar 250.000.

Verbetering relatie met islam

Zaterdag zoekt Franciscus in zijn woonplaats Najaf de 90-jarige sjiitische groot-ayatollah Ali al-Sistani op, waarschijnlijk de invloedrijkste islamitische geestelijke in Irak. In 2019 had Franciscus in Abu Dhabi een historische ontmoeting met een prominente soennitische geestelijke: sjeik Ahmed el-Tayeb, groot-imam aan de al-Azhar universiteit in Caïro. Dat hij een vooraanstaande sjiitische leider ontmoet, is een teken dat Franciscus probeert de relatie met de islam, die heeft geleden onder denigrerende opmerkingen van zijn voorganger Benedictus XVI, te verbeteren.

