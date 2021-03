Vervolging vader Ruinerwold gestaakt vanwege slechte gezondheid

Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat jarenlang vastzat in een boerderij in Ruinerwold, wordt niet verder vervolgd voor vrijheidsberoving en kindermishandeling en -misbruik. Dat heeft de rechtbank Assen donderdag besloten. Volgens de rechter kan de 68-jarige Van D. niet terechtstaan vanwege zijn medische toestand; hij liep in 2016 ernstige, blijvende hersenschade op door een beroerte. Hij raakte halfzijdig verlamd en heeft sindsdien „zeer ernstige afasie”; hij kan niet goed meer praten.

Volgens de rechtbank is sprake van zodanige „fysieke en cognitieve beperkingen” dat Van D. niet in staat is het strafproces te volgen of de gevolgen ervan te doorzien. Ook kan hij de processtukken niet lezen of zijn kant van het verhaal doen. De rechter sprak van „ernstige belemmeringen” voor de zaak en verklaarde het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk. Dit betekent dat Van D. wordt vrijgelaten.

De rechtbank honoreert daarmee een verzoek van de officieren van justitie die op de zaak zitten. Zij vroegen de rechter vorige maand het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren op basis van advies van deskundigen. Deze experts hadden vergeefs gekeken of er manieren waren om contact te leggen met Van D., bijvoorbeeld met een spraakcomputer of aanwijskaarten.

Vrijheidsberoving

Gerrit Jan van D. leefde, in afwachting van „het einde der tijden”, met zes van zijn negen kinderen in de kelder van hun boerderij in Ruinerwold in Drenthe. Volgens het Openbaar Ministerie waren zij niet altijd fysiek opgesloten. Vijf van de kinderen zeiden tijdens de rechtszaak dat zij vrijwillig in - en soms rondom - de woning verbleven omdat ze zich niet thuis voelden in de buitenwereld. Toch meende het OM dat sprake was van vrijheidsberoving; Van D. zou zijn kinderen hebben verteld dat ze buiten de boerderij ten prooi zouden vallen aan slechte geesten. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht toen een van de kinderen in een café in de buurt om hulp vroeg.

Medeverdachte in de zaak is Van. D.’s klusjesman en vriend Josef B. Deze Oostenrijker zou Van D. geholpen hebben met de vrijheidsberoving van diens kinderen. B.’s vervolging wordt wel doorgezet, maar hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, zo besloot de rechtbank in oktober.

