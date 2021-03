‘Verdachte mesaanval Zweden is Afghaan en mogelijk terrorist’

De man die wordt verdacht van de mesaanval woensdag in de Zweedse plaats Vetlanda, waardoor zeven mensen gewond raakten, is een 22-jarige Afghaan. Dat melden Zweedse media donderdag op basis van de autoriteiten. De man zou in 2018 naar Zweden zijn vertrokken vanuit Afghanistan. Volgens persbureau Reuters houdt de politie rekening met een terroristisch motief.

Van de zeven gewonden verkeren donderdag nog drie in levensgevaar. Eerst meldden de Zweedse autoriteiten acht gewonden, dat aantal werd later op de avond bijgesteld. De Afghaanse man zou eerder voor kleine vergrijpen zijn veroordeeld. De Zweedse premier geeft om 13.15 uur een persconferentie over het voorval.

De politie heeft de woning van de verdachte, die in zijn been werd geschoten, onderzocht. Volgens Zweedse media zijn daar spullen meegenomen die kunnen duiden op een terroristisch motief. Niet bekend is om wat voor voorwerpen het gaat. Ook zou de politie hebben gesproken met buren van de verdachte.