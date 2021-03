Uitgerekend deze zomer geen terras door werk aan de weg? ‘Stel het uit!’

De horecaondernemers op de Amsterdamse Bos en Lommerweg kunnen niet wachten op de lente en de zomer. Grote kans dat de terrassen weer open mogen – eindelijk gasten ontvangen na de lange lockdown. Maar ze maken zich zorgen na de brief van de gemeente vorige maand over werkzaamheden die 15 maart beginnen en half augustus klaar zijn. De Bos en Lommerweg krijgt een complete herinrichting: de ventweg verdwijnt, parkeerplekken maken plaats voor meer groen en de bushalte wordt verplaatst. De hele straat wordt opengebroken om ook de kabels en leidingen te vervangen.

Dit alles moet leiden tot een aantrekkelijkere en groenere weg. Maar de timing is voor de horecaondernemers pijnlijk. Op Instagram deelden de eigenaren van No Man’s Art Gallery & de bar hun verbijstering over de „bizarre planning”. „Na een ongelofelijk moeilijk jaar ontneemt de gemeente ons zo een eerlijke kans op herstel”, staat in het bericht. Ze verwachten dat mensen liever ergens anders gaan zitten, dan op een „wiebelige rij platen met ‘mooie’ afzethekken, waar het stof van de werkzaamheden van één meter verderop op je bord belandt”.

‘Nu moeten we overleven'

De post eindigt met een pleidooi aan de gemeente: verander de planning, schuif het op naar de herfst. Daar sluit Yussef el Hadad (36) zich bij aan. Hij is mede-eigenaar van restaurant Marhaba, verderop in de straat. „Na een jaar corona is dit hele slechte timing”, zegt hij. Het nieuwe seizoen moet zijn onderneming redden. Achttien jaar geleden begon hij bij Marhaba. „Het is meer dan een onderneming, het is mijn hart, mijn kind.” Of zijn zaak overleeft zonder goed terras is de vraag. „Normaal gesproken is zo’n verbouwing prima, maar nu moeten we overleven.”

Eigenaar Bistro Bos: „Het was een slecht jaar. Het terras is nu heel belangrijk.” Foto Niels Blekemolen

Dat herkent Mehmet Basbug (57), eigenaar van het mediterraanse Bistro Bos. „Het was een slecht jaar, met 70 à 80 procent omzetverlies. Het terras is nu heel belangrijk.” Basbug heeft personeel moeten ontslaan. De bistro is nog open voor bestellingen, die Basbug zelf maakt en bezorgt. „De zomertijd is om in te halen, maar mensen komen hier niet heen als de straat open ligt.”

De zomertijd is om in te halen, maar mensen komen hier niet heen als de straat open ligt Mehmet Basbug Bistro Bos, Bos en Lommerweg

Verderop staat een rij voor koffiezaak Fuku. Mensen blijven op de stoep hangen om hun koffie op te drinken. „Buiten is de enige plek voor een rij”, zegt eigenaar Dylan Sedgwick (35). In de brief van de gemeente staat dat de straat tijdens het werk toegankelijk blijft voor voetgangers middels loopschotten. „Maar een koffietje halen plan je niet”, zegt Sedgwick. „Als het te ingewikkeld wordt denken mensen al snel: laat maar.”

‘Uitstel zit er niet in’

Stadsdeel West zegt te begrijpen dat ondernemers balen van de timing, maar uitstel van de werkzaamheden zit er niet in, aldus woordvoerder Annet de Jong. Het gaat om een groot project waar ook het GVB en nutsbedrijven bij betrokken zijn. „Dit is niet zomaar uit te stellen, dat zou het stadsdeel en de andere partijen veel geld gaan kosten. Geld dat we niet hebben.” De gemeente is in gesprek met No Man’s Art Gallery & de bar om te kijken hoe ze de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. De andere horecaondernemers zouden eind april al zijn verlost van de meeste overlast.

Mede-eigenaar van No Man’s Art Gallery & de bar Emmelie Koster (34) voert die gesprekken met de gemeente. „Natuurlijk hadden we liever een zomer gezien waar we geen compromis hadden moeten sluiten. Na zo’n jaar wil je met volle kracht vooruit. We zijn nu in gesprek over hoe onze zorgen zoveel mogelijk ondervangen kunnen worden.” De eigenaren van de bar waren blij verrast door de reacties die de Instagram-post teweeg bracht. Veel mensen uit de buurt betuigden hun steun en stuurden de gemeente een bericht. Koster: „Fijn om te zien dat zij ons net zoveel gemist hebben als wij hen.”

De Bos en Lommerweg is niet de enige plek die aangepakt gaat worden. Amsterdam vernieuwt deze zomer ook de Oranje Loper: de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. Voor de horeca aldaar eveneens een slechte timing dus. Maar de bruggen moeten nu vervangen worden, zegt de woordvoerder van wethouder Egbert de Vries. „We proberen ondernemers tegemoet te komen waar dat kan. Zoals het verplaatsen van terrassen of het maken van een kleine opening voor laden en lossen.”

Ook kunnen ondernemers een nadeelcompensatie krijgen. Voorlopig blijft het improviseren voor de horeca.