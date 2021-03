Racen om op tijd binnen te zijn: de negenuurstress

Ik fiets heel wat af in de stad, maar nu had ik laatst toch wel een heel bijzondere fietservaring. Vond ik zelf tenminste. Zo bijzonder dat ik om mij heen keek om te zien of het echt waar was. Het was waar. Alle fietsers voor en achter mij – en al helemaal de fietsers die mij inhaalden – hadden koorts. Een soort coronakoorts zonder ziek te zijn.

Opvallend snelle pedaalslag, het lichaam extra voorover, de blikken strak vooruit: die koorts. Kwam door het tijdstip. Vijf voor negen ’s avonds.

Ik was bij vrienden op bezoek geweest en zoals dat gaat in deze tijden waren we burgerlijk-vroeg aan tafel gegaan. Vanaf half acht ongezellig vaak op mijn horloge gekeken en dan toch, want zo gezellig was het evengoed, de tijd vergeten.

O, shit, de avondklok. Snel dag en wegwezen.

In de buurt van het Leidseplein invoegen in de karavaan van koortsachtigen. Het voelde als een nachtelijk spitsuur. Uit vrees voor een boete van zo’n honderd euro wilde iedereen op tijd binnen zijn.

Niet zelden bungelde er een supermarkttas aan het stuur: het feestje werd thuis nog even voortgezet

In vergelijking met de avondspits in gewone tijden was de sfeer anders – ondanks de gespannenheid wat losser. Niet zelden bungelde er een supermarkttas aan het stuur: het feestje werd thuis nog even voortgezet. Je kon de flessen horen rinkelen. Noem het de negenuurstress. Ik deed er natuurlijk aan mee, daar op de Marnixstraat, even doortrappen nu, in de karavaan van gelijkgestemden op weg naar het veilige binnen.

Over een tijdje is die ellendige avondklok weer voorbij en zal ik er vast wel eens aan terugdenken. Weet je nog, februari 2021, dat koortsige fietsen in het donker? Ach ja.

Waarschijnlijk maak ik dit nooit meer mee, ging het door me heen. Tijdens het vlugge omwentelen van de pedalen keek ik links en rechts en ik besefte dat deze gejaagdheid, dit binnen moeten zijn niet op zichzelf stond.

In de oorlog was er een avondklok en die werd in februari 1942 vervroegd naar acht uur ’s avonds: een represaillemaatregel van de Duitsers – waarmee ik onze negenuurstress heus niet op één lijn ga stellen. Toch ging het laatst op de Marnixstraat wel even door me heen: het idee dat de mensen zich hier destijds ook in het donker huiswaarts hebben gespoed. Gebogen, koortsig, toen ook nog angstig.

Veel langer geleden, in de Middeleeuwen, klonk er na zonsondergang luid gebeier vanuit de Oude Kerk, ten teken dat de stadspoorten werden gesloten. De burgers van Amsterdam haastten zich, voor zover buiten de stad bezig met wat dan ook, naar de dichtstbijzijnde poort om op tijd binnen te zijn. Ook toen waarschijnlijk dit vreemde, mogelijk universele gemeenschapsgevoel van haastige vreemden met hetzelfde doel voor ogen.

Politieauto’s zie ik, ongebruikelijk veel. Het voelt alsof ik in een kudde zit die wordt voortgedreven. Hup, doorfietsen jullie!

Uiteindelijk maak ik mij uit de kudde los. De Westertoren heeft al negen uur geslagen. Ik ben te laat thuis, maar gelukkig is er niemand die het weet.

Auke Kok is schrijver en journalist.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021