D66-donateur Steven Schuurman: begaan met klimaat, maar politieke invloed wil hij niet

Een miljoen euro heeft hij ervoor over om de klimaatcampagne van D66 vooruit te helpen. Ook stortte IT-ondernemer Steven Schuurman (45) nog eens 350.000 euro op de rekening van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Het zijn uitzonderlijk bedragen voor Nederlandse begrippen, waar individuele donateurs meestal zo’n duizend euro overmaken om de campagnekas van de partij van hun voorkeur te spekken. Toch wijkt Schuurmans motivatie niet veel af van „iemand die een paar tientjes doneert”, zegt hij er zelf deze donderdag over in dagblad Trouw.

Schuurman benadrukt dat hij niet uit is op politieke invloed. Hij is ook geen lid van een partij. Maar het in zijn ogen weinig ambitieuze klimaatbeleid dat de kabinetten Rutte I, II en III voerden, bewoog hem ertoe D66 en de PvdD een financiële injectie te geven. „Ik wil dat er een echte oplossing komt voor de klimaatcrisis. En die oplossing moet van de politiek komen”, zegt hij in Trouw.

‘Geen extremen’

De plannen van twee partijen spraken hem het meest aan: D66 vanwege „het liberale gedachtegoed en de kansen voor ondernemers” en de Partij voor de Dieren vanwege „het agenderen zonder door te slaan in extremen”. Met het geld hoopt hij de partijen uit te dagen nog meer te doen voor het klimaat.

IT-ondernemer Schuurman heeft een geschat vermogen van 1,4 miljard euro. Dat heeft hij onder meer te danken aan de beursgang van software-ontwikkelaar Elastic. In 2012 richtte hij het bedrijf op andere bedrijven helpt hun eigen data inzichtelijk te maken met zoektechnologie. Binnen enkele jaren kreeg het klanten als Facebook, Microsoft, Uber en Walmart en werd het honderden miljoenen euro’s waard. Inmiddels heeft het vestigingen in Kopenhagen, Berlijn, Stockholm, Londen, Madrid, Parijs en Amsterdam.

Uit de klei getrokken

De nu 45-jarige ondernemer groeide op in Zuid-Holland. „Ik ben uit de klei getrokken”, zei hij in een interview met NRC in 2016.

Hij studeerde elektrotechniek en maakte daarna al snel naam in de IT-wereld. Elastic was het derde succesvolle softwarebedrijf dat Schuurman uit de grond stampte. Hij startte eerst met SpringSource, dat in 2009 voor 420 miljoen dollar werd verkocht aan het Amerikaanse techbedrijf VMware. Daarna werd hij mede-eigenaar van het Nederlandse softwarebedrijf Orange11, dat software voor de zakelijke markt inrichtte. Ook dat bedrijf werd verkocht: het Deense Trifork nam het in 2012 over voor 6,25 miljoen euro.

In het interview in NRC zei hij dat geld hem „weinig interesseerde”. Als bewijs daarvoor vertelde hij lachend in een tweedehands Mini Cooper te rijden. Ook binnen Elastic toonde hij zich graag van zijn zuinige kant. „Als je moet vliegen voor een afspraak, boek dan niet tien minuten van te voren een vlucht die 70 procent duurder is dan wanneer je ’m twee maanden eerder zou boeken. Dat trek ik slecht. Dan ben ik echt een enorme krent.”

Teenslippers

Schuurman, die tijdens het gesprek op zijn kantoor rondliep in korte broek en op teenslippers, zei dat hij vooral het opstarten van een onderneming leuk vond. „Als je een bedrijf bouwt, wordt het meer geld waard, maar daar gaat het mij niet om.”

In Silicon Valley denken ondernemers vaak dat ze ‘halfgoden’ zijn, volgens Schuurman. „Je moet niet denken dat, omdat je een keer een goed idee had, de bomen tot in de hemel blijven groeien.”

Ook relativeerde hij zijn eigen succes: „Ik weet dat Elastic echt iets moois wordt", zei hij vijf jaar geleden, „maar ik heb geen Heineken opgebouwd en we zijn nog lang niet zo ver als Adyen of Takeaway, dat net naar de beurs ging.”

Inmiddels is Schuurman niet meer actief voor Elastic. Hij werkt als voorzitter van The Dreamery Foundation, een stichting die zich inzet voor het klimaat en de biodiversiteit. Hij is erg begaan met de wereld en beschouwt de klimaatcrisis niet „als de enige die onze toekomst op het spel zet”. De andere crisis „is dat kunstmatige-intelligentietechnologie ons boven het hoofd groeit, als we daar niet snel goede hekken omheen zetten. Daar zet ik me ook voor in.”