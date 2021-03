Overheid werkt ondanks politieke weerstand aan omzeiling beveiligde chats

De overheid werkt nog steeds aan plannen om de versleuteling van berichten via telefoonapps te omzeilen. Daarmee moeten politie en justitie berichten van verdachten via diensten als WhatsApp of Facebook Messenger kunnen uitlezen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) donderdag na berichtgeving door de NOS. Techbedrijven als WhatsApp maken gebruik van zogeheten end-to-endversleuteling, waardoor alleen de verzender en de ontvanger berichten gestuurd op deze platforms kunnen lezen. Dat betekent dat ook de techbedrijven zelf en de opsporingsdiensten de inhoud niet kunnen zien. Ambtenaren kijken nu of en hoe de overheid die versleuteling zou kunnen schrappen of omzeilen.

Voor telefoon- en internetproviders geldt al langer een plicht om hun diensten aftapbaar te maken voor de overheid. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) kondigde in mei vorig jaar een onderzoek aan naar de mogelijkheid om deze verplichting voor chatdiensten ook in te stellen en de encryptie van digitale berichten te verzwakken. Begin december werd bekend dat het kabinet niet voldoende politieke steun had voor het plan en het onderzoek niet tot een wetsvoorstel zou leiden.

Hoewel de afzwakking van de beveiliging nog niet op politieke steun kan rekenen, zetten ambtenaren hun onderzoek voort, laat het ministerie weten. „Ze werken aan veel verschillende onderwerpen en proberen op de hoogte te blijven van dingen die spelen”, aldus een woordvoerder. „Dat is onderdeel van hun werk.” Of het plan mogelijk alsnog tot een wetsvoorstel komt, is aan een volgend kabinet, aldus het ministerie.

Zowel het gebruik als het willen omzeilen van encryptie van chatapps is omstreden. Volgens inlichtingendiensten wordt het opsporen van verdachten, onder wie terroristen, op die manier moeilijk gemaakt. Techbedrijven stellen daarentegen dat de versleuteling van berichten de privacy van gebruikers waarborgt. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voert, net als evenknieën in de rest van Europa en de Verenigde Staten, al jaren strijd tegen encryptie van chatberichten.